Unions-Krisengipfel Flüchtlingspolitik - CDU und CSU nähern sich an

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Es könnte länger dauern. Sagen sie in der CSU. Die Christsozialen müssen ja klarstellen, dass sie hier nicht klein beigeben werden. "Habt Ihr Eure Schlafsäcke dabei?", frotzelte Generalsekretär Andreas Scheuer also in Richtung der wartenden Journalisten, als er am Sonntagmittag am Konrad-Adenauer-Haus eintraf.

Einige Stunden später ist klar. Mit einem kurzen Kaffeekränzchen wird es jedenfalls nichts in der Berliner CDU-Zentrale. Dort saß am Morgen zunächst eine kleine Gruppe Christdemokraten zum Frühstück zusammen. Dann rauschte Horst Seehofer heran: Vieraugengespräch mit Angela Merkel. Seit etwa 12 Uhr berät nun eine Zehnerrunde von CDU und CSU über den künftigen Kurs der Union im Allgemeinen und über die gemeinsame Linie für die bevorstehenden Sondierungs- und Koalitionsgespräche mit FDP und Grünen im Speziellen.

Aber auch eine Nachtsitzung kann vielleicht abgewendet werden. Am späten Nachmittag verlautete aus dem Verhandlungskreis: Es ist was in Bewegung, von einem bevorstehenden, möglichen Durchbruch zumindest in der Flüchtlingspolitik war die Rede. Die Delegationen hätten sich zwischenzeitlich zu getrennten Gesprächen zurückgezogen, auch Merkel und Seehofer sprachen nochmal untereinander. Die Nachrichtenagentur dpa meldet, die Runde arbeite inzwischen an einem endgültigen Text für eine Einigung. Über den Inhalt gab es zunächst keine genauen Angaben.

Die Flüchtlingspolitik steht im Zentrum des Familientreffens. Obergrenze heißt der Knackpunkt: Die CSU will sie, die CDU sagt nein. Einknicken ist keine Option, für keine der beiden Seiten. Nicht für den wankenden Seehofer, der seiner Partei nun erst Recht eine Trophäe mit nach Hause bringen muss. Nicht für die angeschlagene Merkel, die sich immer wieder festgelegt hat: keine Obergrenze.

Von der "Quadratur des Kreises" hatte die CDU-Chefin am Wochenende beim Deutschlandtag der Jungen Union gesprochen. "Mit etwas gutem Willen" aber sollte eine Lösung möglich sein, "so, dass sich keiner von uns in dieser Sache verleugnen muss".

Merkel ermahnte alle Beteiligten zudem, alles dafür zu tun, dass es die Union aus CDU und CSU auch weiterhin gebe. Das waren deutliche Worte aus dem Munde der Kanzlerin. Die CSU erinnert ja auch in diesen Tagen gerne mal an den Kreuther Trennungsbeschluss von 1976, mit dem die Fraktionsgemeinschaft mit der CDU kurzzeitig aufgekündigt wurde. Die Kanzlerin aber ist nicht gerade für alarmistische Töne bekannt. Die Lage ist also ernst.

DPA CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer, Demonstranten vor der CDU-Zentrale: "Habt Ihr Eure Schlafsäcke dabei?"

Es rächt sich nun, dass CDU und CSU ihren seit einer gefühlten Ewigkeit schwelenden Streit über den richtigen Kurs in der Flüchtlingspolitik nie wirklich beigelegt haben. Die öffentlich inszenierte Merkel-Seehofer-Versöhnung, die Auskopplung der Obergrenze in den Bayernplan, die offizielle CSU-Unterstützung der vierten Kanzlerkandidatur Merkels - all das konnte nicht übertünchen, wie zerrüttet das Verhältnis wirklich ist. Im Wahlkampf galt das Prinzip Hoffnung: Wenn die Wahl gut ausgeht, wird schon alles werden.

Die Wahl ging aber nicht gut aus. Merkel wird wohl Kanzlerin bleiben, der Preis dafür aber war enorm. Die CDU-Vorsitzende muss erleben, wie in der Partei schon jetzt über die Zeit nach ihr diskutiert wird. Der CSU-Chef muss sogar befürchten, alsbald aus seinen Ämtern gespült zu werden.

Sind die Schwestern noch Schwestern?

Und so führen CDU und CSU nun ein unwürdiges Schauspiel auf. Die einzige, mögliche Regierungsoption hängt schon daran, ob sich zwei sogenannte Schwesterparteien überhaupt noch über den Weg trauen, ob sie "auch inhaltlich noch Schwestern sind", wie es CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt formulierte.

Dass die CSU unmittelbar vor dem Krisengipfel noch ein Zehn-Punkte-Grundsatzpapier für eine "bürgerlich-konservative Politik" über die Medien lancierte, passte da nur zu gut ins Bild. Als vertrauensbildende Maßnahme taugte der Rechtsruck-Katalog (Beispiel: "Konservativ ist wieder sexy") jedenfalls nicht. Die bayerische Union wiederum musste es unverschämt finden, dass ausgerechnet Wolfgang Schäuble die Debatte über die Obergrenze als "Scheinstreit" bezeichnete.

DPA Angela Merkel kommt zum Spitzentreffen von CDU und CSU

Wie kann die gesichtswahrende Lösung nun aussehen? Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete von einer möglichen Paketlösung für die Bereiche Zuwanderung und humanitäre Aufnahme angesehen, die der CSU die Zusicherung gibt, dass sich eine Flüchtlingssituation wie 2015 nicht wiederholt - so wie Merkel es wiederholt versprochen hat.

Laut Deutscher Presseagentur hatte die CDU-Chefin einen Kompromissvorschlag vorgelegt: Dieser mache es Seehofer möglich, sein Versprechen einer Obergrenze von 200.000 Menschen einzuhalten, die in einem Jahr nach Deutschland kommen dürften. Dabei gehe es darum, verschiedene Bestandteile des Zuwanderungsthemas mit konkreten Zahlen zu verknüpfen und dann zu addieren.

Als Beispiel wurde dem Bericht zufolge etwa ein von der CSU ins Gespräch gebrachtes Flüchtlingskontingent genannt, das vom Uno-Flüchtlingshilfswerk UNHCR ausgesucht werden könnte. Hinzu kommen könnte ein Austausch von Migranten auf europäischer Ebene. Auch das angestrebte Abkommen mit afrikanischen Herkunftsstaaten von Migranten - ähnlich wie jenem der Europäischen Union mit der Türkei - könne hinzukommen.

Ein Kompromiss muss her, so viel ist klar: eine Obergrenze, die in Bayern so heißen darf, im Rest der Republik aber nicht so heißen muss. Aber selbst wenn CDU und CSU am Sonntag den Durchbruch im internen Streit schaffen - offen ist, ob die Unionslinie am Ende überhaupt für die beiden potenziellen Partner FDP und Grüne tragbar ist.

Zusammengefasst: In Berlin ringen die Spitzen von CDU und CSU am Sonntag um eine gemeinsame Linie für die bevorstehenden Verhandlungen über eine Jamaikakoalition. Die Schwesterparteien müssen vor allem einen Kompromiss im Streit über die Obergrenze für Flüchtlinge finden. Der Streit war im Wahlkampf nur notdürftig verdeckt worden, das schlechte Wahlergebnis erschwert die Lösungssuche. Inzwischen zeichnet sich ab, dass die Union vor einer Einigung steht.