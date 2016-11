CNN-Interview Merkel tritt laut Röttgen zur Wiederwahl an

"She will run for chancellor": In einem kurzen Fernsehinterview mit dem US-Sender CNN verkündet CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen, dass Angela Merkel für eine vierte Amtszeit als Bundeskanzlerin kandidieren werde. "Sie ist absolut entschlossen und bereit, die liberale Weltordnung zu stärken", sagt er weiter.

Merkel sei "ein Eckpfeiler des politischen Konzepts des Westens". Sie agiere als Global Player. "Also wird sie antreten und wie ein verantwortlicher Führer handeln." Der Westen dürfe sich aber nicht alleinig auf diese Personalie verlassen.

Angela Merkel will run for a fourth term as chancellor, Senior @CDU Politician Norbert Roettgen tells @fpleitgenCNN. https://t.co/SeReyxXoLL — Christiane Amanpour (@camanpour) 15. November 2016

Die CDU-Zentrale reagierte am Abend zurückhaltend auf die Aussage Röttgens. "Es gilt das, was die Parteivorsitzende gesagt hat: Sie wird ihre Entscheidung zur gegebenen Zeit mitteilen", teilte die Zentrale auf eine Anfrage des Senders ZDF mit.

Röttgen reagierte auf eine Frage des Moderators, der sagte, es sei unklar, ob Merkel noch einmal antrete. Merkel ist seit elf Jahren Kanzlerin und Europas dienstälteste Regierungschefin. Auf ihre erneute Kandidatur deutet vieles hin.

Im August sagte sie beim ARD-Sommerinterview, sie werde "zum gegebenen Zeitpunkt" bekanntgeben, ob sie erneut als Bundeskanzlerin antreten wolle. Nach Informationen des SPIEGEL wollte sie ihre Entscheidung erst im Frühjahr 2017 der Öffentlichkeit mitteilen.