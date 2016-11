Merkels Kanzlerkandidatur Weiter, immer weiter - aber wohin?

Der "gegebene Zeitpunkt" ist gekommen. Endlich. Das mit dem Spannungsbogen hat zuletzt ja nicht mehr so geklappt. Also, Überraschung: Angela Merkel tritt noch mal an. Gewinnt sie die Wahl im Herbst und hält dann die volle Legislatur durch, wäre sie 16 Jahre im Amt. Helmut Kohl lässt grüßen.

Merkels Entscheidung ist konsequent, nachvollziehbar, logisch. Ein Abschied wäre ihr ohnehin negativ ausgelegt worden, als Flucht von der Brücke in stürmischen Zeiten. Und es drängt sich ja auch niemand anderes auf in der Union. Merkel dagegen wirkt kein bisschen amtsmüde, ihre Chancen stehen gut: Ihre einst außerordentlichen Sympathiewerte mögen in der Flüchtlingskrise gelitten haben, aber sie ist immer noch ziemlich populär, CDU und CSU liegen in den Umfragen weit vor der SPD.

Seit die Amerikaner Donald Trump zu ihrem künftigen Präsidenten kürten, stellte mancher Merkels erneute Kandidatur zudem als geradezu alternativlos dar: Angela Merkel, die letzte Verteidigerin des freien Westens, die uns jetzt auf keinen Fall im Stich lassen kann. Präsident Barack Obama persönlich stellte sich bei seinem Abschiedsbesuch an die Spitze der Pro-Merkel-Kampagne.

Hier fangen die Probleme an.

Die Kanzlerin hält nichts von einer Überhöhung ihrer Person. Doch gegen die Erwartungen, die nun an sie herangetragen werden, kann sie sich kaum wehren. Wer aber Merkel die Rolle zuweist, umringt von Trump, Putin, Erdogan, womöglich bald Marine Le Pen, und bedrängt von all den anderen aufstrebenden Populisten, die Fahne der Freiheit hochzuhalten, der überschätzt Macht, Anspruch und Selbstverständnis der deutschen Regierungschefin. In dieser Rolle kann Merkel nur verlieren.

Merkel als Garant für Stabilität, das reicht auch nicht, um eine erneute Kanzlerschaft zu begründen. "Sie kennen mich", so hat die CDU-Chefin 2013 die Wähler umgarnt. Und im Grunde reichte das, um zu gewinnen. Diesmal würde mancher einen solchen Satz als Drohung verstehen.

Merkels Kandidatur ist für manche eine Provokation

Merkel hat in der Flüchtlingskrise polarisiert, die Stimmung im Land scheint unversöhnlich. Zwar hat sich die Kanzlerin längst von der Willkommenskultur verabschiedet - aber bei vielen, die früher brav ihr Kreuz bei der CDU gemacht haben, sitzt die persönliche Abneigung so tief, dass sie der Regentin bei öffentlichen Auftritten entgegenbrüllen: "Merkel muss weg!"

Für diese Menschen ist Merkels erneute Kandidatur eine Provokation. Damit es keine Missverständnisse gibt: Vor Pöblern und Krakeelern zu weichen, ist keine Option, sie können nicht der Anlass dafür sein, zurückzustecken. Doch Merkel sollte sich bewusst sein, dass eine weitere Amtszeit die Spaltung des Landes vertiefen kann.

Das gilt erst recht, wenn sie im Falle eines Sieges vier weitere Jahre mit einer Großen Koalition regieren würde - wofür derzeit einiges spricht, weil CSU-Chef Horst Seehofer die Grünen als Feindbild braucht, nicht als Regierungspartner. Das Gefühl, angesichts einer regierenden Übermacht nicht mehr gehört zu werden, dürfte sich bei den Unzufriedenen dann noch verstärken.

Im kommenden Wahlkampf, so steht es im Entwurf für den Parteitagsleitantrag, will Merkel um die "Modernisierungsverlierer" werben, die derzeit den Populisten, etwa der AfD, nachlaufen. Aber es ist kaum zu erwarten, dass die sich mit vagen Steuersenkungsversprechen, Baukindergeld und ein paar deutlichen Sätzen gegen den radikalen Islam wieder zur Kanzlerinnen-Partei locken lassen. Merkel sollte eine größere Idee für eine neue Amtszeit haben - doch die Entwicklung politischer Visionen war bisher nicht gerade ihre Stärke.

In der Union kommt Merkel-Müdigkeit auf

Nicht zu unterschätzen ist auch die aufkommende Merkel-Müdigkeit in der Union. Nicht nur in der CSU, auch in der CDU. Natürlich werden sich die christdemokratischen Funktionäre beim Parteitag diszipliniert hinter der Vorsitzenden versammeln. Aber der Frust grassiert in den eigenen Reihen.

Die schweren Niederlagen bei den zurückliegenden Landtagswahlen werden Merkel angelastet, jetzt die vergebliche Suche nach einem eigenen Bewerber fürs Schloss Bellevue - die CDU wird immer mehr zur Partei ohne Unterleib. Gegrummel darüber gibt es schon lange. Nur, so lange die Vorsitzende den Erfolg sicherte, war das kein Problem.

Doch Merkel ist nicht mehr unantastbar. Sie wird sich anstrengen müssen, ihre Partei zu motivieren und zu mobilisieren. Trotz des aktuellen Umfrage-Vorsprungs, ein Selbstläufer wird die Wahl 2017 nicht für Merkel. Auch wenn in Deutschland kein Trump in Sicht ist, die USA haben gezeigt: Das Unvorstellbare kann real werden.

Auf diesen Ernstfall aber wäre die CDU nicht vorbereitet. Was dann? Wer kommt nach Merkel? Die Fragen, die dieses Szenario aufwirft, muss sich die Chefin aber auch dann stellen, wenn sie das Kanzleramt noch einmal verteidigen sollte. Sie muss damit beginnen, den Übergang in die Nach-Merkel-Ära zu gestalten. Frühzeitig.