Vor Unionsfraktion Merkel pocht auf EU-Reform - und verlangt Vertragsänderung

Trotz einzelner mahnender Stimmen geht Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit breitem Rückhalt der Unionsfraktion in die Verhandlungen über eine Reform der Europäischen Union.

Merkel habe in einer intensiven Diskussion mit mehr als 20 Wortmeldungen viel Zustimmung zur Forderung bekommen, die Weiterentwicklung des Euro-Rettungsschirms ESM zum europäischen Währungsfonds mit einer Änderung der EU-Verträge zu verbinden, hieß es aus Teilnehmerkreisen nach einer zweieinhalbstündigen Sitzung der Unionsfraktion. Dort stellte Merkel ihren Kurs für die Verhandlungen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und der EU-Spitze vor.

Merkel betonte dabei die Bedeutung einer EU-Reform für Deutschland. Angesichts geostrategischer Verschiebungen müsse Europa sich behaupten, sagte Merkel nach Teilnehmerangaben vor den Abgeordneten von CDU und CSU. Und Europa sei auch für Deutschland eine Lebensversicherung.

Denn Mehrausgaben etwa für Verteidigung oder den Schutz der europäischen Außengrenzen seien auch im Interesse Deutschlands, fügte Merkel den Angaben zufolge hinzu. Die Unionsfraktion diskutierte über den Stand der europäischen Reformdebatte, bevor Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron am Donnerstag in Berlin zu Gast ist.

Änderung der EU-Verträge bräuchte Zustimmung im Bundestag

Während eine engere europäische Zusammenarbeit in den Bereichen Verteidigung und Grenzschutz von der Union befürwortet wird, stoßen Ideen zur Reform der Wirtschafts- und Währungsunion auf Skepsis. Das betrifft etwa die Weiterentwicklung des Euro-Rettungsfonds ESM zu einem europäischen Währungsfonds (EWF) - ohne dass gleichzeitig die Parlamentsrechte betont werden.

Merkel erklärte vor der Fraktion, dass für die Einrichtung eines EWF eine Änderung der EU-Verträge notwendig sei. Zudem solle ein europäischer Währungsfonds eine von der EU-Kommission unabhängige Finanzinstitution bleiben. Hintergrund der Zustimmung der Parlamentarier zu Merkels Äußerungen ist, dass einer Änderung der EU-Verträge letztlich auch der Bundestag zustimmen muss.

Die EU-Kommission hält allerdings eine Umwandlung für denkbar, ohne dass es dafür weitgehende Vertragsänderungen geben muss. Vertragsänderungen gelten in der EU als besonders schwierig und langwierig. Merkel betonte Teilnehmern zufolge zudem, der Währungsfonds solle eine Einrichtung der Vertragsstaaten sein und nicht eine weitere EU-Institution, auf die die EU-Kommission entscheidenden Einfluss haben könnte.

Union widerspricht den SPD-Vorwürfen

Unionsfraktionsvize Ralph Brinkhaus (CDU) widersprach den Angaben zufolge in der Sitzung dem Vorwurf der SPD, dass die Union mit dieser Haltung die Reformbemühungen für Europa bremse.

Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen verwies in der Debatte auf einen dramatischen Verfall der internationalen Ordnung, auf den der Westen wegen der Rolle von US-Präsident Donald Trump keine geschlossene Antwort geben könne. Und da auch in Europa keine Einigkeit herrsche, sei es umso wichtiger, in der Debatte über eine EU-Reform die deutsch-französische Zusammenarbeit zu stärken und Gemeinsamkeiten mit der Regierung in Paris herauszustellen. Auch andere Außen- und Europapolitiker äußerten sich entsprechend.

Macron hatte die Debatte über eine EU-Reform maßgeblich durch eine Reihe von Vorschlägen beeinflusst. Im Europaparlament hat er gerade erste erneut Reformen angemahnt. Der Union war aufgrund ihrer ablehnenden Haltung zu einer Reihe seiner Ideen vorgeworfen worden, die Bemühungen des französischen Präsidenten auszubremsen. SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles (SPD) kritisierte zum Beispiel, von CDU und CSU seien "sehr viele rote Linien" genannt worden, "die ich nicht akzeptieren kann".

Die europäischen Staats- und Regierungschefs wollen auf ihrem Gipfeltreffen im Juni über das Thema sprechen.