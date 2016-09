Merkel-Kabinett Und wenn Seehofer nach Berlin käme?

Alle Blicke sind auf Angela Merkel gerichtet. Wird sie als Kanzlerkandidatin ihrer Partei erneut antreten? Das ist ein Thema, klar, fast genauso interessant ist aber die Frage, was um sie herum am Kabinettstisch passiert: Könnte Angela Merkel ihre Macht sichern, indem sie eine raffinierte Kabinettsumbildung vornimmt oder für die Zeit nach der Bundestagswahl in Aussicht stellt?

Die Kanzlerin steht erkennbar unter Druck. Und Kabinettsumbildungen sind seit jeher ein beliebtes Mittel für Regierungschefs, die - zum Beispiel nach Wahlniederlagen - Tatkraft und Entschlossenheit demonstrieren wollen. Auch Merkel hat auf dieses Mittel bereits zurückgegriffen: Nach der verheerenden Wahlniederlage der CDU in Nordrhein-Westfalen feuerte sie ihren damaligen Umweltminister Norbert Röttgen, dem als Spitzenkandidat die Hauptschuld an dem Desaster angelastet wurde.

Es ist nicht mehr als Kaffeesatzleserei, aber seit Wochen machen in Berlin mehrere Szenarien für mögliche Kabinettsumbildungen die Runde. Wie üblich bei Personalspekulationen werden sie von allen möglichen interessierten Seiten verbreitet, ohne dass es irgendeinen konkreten Anhaltspunkt dafür gibt, dass Merkel darüber wirklich nachdenkt. Das muss man immer dazu sagen. Trotzdem ist ein kleines Gedankenspiel über eine Kabinettsumbildung natürlich reizvoll.

Nun denn, hier ist es: Angela Merkel holt (nach der Wahl) Horst Seehofer in ihre Regierung, quasi als Aufpasser. Dieses Szenario wurde von der "Bild"-Zeitung kolportiert. Demnach soll Seehofer persönlich über diese Idee nachdenken.

So wie einst Schröder und Lafontaine

Merkel und Seehofer würden dann also als eine Art Tandem zur Wahl antreten. Ganz so wie einst Oskar Lafontaine und Gerhard Schröder. Sie waren bei der Wahl 1998 bekanntlich ein wunderbares Links-rechts-Paar und äußerst erfolgreich. Danach lebten sie sich rasch auseinander (aber das sei nur am Rande bemerkt, es stört das Gedankenspiel).

Natürlich sprechen eine Reihe gewichtiger Gründe gegen eine solche Rochade: Noch kann Merkel darauf hoffen, dass sie auch so mit der Union stärkste Kraft bei der Wahl wird und Kanzlerin bleibt. Seehofer wiederum ist Herr in seinem eigenen kleinen Reich, warum sollte er sich quasi als Stellvertreter in das Hoheitsgebiet der "Chefin" Merkel begeben? Er hat ja als Ministerpräsident und CSU-Chef auch Einfluss auf ihre Politik.

Merkel müsste ihrerseits befürchten, dass die Tandem-Lösung unweigerlich als Schwächung ihrer Machtposition interpretiert würde. Seehofer würde fortan als Nebenkanzler gesehen, der sie womöglich sogar ganz ersetzen könnte.

Vor allem aber: Merkel hat schon in ihrem ersten Kabinett erfahren, was es heißt, einen notorischen Störenfried wie Seehofer in der eigenen Regierung zu haben. Damals wurde er als Landwirtschaftsminister von Edmund Stoiber in Merkels Kabinett hineingedrückt und es gab regelmäßig Streit. Die Kanzlerin ist mit Sicherheit froh, dass Seehofer einige hundert Kilometer weit weg arbeitet. Ihn ständig in Berlin zu wissen, wäre für sie kein Vergnügen.

Was dafür spricht

Trotzdem: Die Tandem-Variante könnte sowohl aus Merkels als auch aus Seehofers Sicht einen gewissen Charme entfalten. Der Eintritt in die Regierung wäre ein starkes Symbol. Die Union würde Geschlossenheit demonstrieren.

Merkel käme dem starken Mann der CSU entgegen, ohne direkt allzu starke inhaltliche Abstriche bei ihrer Flüchtlingspolitik machen zu müssen. Sie würde die von Seehofer geforderte Wende in der Flüchtlingspolitik einleiten, weil es ja bedeuten würde, dass Seehofer künftig am Kabinettstisch als "Korrektiv" zu Merkel mit über das Thema entscheidet - vielleicht sogar als Innen- und Flüchtlingsminister. Seehofer könnte auf diese Weise auch einen eleganten Abgang als bayerischer Ministerpräsident organisieren.

Unionswähler aus allen Strömungen wären beruhigt: Die moderaten Wähler würden ihre Merkel behalten. Und Seehofer wäre als konservativer Gegenpart zur Kanzlerin plötzlich auch in Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern oder Nordrhein-Westfalen wählbar. Die AfD hätte ein Problem. Franz Josef Strauß würde sich freuen: Die lange diskutierte Ausbreitung der CSU ins gesamte Bundesgebiet würde gleichsam durch die Hintertür vollzogen.

Wie gesagt: Das ist alles nur ein Gedankenspiel. Es wird so nicht eintreten. Auf keinen Fall. Oder etwa doch?