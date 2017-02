Unionsgipfel Jetzt muss zusammenwachsen, was zusammengehört

Wie schwierig die Versöhnung der Schwesterparteien ist, dafür lieferte die CSU selbst das beste Symbolbild: Ein Schwarz-Weiß-Foto von CSU-Ikone Franz Josef Strauß vor der Berliner Mauer und dem Brandenburger Tor, das Horst Seehofer am Ende der gemeinsamen Präsidiumssitzung von CDU und CSU Angela Merkel überreichte. Damit habe er Merkel an die gemeinsame historische Rolle der Unionsparteien bei der Wiedervereinigung erinnern wollen, so Seehofer nachher.

Tatsächlich zeigte das Treffen der Unionsschwestern vor allem, dass sie noch immer in einem mühsamen Prozess der Wiedervereinigung stecken. Es wird dauern, bis wieder zusammengewachsen ist, was zusammengehört. Und das gilt vor allem für das Verhältnis der Parteichefs zu einander.

Zwei Tage haben die Spitzen von CDU und CSU getagt. Die fünf Stunden am Sonntag und die drei Stunden am Montag seien tatsächlich sehr harmonisch verlaufen, berichten mehrere Teilnehmer. Zwar hatten einige CDU-Funktionäre im Vorfeld über die Aussicht gegrummelt, sich nun ausgerechnet in der CSU-Parteizentrale zu treffen, nachdem die CSU doch das vorherige Treffen im letzten Sommer partout nicht im Konrad-Adenauer-Haus abhalten wollte, und die Suche nach einem Kompromissort die Parteispitzen letztlich nach Brandenburg geführt hatte.

Dennoch soll der Sonntagabend, an dem in der neuen CSU-Zentrale für die engere Parteiführung abends gegrillt wurde, regelrecht ausgelassen verlaufen sein. CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer habe sich bei den Parteifreunden mit seinen Gin-Kenntnissen Respekt verschafft, heißt es, und der harte Kern der Runde habe bis in die Nacht im Bistro der Parteizentrale ausgeharrt.

Aber die Pressekonferenz von Merkel und Seehofer am Montag hat doch gezeigt, wie fragil dieser Frieden ist.

Denn hier traten keine hochmotivierten politischen Streitgenossen auf, sondern der Auftritt erinnerte eher an ein tief zerstrittenes Paar, das seiner Ehe nun doch noch einmal eine Chance gibt - weil es einfach für die ganze Familie das Beste ist.

Die üblichen seehoferschen Frotzeleien fielen an diesem Tag aus, der CSU-Chef behandelte Merkel so behutsam wie ein rohes Ei - griff ihr nicht vor, widersprach ihr nicht, nutzte jede Gelegenheit, um seine Zustimmung zu ihren Worten zu beteuern.

Meinungskompass

Beide Parteivorsitzenden bekräftigten mehrmals das "große Fundament der gemeinsamen Werte" von CDU und CSU, nämlich das christliche Menschenbild und die soziale Marktwirtschaft und vor allem den Willen, mit einem geschlossenen Wahlkampf eine rot-rot-grüne Regierung zu verhindern. Die Flüchtlingskrise des Jahres 2015 dürfe sich nicht wiederholen. Nur beim Thema Obergrenze für Flüchtlinge sei man eben unterschiedlicher Meinung.

Bezeichnend war jedoch, dass Merkel noch nicht einmal eine klare Antwort geben konnte auf die Frage, ob sie und Seehofer denn gemeinsame Wahlkampfauftritte planten, nachdem sie sich doch im vergangenen Jahr noch nicht einmal auf ihren Parteitagen besucht hatten. Ach, darüber habe man nicht groß geredet, wich Merkel aus. "Ich schließe nicht aus, dass wir mal gemeinsam auftreten." Seehofer beeilte sich, zu ergänzen: "Ich will das sogar ausdrücklich annehmen."

Für Merkel waren die wichtigsten Ergebnisse des Treffens, "dass jetzt in zwei Dingen Klarheit besteht": Dass sie auch von der CSU als Kanzlerkandidatin unterstützt wird; und dass beide Parteien nun gemeinsam an einem Wahlprogramm arbeiten. Das Feiern solcher Minimal-Erfolge erinnert eher an Nahost-Friedenskonferenzen als an Treffen von Schwesterparteien.

Der Streit der vergangenen Monate hat eben Wunden geschlagen. Seehofer betonte zwar, die "intensiven Diskussionen" seien immer "im persönlichen Respekt und ohne persönliche Herabsetzung" geführt worden. Aber sein Wort von der "Herrschaft des Unrechts", die er letztlich dem Land unter Merkels Führung attestiert hatte, wollte er auf Nachfrage weder relativieren noch zurücknehmen, geschweige denn eine Entschuldigung aussprechen. Stattdessen zählte der CSU-Chef bloß auf, was sich seit seiner Kritik alles im Land verbessert habe.

Merkel gab auf die Frage, ob Seehofers Attacken Wunden hinterlassen hätten, nur die vage Antwort, sie habe sich die Kandidatur gut überlegt und dabei die vergangenen Monate Revue passieren lassen. Während Seehofers seine Kampfbereitschaft mehrmals beteuerte, blieb Merkel vage und vorsichtig. Zwar kündigte sie an, sie werde sich "in den Wahlkampf mit voller Kraft hineinbegeben, um nicht zu sagen: hereinzustürzen".

Aber wie genau will die Union einer plötzlich kraftstrotzenden SPD und ihrem Spitzenkandidat Martin Schulz Paroli bieten? "Wir müssen unsere Inhalte ordentlich darstellen", fiel Merkel darauf nur ein. "Ansonsten schauen wir, dass wir möglichst stark sind. Ich meine, Gemeinsamkeit ist schon ein hohes Gut in der Wahrnehmung der Menschen", mäanderte Merkel: "Deshalb haben wir daran gearbeitet und zwar sehr ehrlich."

Der "Kandidat Schulz", wie die Union ihn halb spöttisch, halb nervös nennt, tauchte in der Antwort gar nicht erst auf. Die CDU-Chefin wies nur darauf hin, dass sie doch ihre Gegner in Wahlkämpfen immer schon mit Respekt behandelt habe.

Vor vier Jahren, als sie nahezu uneinholbar vor dem Kandidaten Peer Steinbrück gelegen hatte, hätte dieser Satz lässig geklungen.