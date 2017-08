Merkel im TV-Wahlkampf Wenn die Kanzlerin Frau Bichl trifft

Die Kanzlerin Angela Merkel will unbedingt ran an die Bürgerin Christina Welter. Alle mal Platz machen! Welter ist alleinerziehend, drei Kinder, geschieden und weil sie deshalb nicht vom Ehegattensplitting profitiert, dem heiligen Gral konservativer Steuerpolitik, hat sie die Kanzlerin gerade ganz direkt gefragt: Ob das denn gerecht sei? Ob denn Alleinerziehende dem Staat weniger wert seien?

Und weil man hier in einem TV-Studio in Berlin ist; weil die von RTL und SPIEGEL TV gemeinsam produzierte Sendung "An einem Tisch mit Angela Merkel" heißt; weil man also schon mittendrin ist in diesem TV-Wahlkampf, deshalb sagt jetzt die Kanzlerin zur Bürgerin: "Kommen Sie zu mir?"

Also nach vorne, auf die Bühne an den Stehtisch.

Man muss wissen: Hier stand eine Woche zuvor Merkels Herausforderer Martin Schulz. Der liegt zwar in Umfragen weit hinten, machte bei RTL aber eine gute Figur, punktete mit Bürgernähe. Schulz holte eine Frau aus dem Publikum spontan zu sich an den Tisch - für einen Politiker die einfachste Art, Empathie zu zeigen.

Nun also Merkel und die Alleinerziehende. Nur will diesmal Moderator Peter Klöppel nicht so recht, Welter soll nicht auf die Bühne, ein solches Townhall-Format lebt ja davon, dass möglichst viele der geladenen Gäste zu Wort kommen. Merkels Reaktion: "Ich kann ja mal zu Ihnen kommen." Sie marschiert los und bedeutet der bereits neben der Bürgerin sitzenden und den Platz auch vorerst verteidigenden RTL-Co-Moderatorin, diese möge nun das Feld räumen: "Nö, nö, Sie gehen weg." Sogar das Mikrofon entwindet die Kanzlerin der Journalistin: "Ich kann das auch selbst halten."

Die Botschaft: Angela Merkel hat mittlerweile auf Wahlkampfmodus umgeschaltet, auch wenn im Rennen mit Schulz so recht keine Spannung aufkommen mag. Der direkte Kontakt mit den Bürgern, das ist eigentlich nicht ihre Paradedisziplin. Deshalb setzen sie im SPD-Hauptquartier sie im Grunde genommen doch ihre letzten Hoffnungen darauf, Merkel hier schön scheitern zu sehen. Das Fernsehen gilt den SPD-Strategen als Schulz' Joker.

Aber die Chancen sind gering, wie Merkels RTL-Auftritt zeigt. Es mag zuweilen hölzern oder gar brachial wirken, wie sich die Kanzlerin an die Bürger herankämpft. Aber gespielt, aufgesetzt? So wirkt es eben nicht.

Die nahbare Kanzlerin - das ist die Game-Over-Gefahr für die SPD.

Merkel versichert der Alleinerziehenden, dass sie den Kinderfreibetrag erhöhen wolle. Damit würde auch die Familie Welter bessergestellt. "Das wäre eine Hilfe, muss ich ganz klar so sagen", sagt Welter. Punkt für Merkel. Sie gibt das Mikrofon zurück.

Manche Szene wirkt wie gespiegelt aus dem Schulz-Interview eine Woche zuvor. Der traf auf eine Hamburger Rentnerin, die sich mit einer Niedrigrente durchschlägt, worauf der SPD-Mann versprach, er werde "mit ein paar Leuten reden". Merkel wiederum bekommt es mit einer Münchner Rentnerin zu tun, der im Monat nur knapp 300 Euro zum Leben bleiben.

