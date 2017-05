Merkel und Gabriel Die Wahlkampf-Regierung

Seit dieser Woche ist Sigmar Gabriel endgültig im Wahlkampfmodus. Der SPD-Außenminister ließ über die Pressestelle seiner Behörde eine ungewöhnliche Mail verschicken. Sie erreichte am Montag eine Reihe von Journalisten, rund eine Stunde, bevor Angela Merkel und Emmanuel Macron im Kanzleramt vor die Medien traten.

In der Mail fand sich nicht nur der Hinweis, dass Minister Gabriel den französischen Staatspräsidenten am Flughafen abgeholt und kurz mit ihm gesprochen hatte (O-Ton: "Zwei alte Freunde treffen sich"). Bemerkenswert war, dass auch noch ein amtliches Foto mitgeliefert wurde - Gabriel und Macron auf dem roten Teppich, rechts und links das Ehrenspalier des Wachbataillons der Bundeswehr.

Es war ein offensichtlicher Fingerzeig, nach dem Motto: Nicht nur Merkel, auch der Außenminister hat den Retter der EU empfangen.

Gabriel setzte sein Signal am Tag nach der SPD-Niederlage in Nordrhein-Westfalen. Während seine Partei das Debakel noch verdaute, betrieb er Imagepflege im Wahlkampfstil - und zwar aus dem Ministerium heraus.

DPA Gabriel und Macron auf dem Flughafen Berlin-Tegel

Wie man Ministeramt und Wahlkampf verknüpft, damit kennt sich Gabriel aus. Bereits als Bundesumweltminister zeigte er 2009 seinen mitunter unentschlossenen Genossen, wie so etwas anzustellen ist.

In der Schlussphase der damaligen Großen Koalition scheute der Sozialdemokrat keine Angriffe gegen die Kanzlerin und CDU-Vorsitzende Angela Merkel. Unvergessen bleibt sein Satz, rund drei Wochen vor der damaligen Bundestagswahl, Merkel verhalte sich häufig "wie ein Rohr im Wind".

An Merkel kommt keiner vorbei

Zwar dient das politische Geschäft immer auch der Selbstvermarktung. Im Superwahljahr 2017 allerdings wird die Tendenz, die eigene Person und die eigene Partei noch besser als sonst dastehen zu lassen umso offensichtlicher. Merkel beherrscht diese Kunst ebenso geschickt wie Vizekanzler Gabriel.

Von der "Woman 20"-Veranstaltung, einem Vorgipfel zum G-20-Treffen, hätten normalerweise wohl nur wenige Medien Notiz genommen. Auf Einladung Merkels aber erschien die Tochter des US-Präsidenten. Merkel mit Ivanka Trump und der niederländischen Königin Máxima - von der Konferenz wurden weltweit schöne Bilder gesendet. Um was es eigentlich ging, die Stärkung der Frauen, rückte in den Hintergrund.

REUTERS Merkel und Ivanka Trump in Berlin

Merkel hat es in der Außendarstellung am leichtesten, wie alle Kanzler zuvor. Unvergessen, wie der damalige SPD-Kanzler Gerhard Schröder während der Oderflut im Bundestagswahlkampf 2002 in Gummistiefeln über die Deiche stapfte, während sein Unions-Herausforderer Edmund Stoiber von der CSU zuschauen musste.

In diesem Wahljahr kommen die Medien an Merkel nicht vorbei, vor allem im Fernsehen sind ihr regelmäßige Auftritte sicher. Sie empfängt ausländische Politiker, bespielt große internationale Bühnen, demnächst auf dem G7-Gipfel in Sizilien, und im Juli als Gastgeberin des G20-Treffens in Hamburg.

Am 25. Mai wird Merkel mit dem früheren US-Präsidenten Barack Obama auf dem Evangelischen Kirchentag in Berlin sprechen. Das Thema ("Engagiert Demokratie gestalten - Zu Hause und in der Welt Verantwortung übernehmen") werden die Kanzlerin und der einstige Politik-Darling der Deutschen vor der bekanntesten Kulisse der deutschen Hauptstadt abhandeln: dem Brandenburger Tor.

Flut von Gesetzesvorhaben

Auch anderswo ist der Wahlkampf ausgebrochen. Im Verteidigungsausschuss blockiert die SPD mehrere Vorhaben und attackiert im Fall einer mutmaßlichen rechtsextremen Terrorzelle in der Bundeswehr Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU).

Und in den Bundesministerien werden auffällig viele Gesetzesinitiativen angeschoben, je näher der Wahltermin rückt. Dabei geht es in der Regel weniger um die Erfolgsaussichten eines Gesetzes, sondern darum, wie öffentlichkeitswirksam ein Vorschlag ist. Aktuelle Beispiele: das "Ehe-für-alle"-Gesetz der SPD oder das von der Union verfolgte Gesetz zur Abschiebung bei Sozialbetrug.

DPA Obama und Merkel im Juni 2013 in Berlin

Weil Kanzlerin und Außenminister so ungeniert Regierungswahlkampf führen, wird umso sichtbarer, wer das bislang nicht kann: SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz. Weil Schulz - auf eigenen Wunsch - nicht Mitglied des Kabinetts wurde, fehlt ihm diese Bühne.

Der Kanzlerkandidat verteidigt seine Entscheidung, schließlich unterliegt er damit nicht der Kabinettsdisziplin und der Kanzlerin. Er kann Merkel und die Union im Wahlkampf leichter attackieren. Aber im Wettlauf um die Bilder ist er ihr häufig unterlegen.

Gabriel hingegen kann beides, für die SPD werben und als Außenminister in eigener Sache. Immerhin ist Gabriel, der als Kanzlerkandidat nach allen Umfragen chancenlos gewesen wäre, nun einer der beliebtesten Politiker. Er hat Schulz längst überflügelt - zuletzt im ARD-Deutschlandtrend mit 56 Prozent gegenüber 48 Prozent.

Schulz glaubt, dass seine Partei von dem umtriebigen Außenminister profitiert. Mit Blick auf die sinkenden Umfragedaten der SPD und die steigenden Popularitätswerte Gabriels darf man daran allerdings Zweifel haben.