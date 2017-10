Neue Koalition Warum Jamaika kommt

Es ist schon eine Weile her, dass man in Fragen der Koalitionsbildung von Projekten sprach. Rot-Grün galt mal als ein solches Projekt. Aber bereits die schwarz-gelbe Chaoskoalition unter Angela Merkel jubelten selbst die Beteiligten nicht mehr dazu dazu hoch. Im Falle der sich nun anbahnenden Jamaika-Koalition geht polit-emotional kaum noch was. Ein Bündnis aus Unionsparteien, FDP und Grünen gilt den Beteiligten schlicht als Notwendigkeit. Nicht weiter hinterfragen, sondern machen.

Nach dem ersten Abtasten der potenziellen Partner in der vergangenen Woche geht es in den Sondierungsgesprächen am kommenden Dienstag und Donnerstag konkreter um politische Inhalte. Zum Auftakt stehen Finanzen, Steuern und Europa auf der Liste. Die Einzelthemen sollen so detailliert bearbeitet werden, dass die eigentlichen Koalitionsverhandlungen nach Möglichkeit nicht mehr scheitern können.

REUTERS Gesprächspartner Özdemir, Lindner, Merkel, Göring-Eckardt, Seehofer

Dabei gibt es kreuz und quer Überschneidungen zwischen den Parteien: In sozialen Fragen stehen sich CSU und Grüne näher, bei einem Einwanderungsgesetz könnten Grüne und FDP miteinander, in Sachen Begrenzung der Zuwanderung dagegen FDP und CSU, bei Steuererleichterungen Union und FDP.

Vom "Zwang zur Einigung" spricht Joschka Fischer im Interview mit dem SPIEGEL: Jamaika sei "eine Notwendigkeit geworden".

Die kühl-pragmatische Annäherung an das neue Koalitionsmodell erhöht letztlich die Chancen für dessen Realisierung. Oder, wie Angela Merkel das am Rande der Gespräche formulierte: "Es gibt auf meiner Seite durchaus die Bereitschaft, kreativ auch nachzudenken." Mit diesem Erwartungsmanagement kann tatsächlich nicht allzu viel schiefgehen.

Jamaika wird höchstwahrscheinlich kommen - dies sind die Gründe im Einzelnen:

Erstens: Die SPD steht nicht bereit. Zwar hat die SPD bei der Bundestagswahl eine historische Niederlage kassiert, doch erleben viele Sozialdemokraten das Ende der Großen Koalition wie eine Befreiung. Kaum jemand in der SPD möchte sich dieser neuen Freiheit und der künftigen der Oppositionsführerschaft wieder berauben - außer vielleicht Sigmar Gabriel, der allzu gern Außenminister bliebe. Das starke Ergebnis bei der Niedersachsen-Wahl hat die Verfechter des Oppositionskurses bestärkt. Hinzu kommt: Die SPD muss sich nicht vor Neuwahlen fürchten, sollte Jamaika nicht funktionieren. Denn sie scheint bereits abgeschmolzen bis auf ihre Kernwählerschaft.

Die 52 Mitglieder der großen Jamaika-Sondierungsrunde CSU (11 Mitglieder) 1. Horst Seehofer, Parteichef und bayerischer Ministerpräsident

2. Andreas Scheuer, Generalsekretär

3. Alexander Dobrindt, Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag

4. Joachim Herrmann, Innenminister Bayern

5. Thomas Kreuzer, Chef der CSU-Landtagsfraktion

6. Barbara Stamm, Parteivize und Landtagspräsidentin

7. Angelika Niebler, Vizeparteichefin und Chefin der CSU-Europagruppe

8. Manfred Weber, Vizeparteichef und Chef der EVP-Fraktion im Europaparlament

9. Christian Schmidt, Vizeparteichef und Bundesminister für Landwirtschaft

10. Kurt Gribl, Parteivize und Oberbürgermeister Augsburg

11. Gerd Müller, Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung CDU (19 Mitglieder) 1. Angela Merkel, Parteichefin und Kanzlerin

2. Peter Tauber, Generalsekretär

3. Volker Kauder, Unionsfraktionschef

4. Michael Grosse-Brömer, Erster Parlamentarischer Geschäftsführer

5. Ursula von der Leyen, Verteidigungsministerin und Parteivize

6. Volker Bouffier, Ministerpräsident Hessen und Parteivize

7. Armin Laschet, Ministerpräsident Nordrhein-Westfalen und Parteivize

8. Thomas Strobl, Vize-Ministerpräsident Baden-Württemberg und Parteivize

9. Julia Klöckner, Fraktionschefin im Landtag von Rheinland-Pfalz und Parteivize

10. Annegret Kramp-Karrenbauer, Ministerpräsidentin Saarland und Präsidiumsmitglied

11. Rainer Haseloff, Ministerpräsident Sachsen-Anhalt und Bundesvorstandsmitglied

12. Stanislaw Tillich, Ministerpräsident Sachsen

13. Daniel Günther, Ministerpräsident Schleswig-Holstein

14. Daniel Caspary, Chef der CDU/CSU-Gruppe im Europaparlament

15. Peter Altmaier, Kanzleramtschef und Bundesvorstandsmitglied

16. Hermann Gröhe, Gesundheitsminister und Bundevorstandsmitglied

17. Thomas de Maizière, Innenminister und Präsidiumsmitglied

18. Jens Spahn, Parlamentarischer Staatssekretär im Finanzministerium und Präsidiumsmitglied

19. Helge Braun, Staatsminister im Kanzleramt FDP (8 Mitglieder) 1. Christian Lindner, Partei- und Fraktionschef

2. Wolfgang Kubicki, Parteivize

3. Nicola Beer, Generalsekretärin

4. Marco Buschmann. 1. Parlamentarischer Fraktionsgeschäftsführer im Bundestag

5. Katja Suding, Parteivize

6. Alexander Graf Lambsdorff, Präsidiumsmitglied

7. Volker Wissing, Vize-Ministerpräsident Rheinland-Pfalz und Präsidiumsmitglied

8. Michael Theurer, Präsidiumsmitglied und Europaabgeordneter Grüne (14 Mitglieder) 1. Annalena Baerbock, Bundestagsabgeordnete

