Merkel auf GroKo-Kurs So stabil, dass sich nichts mehr bewegt

Sie hat schon leichtere Zeiten als Kanzlerin gesehen. Tatsächlich macht Angela Merkel in diesen Tagen ganz neue Erfahrungen. "Haben Sie sich schon mal gefragt, warum sich alle andere Parteien so schwer tun, mit Ihnen zu koalieren?", wird die CDU-Chefin am Montagmittag von einem Journalisten gefragt. "Machen Sie sich da manchmal Gedanken, ob das vielleicht an Ihnen liegt?"

Sie denke ja über alles Mögliche nach, antwortet Merkel. Aber tatsächlich lässt sie sich auf genau diesen Gedanken nicht ein - stattdessen folgt ein Satz, der die Verantwortung bei den anderen verortet: "Gerade in den letzten Tagen haben mir viele gesagt, dass die Väter und Mütter des Grundgesetzes wahrscheinlich sich gar nicht vorstellen konnten, dass so viele Parteien gar nicht regieren wollen."

Gemeint ist also die FDP, die vor acht Tagen die Jamaika-Sondierungen nach viereinhalb Wochen für gescheitert erklärte (worüber manch Grüne und CSU-Politiker insgeheim froh waren, weil die Bedenken bei ihnen teilweise mindestens so groß waren wie bei den Liberalen), sowie aktuell die SPD, wo man sich schon mit Gesprächen über eine mögliche Große Koalition schwer tut.

Die Botschaft der Kanzlerin: An mir liegt es nicht, dass wir immer noch keine neue Bundesregierung haben.

Nun sehen das selbst prominente Parteifreunde nicht ganz so eindeutig, jedenfalls mit Blick auf die gescheiterten Jamaika-Sondierungen - auch wenn es offen niemand sagen würde. Ihr Vorwurf: Merkel hätte dafür sorgen müssen, dass die Gespräche mit CSU, Grünen und FDP nicht so ausfransen und sich immer mehr verhaken. Man hätte zu Beginn erstmal einen gemeinsamen Rahmen definieren müssen.

Das, so die Hoffnung mancher Christdemokraten, werde in den avisierten Sondierungs-Gesprächen mit der SPD anders.

Wenn denn die Sozialdemokraten überhaupt zur Verfügung stehen. Ausgemacht ist das noch lange nicht, der neue Glyphosat-Streit dürfte die Motivation der Genossen für eine neue GroKo nicht eben vergrößern: Die Sozialdemokraten fühlen sich von CSU-Landwirtschaftsminister Christian Schmidt hintergangen, der gegen das SPD-Veto einer Verlängerung für die Zulassung des umstrittenen Unkrautvernichtungsmittels bei der EU zustimmte.

Parteichef Martin Schulz kündigte am Montag aber immerhin an, nach dem gemeinsamen Gespräch am Donnerstagabend mit Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer auf Einladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier werde es "mit großer Wahrscheinlichkeit" ein weiteres Treffen mit den Unionsspitzen geben - ohne Staatsoberhaupt. Sollten diese und weitere Gespräche einvernehmlich ablaufen, dürfte dem SPD-Parteitag am Ende kommender Woche die Entscheidung darüber zukommen, ob die Sozialdemokraten in offizielle Sondierungen mit der Union gehen.

So ist die Lage, die Merkel am Sonntagabend im Kreise der CDU-Präsidiumsmitglieder und am Montagvormittag im Bundesvorstand zur Analyse stellte. Zunächst ging es jeweils um die gescheiterten Jamaika-Gespräche, dann um den Blick auf mögliche GroKo-Sondierungen. Teilnehmer berichten, die Debatte im Bundesvorstand sei deshalb außergewöhnlich gewesen, weil Merkel diesmal nicht zur Eile gedrängt habe, wie sie das sonst häufig tut. Mehr als 20 Wortmeldungen waren die Folge.

Merkels Bekenntnis zu einer möglichen GroKo sei angesichts der Alternativen Minderheitsregierung und Neuwahlen auf klare Zustimmung gestoßen, ist zu hören. Aber mit welcher Herangehensweise? Merkel, das machte sie auch bei der anschließenden Pressekonferenz klar, setzt vor allem auf stabile Verhältnisse. Stabilität wünschten sich die Bürger, die Wirtschaft, das Ausland, sagt die Kanzlerin.

Dass auch Merkels eigene Stabilität in einer Großen Koalition am ehesten gewährleistet wäre, musste die Vorsitzende vor ihren Parteifreunden nicht extra betonen. Jeder in der CDU weiß das. Deshalb sehen vor allem Merkels interne Kritiker eine neue GroKo minimal enthusiastisch. Jamaika hätte aus ihrer Sicht zumindest die politische Fantasie angeregt und die Kanzlerin gezwungen, manches anders zu machen als bisher.

Auf dem heimischen Landesparteitag wurde Merkel wüst beschimpft

Dass wie auf dem Parteitag der CDU von Mecklenburg-Vorpommern am Samstag in Kühlungsborn ein Delegierter plötzlich aufsteht und die Kanzlerin im AfD-Stil wüst beschimpft und als "machtgeil" tituliert, würde in einem Führungsgremium der Partei natürlich nie passieren. Dafür ist Merkel noch zu mächtig - und zu wichtig für die CDU. Aber selbst ein Schwergewicht wie Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier meldete sich im Bundesvorstand am Montagvormittag mit dem Vorschlag zu Wort, in möglichen Sondierungen mit der SPD doch als erstes eine gemeinsame Überschrift zu formulieren und Grundsätzliches zu besprechen, berichten Teilnehmer.

Merkel soll darauf nicht direkt eingegangen sein. Weil es wie ein Eingeständnis wirken könnte, dass sie das bei Jamaika verpasst hat? Mancher in der CDU wünscht sich aber noch viel mehr von möglichen GroKo-Sondierungen: eine klare Unionshandschrift, vor allem aber auch ein bisschen mehr Zukunftsthemen als in den vergangenen vier Jahren. Eine neue GroKo als reine Restauration der Kanzlerschaft Merkels - das behagt nicht allen in der Partei.

Aber natürlich wird man sie erstmal machen lassen. Gefährlich könnte es für Merkel erst dann werden, falls es mit der GroKo nicht klappt.