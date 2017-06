Regierungserklärung Merkel kritisiert Trump scharf

Knapp eine Woche vor dem G20-Gipfel in Hamburg hat Kanzlerin Angela Merkel im Bundestag eine Regierungserklärung zum Treffen abgegeben. In ihrer Rede kritisierte sie eine Politik der Abschottung. "Wer glaubt, die Probleme dieser Welt mit Isolationismus und Protektionismus lösen zu können, der unterliegt einem gewaltigen Irrtum", sagte Merkel.

Auch wenn die Kanzlerin seinen Namen nicht nannte, wurde deutlich, gegen wen sich ihre Kritik richtet: US-Präsident Donald Trump. Merkel sprach sich mehrmals für eine Zusammenarbeit der internationalen Staaten aus. "Nur gemeinsam wird es uns gelingen, die richtigen Antworten auf die zentralen Fragen unserer Zeit zu finden", so Merkel. Das gelte für G20 genauso wie für die EU.

Die Kanzlerin bekannte sich erneut zum Klimaschutz. Der Klimawandel sei eine existenzielle Herausforderung, die man bewältigen wolle. "Wir können und werden nicht darauf warten, bis auch der letzte auf der Welt von den wissenschaftlichen Erkenntnissen des Klimawandels überzeugt werden konnte. Mit anderen Worten: Das Klimaabkommen ist unabkehrbar, und es ist nicht verhandelbar." Seit der Entscheidung der Vereinigten Staaten von Amerika, das Klimaabkommen von Paris zu verlassen, "sind wir entschlossener denn je, es zum Erfolg zu bringen."

In der kommenden Woche empfängt Merkel den US-Präsidenten und 18 weitere Staats- und Regierungschefs in Hamburg. Sie erhoffe sich vom G20-Gipfel ein "Signal der Entschlossenheit". Die 20 Industrie- und Schwellenländer müssten demonstrieren, dass sie ihre große Verantwortung für die Welt verstanden hätten und diese übernehmen, so Merkel. "Wir brauchen die G20 dringender denn je." In ihrer Rede nannte Merkel die angekündigten Proteste erneut "mehr als legitim in einer Demokratie". Sie hoffe, dass diese Proteste friedlich blieben.