2. Agnieszka Brugger, Bundestagsabgeordnete

3. Reinhard Bütikofer, Europaabgeordneter

4. Katja Dörner, Vizechefin Bundestagsfraktion

5. Robert Habeck, Vizeministerpräsident Schleswig-Holstein

6. Britta Haßelmann, Erste Parlamentarische Geschäftsführerin

7. Anton Hofreiter, Bundestagsfraktionschef

8. Michael Kellner, Bundesgeschäftsführer

9. Winfried Kretschmann, Ministerpräsident Baden-Württemberg

10. Simone Peter, Parteichefin

11. Claudia Roth, Bundestagsvizepräsidentin

12. Jürgen Trittin, Bundestagsabgeordneter

13. Katrin Göring-Eckardt, Fraktionschefin

14. Cem Özdemir, Parteichef

Zweitens: Neuwahlen sind keine Option. Ihren Jamaika-Gesprächspartnern von den anderen Parteien ist nicht verborgen geblieben, dass die Kanzlerin bereits "jedes Spekulieren auf irgendeine Neuwahl" als "Missachtung des Wählervotums" zurückgewiesen hat. Heißt im Umkehrschluss: Merkel setzt ganz auf den Erfolg von Jamaika. Tatsächlich wäre eine Neuwahl insbesondere aus Unionssicht absehbar desaströs, Die Strategen in Berlin und München sind sich einig, dass in einem solchen Falle die AfD weiter profitieren würde.

Drittens: Drei der vier verhandelnden Parteiführungen sind angeschlagen - und müssen Ergebnisse vorweisen. Nur eine Partei verfügt in den Jamaika-Gespräche über ein klar umrissenes, unangefochtenes strategisches Zentrum: Die FDP mit Parteichef Christian Lindner. Dass Lindner dabei sowohl Kern als auch Umfeld dieses Zentrums in Personalunion ist, macht nichts. Die Lage ist ja geklärt. Bei CSU, Grünen und CDU dagegen ist die Situation komplexer.

Zwar stellt niemand in der CDU Merkels Kanzlerschaft in Frage, doch hat sich zuletzt Widerspruch gegen ihren nonchalanten Umgang mit dem schlechten Wahlergebnis geregt. Und Merkel, das ist klar, geht in ihre letzte Amtszeit. Es ist nur logisch, dass sich nun mögliche Nachfolger positionieren und Nachfolgeszenarien durchgespielt werden. Immer wieder genannt wird in diesem Zusammenhang der Konservative Jens Spahn, der allerdings noch nie ein Ministeramt bekleidet hat. Merkel muss an einem zügigen, guten Abschluss der Jamaika-Verhandlungen gelegen sein, so dass rasch wieder Regierungsalltag einkehrt.

SPIEGEL ONLINE

Gefährlicher hingegen ist die Situation für Horst Seehofer. Der wirkt mehr und mehr wie ein Parteichef und Ministerpräsident auf Abruf. Keine Partei verlor so stark bei der Bundestagswahl wie die CSU, nirgends im Westen konnte die AfD so stark punkten wie in Bayern. Einflussreiche Christsoziale haben von Seehofer bereits die Einleitung eines "geordneten Übergangs" verlangt, mit Markus Söder steht der - von Seehofer ungeliebte - Nachfolger bereit. Der CSU-Chef hat den für November geplanten Parteitag auf Mitte Dezember verschieben lassen, um dort die Ergebnisse möglicher Jamaika-Verhandlungen zu präsentieren. Kann er einen Erfolg vorweisen, wird ihn der Parteitag in beiden Ämtern belassen - das ist die Hoffnung Seehofers.

Und die Grünen? Cem Özdemir und Katrin Göring-Eckardt, die beiden schwarz-grün orientierten Spitzenkandidaten, stehen nun in der Pflicht, ihre Verhandlungskünste mit Union und FDP zu beweisen. Scheitern die Jamaika-Sondierungen, dürften bei den Grünen wieder Konflikte über die Ausrichtung der Partei zwischen Realos und Parteilinken aufbrechen. Denn die Machtfrage ist ungeklärt, das zeigt auch die Beteiligung Jürgen Trittins an den Sondierungsgesprächen. Der Parteilinke hat eigentlich gar kein Amt, ist einfacher Abgeordneter. Nun mischt er wieder mit.

Viertens: Die Meinungsumfragen? Laut ARD-"Deutschlandtrend" finden 57 Prozent der Befragten ein Jamaika-Bündnis gut oder sehr gut. Nur: Davon sollten sich die Verhandler nicht blenden lassen. Bis vor kurzem war der Deutschen liebste Koalition ja noch die GroKo.