AndreasFriese/RTL/DPA RTL-Moderator Klöppel, Kanzlerin Merkel, Co-Moderatorin Bieling

Merkel verweist auf die Mütterrente, also die Anrechnung von Erziehungszeiten. Rentnerin Lioba Bichl sagt, das bringe ihr nicht viel. Merkel meint, künftig dürfe die Mütterrente zumindest nicht mehr aufs Wohngeld angerechnet werden. Findet Frau Bichl gut, aber fürs Gefühl steckt nun mal nicht viel drin in dieser technizistischen Antwort.

Also sagt die Rentnerin: "Deutschland ist ein reiches Land, aber uns kleine Leute hält man klein."

"Das wollen wir eigentlich nicht", entgegnet Merkel.

"So sehe ich das aber", sagt Bichl: "Was habe ich denn falsch gemacht, dass es mir so dreckig geht?"

Merkel: "Sie haben nichts falsch gemacht."

Der Punkt bei Rente und Bürgernähe geht dann doch an Schulz.

In Sachen Terrorbekämpfung kommt Merkel besser durch. Sie trifft auf Axel Kaiser, der seit mehr als 20 Jahren auf dem Berliner Breitscheidplatz einen Glühweinstand auf dem Weihnachtsmarkt betreibt. Auch im vergangenen Winter, beim Terroranschlag. "Frau Merkel, wie werden Sie uns in Zukunft vor solchen Attentätern schützen?", fragt der 61-Jährige.

Und Merkel zählt die Gesetzesverschärfungen auf, verweist aber auch auf die Zuständigkeit der Länder und vermeintlich geringere Sicherheitsstandards bei den SPD-regierten. Dem Glühwein-Verkäufer Kaiser wird dann - Wahlsieg hin oder her - für kommenden Winter ein Besuch der Kanzlerin oder Nicht-mehr-Kanzlerin versprochen.

Dann kommt der Diesel-Skandal: Merkel trifft auf einen enttäuschten Golf-Fahrer, dem sie das Wort vom Betrug der Autoindustrie erst nicht durchgehen lassen will und sagt, es handele sich um eine "unzulässige Ausnutzung der Lücken im Gesetz". Woraufhin der Mann anmerkt, dass höre sich schon wieder wie die Verteidigung der Industrie an. Das lässt Merkel nicht auf sich sitzen, sagt: "Ich verstehe Ihre Wut, wir haben Sie politisch dazu aufgefordert, den Diesel zu kaufen." Darauf er: "Sie müssten auch sauer sein!" Und da sagt Merkel dann doch, natürlich, sie sei auch sauer: "Dass hier hintenrum betrogen wurde, dass man die Vorgaben ausgenutzt hat, darüber bin ich sauer, aber davon könnense sich auch nichts kaufen."

War's das? Noch nicht ganz. Denn da ist ja noch Merkels Quälgeist: Horst Seehofer. Zwar fragt niemand aus dem Publikum die ausgeleierte Frage nach dem Stand der Dinge beim Duo Merkel-Seehofer. Und das, obwohl Seehofer parallel im ARD-Sommerinterview der seit Monaten verfolgten Linie die Treue hielt, seine Forderung nach einer Obergrenze für Flüchtlinge derart zu relativieren, dass sie zum Zeitpunkt der Aufnahme von möglichen Koalitionsverhandlungen vollends verblasst sein möge. So, dass also die CSU sowohl mit der CDU, aber eben auch mit den Grünen koalieren könnte.

Nein, Merkel erwähnt Seehofer selbst. Als eine Flüchtlingshelferin aus Bayern sie darauf hinweist, dass seit Jahren geduldete Flüchtlinge im Freistaat noch immer nicht arbeiten dürften, sagt die Kanzlerin, sie wolle darüber mit Seehofer sprechen.

Seehofer dürfte solche Ankündigungen mittlerweile gewohnt sein. Bei seinem RTL-Auftritt versprach ja Martin Schulz, sich für einen von der Abschiebung aus Bayern bedrohten Flüchtling persönlich bei Seehofer einzusetzen.

An einem Tisch mit Angela Merkel: Deutschland fragt nach! RTL, Sonntag, ab 22:15 Uhr.