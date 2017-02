Bundestagswahl 2017 CDU und CSU küren Merkel zur gemeinsamen Kanzlerkandidatin

Von der CDU wurde Angela Merkel schon im Dezember zur Kanzlerkandidatin gekürt, nun zieht auch die CSU nach: In einer Sitzung der beiden Parteipräsidien in München habe CSU-Chef Horst Seehofer im Namen seiner Partei die Unterstützung für die 62-Jährige erklärt. Das verlautete nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters und der Deutschen Presse-Agentur aus Parteikreisen.

Seehofer und Merkel wollen nach Abschluss der zweitägigen Klausur am Montagmittag die gemeinsame Strategie der Unionsparteien für den Bundestagswahlkampf vorstellen. "Wir werden heute die Schwerpunkte für unser Wahlprogramm identifizieren und den beiden Generalsekretären den Auftrag erteilen, gemeinsam mit den Experten der beiden Parteien bis zum Sommer ein gemeinsames Wahlprogramm auszuarbeiten", kündigte Seehofer an. Ein Wahlprogramm müsse immer nahe an der Aktualität sein. "Es macht keinen Sinn, im Februar eines Jahres schon alles festzulegen und zu verkünden."

Die CSU hatte in den vergangenen eineinhalb Jahren massive Kritik vor allem an der Flüchtlingspolitik Merkels geübt. Seehofer hatte vergangene Woche aber schon angedeutet, dass CDU und CSU jetzt die Reihen wieder hinter der Kanzlerin schließen wollten.

Bayerns Ministerpräsident widersprach zugleich Berichten, dass es an der CSU-Basis Unzufriedenheit wegen dieser Annäherung an die CDU-Vorsitzende gebe. "Ich stelle diesen Unmut (...) nicht fest." Es gebe eine "breite Unterstützung unserer Basis" dafür, dass CDU und CSU nun gemeinsam kämpften, die CSU aber die umstrittene Forderung nach einer Obergrenze in einem separaten "Bayernplan" aufnehmen werde.

Merkel hatte bereits im November angekündigt, dass sie zu einer vierten Kanzlerkandidatur bereit sei. Am 24. September findet die Bundestagswahl statt. Zuletzt hatte die SPD in Umfragen deutlich aufgeholt und den Abstand zur Union verringern können.