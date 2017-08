Merkel und Schulz live im Wahlkampf Das Deutschland-Duell

Es gibt (fast) kein Entkommen. In den Wochen bis zum Wahltag schwärmt die Prominenz aller Parteien aus, um in ganz Deutschland um Stimmen zu werben. Allein Angela Merkel und Martin Schulz haben im Duell um das Kanzleramt Dutzende Auftritte überall in der Republik geplant.

Die Kanzlerin und CDU-Vorsitzende startete am Samstag in Dortmund, bis zum 24. September wird sie gut 50 Kundgebungen hinter sich haben. Der SPD-Spitzenkandidat hat angekündigt, im Wahlkampf 60 Städte in allen Bundesländern besuchen zu wollen und dabei 20.000 Kilometer zurückzulegen.

Unsere Karte zeigt, wo die Amtsinhaberin und ihr Herausforderer auftreten. Vermerkt sind klassische Wahlkampfkundgebungen mit Reden der Kandidaten. Weitere Termine wie Besuche in Unternehmen, sozialen Einrichtungen oder Auftritte in TV-Sendungen sind nicht berücksichtigt.