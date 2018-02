Große Koalition Das sind die CDU-Kandidaten

Jetzt ist es offiziell: Parteichefin Angela Merkel hat ihre Personalaufstellung für die CDU-Minister in einer möglichen neuen Großen Koalition bekanntgeben. "Mit diesem Team kann man jetzt auch die Aufgaben der Zukunft angehen", sagte sie in Berlin. Zuvor hatte sie in den Spitzengremien ihrer Partei die Liste für die CDU-Minister präsentiert.

Wie erwartet will Merkel den konservativen Kontrahenten Jens Spahn als Gesundheitsminister ins Kabinett einbinden.

als ins Kabinett einbinden. Für Überraschung sorgte die Entscheidung, die NRW-Abgeordnete Anja Karliczek zur Bildungsministerin zu machen.

zur zu machen. Die rheinland-pfälzische CDU-Chefin Julia Klöckner wird den Plänen zufolge Agrarministerin .

wird den Plänen zufolge . Der Merkel-Vertraute und bisherige Kanzleramtschef Peter Altmaier soll Wirtschaftsminister werden .

soll . Die umstrittene Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen soll im Amt bleiben.

soll im Amt bleiben. Neuer Kanzleramtschef soll Helge Braun werden, der bislang in der Regierungszentrale als Staatsminister für die Bund-Länder-Beziehungen zuständig war.

Die CDU-Kandidaten der Kanzlerin in Kurzporträts:

Der bisherige Gesundheitsminister Hermann Gröhe wird dem Kabinett nicht mehr angehören. Merkel sprach von einer "schmerzhaften Entscheidung".

Die Kanzlerin will drei der sechs Ministerposten mit Frauen besetzen. Allerdings kommt keiner der Kandidaten aus Ostdeutschland. Am Sonntag verwies Merkel jedoch darauf, dass sie selbst aus dem Osten stammt. Der thüringische CDU-Landeschef Mike Mohring forderte dennoch auch für die neue Legislaturperiode die Berufung eines Ostbeauftragten.

Wer steckt hinter Civey?

Civey ist ein Online-Meinungsforschungsinstitut mit Sitz in Berlin. Das Start-up arbeitet mit unterschiedlichen Partnern zusammen, darunter sind neben SPIEGEL ONLINE auch der "Tagesspiegel", "Cicero", der "Freitag" und Change.org. Civey wird durch das Förderprogramm ProFit der Investitionsbank Berlin und durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung finanziert.