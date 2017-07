Sommerpause Merkel urlaubt in Südtirol 

Angela Merkel ist italienischen Medien zufolge zu ihrem Urlaub in den Südtiroler Bergen eingetroffen. Sie erhole sich seit Freitag in Sulden im Vinschgau mit ihrem Mann Joachim Sauer, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa - so wie in den vergangenen Jahren auch. Das Paar wandert gerne. Regelmäßig schießen Paparazzi Fotos von Merkel und ihrem 68-jährigen Mann in Mir-doch-egal-Klamotten.

Das Urlaubsdomizil des Paares ist ein 1900 Meter hoch gelegenes Vier-Sterne-Hotel. Aber auch von dort aus führt sie die Amtsgeschäfte weiter - wenn auch in reduzierter Form. Kanzler seien im Grund immer im Dienst, sagte sie selbst einmal der "Bunten". In der Vergangenheit hat sich Merkel in Südtirol regelmäßig mit dem Extrembergsteiger Reinhold Messner getroffen. Merkel und Messner sind befreundet.

GlobalPicture/ face to face Sie entspanne gern mit einem Buch auf dem Balkon, sagte Merkel einmal (Archiv)

Auf dem Weg gen Süden stoppte Merkel mit ihrem Mann bei den Bayreuther Festspielen, die am Dienstagabend mit einer Neuinszenierung von Richard Wagners Oper "Die Meistersinger von Nürnberg" eröffnet wurden. Unter den Ehrengästen waren neben der Kanzlerin der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer und das schwedische Königspaar Carl Gustaf und Silvia von Schweden.

WITTEK/ EPA/ REX/ Shutterstock Auf dem Weg in den Urlaub stoppte Merkel wie jedes Jahr in Bayreuth

Die 63-jährige Kanzlerin ist nicht die einzige Politikerin, die derzeit in Südtirol ausspannt. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier halte sich dort auf, er sei Stammgast am Ritten in den Dolomiten, berichtete Ansa.