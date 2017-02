Union streitet weiter über Obergrenze "Ich habe nicht die Absicht, hier die Position zu ändern"

Der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer und Kanzlerin Angela Merkel haben die Union auf die kommende Bundestagswahl eingestimmt. "Das wird der schwierigste Wahlkampf von allen, die ich bislang erlebt habe", kündigte Merkel bei einer gemeinsamen Pressekonferenz an.

Seehofer hatte zuvor gesagt, er rechne mit dem Einzug von insgesamt sieben Parteien in den Bundestag, also einer Rekordzahl. Er sicherte der CDU-Chefin die Rückendeckung seiner Partei für Wahl zu. "Wir ziehen gemeinsam in diesen Wahlkampf", kündigte Seehofer an.

Zwar gaben sich beide Parteivorsitzende betont solidarisch. Merkel stellte aber klar, dass sie der CSU-Forderung nach einer Obergrenze für neu eintreffende Flüchtlinge auch nach der Bundestagswahl nicht nachgeben werde: "Ich habe nicht die Absicht, hier die Position zu ändern."

Auf die Frage, ob sie notfalls den Bruch der Fraktionsgemeinschaft der Union im Bundestag in Kauf nehmen würde, sagte Merkel, sie befasse sich jetzt damit, "wie wir die Wahl gewinnen". "Und damit bin ich erstmal voll ausgefüllt." Seehofer hatte gedroht, ohne die Verankerung einer Obergrenze in einem möglichen Koalitionsvertrag werde die CSU in die Opposition gehen.

Zuvor hatten CDU und CSU Merkel bei einer Sitzung der beiden Präsidienzur gemeinsamen Kanzlerkandidaten gekürt. Merkel hatte bereits im November angekündigt, dass sie zu einer vierten Kanzlerkandidatur bereit sei. Die CDU bestätigte sie bei einem Parteitag im Dezember.

"Wir kämpfen um die ganze Breite der Bevölkerung. Wir wollen auch Wähler, die von der Union enttäuscht waren, wieder zurückgewinnen. Wir wollen sie nicht verloren geben", hatte Seehofer kurz vor Beginn der Sitzung in der Münchner CSU-Zentrale gesagt. Die Union kämpfe um alle Gesellschaftsgruppen. Am 24. September findet die Bundestagswahl statt. Zuletzt hatte die SPD in Umfragen deutlich aufgeholt und den Abstand zur Union verringern können.

Ziel der Union sei es, eine rot-rot-grüne Koalition mit einem Kanzler Martin Schulz zu verhindern. "Das geschieht durch die Gemeinsamkeiten von CDU und CSU", sagte Seehofer.