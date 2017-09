Merkel gegen Schulz Darum ging es im TV-Duell

97 Minuten redeten die Kanzlerkandidaten von Union und SPD, Angela Merkel und Martin Schulz, beim einzigen TV-Duell vor der Bundestagswahl - scharfe Töne kamen kaum auf. In vielen Themen verfolgen beide, so wurde es deutlich, eine ähnliche Linie, Unterschiede bestehen oft nur in Nuancen.

Wer sagte was? Wer forderte welche konkreten Schritte? Um diese Themen ging es beim Aufeinandertreffen zwischen Kanzlerin und Herausforderer:

Flüchtlingspolitik: Schulz warf der Kanzlerin vor, 2015 die europäischen Nachbarn nicht in ihre Entscheidung, den in Ungarn festsitzenden Flüchtlingen den Weg nach Deutschland zu ebnen, einbezogen zu haben. Merkel wies die Kritik zurück. "Wir haben damals eine sehr dramatische Situation gehabt", sagte sie. "Es gibt Momente im Leben einer Bundeskanzlerin, da müssen Sie entscheiden." Sie räumte aber Versäumnisse vor der Krise ein. Die Bundesregierung habe sich zu wenig um die Flüchtlingslager in der Türkei und etwa in Jordanien und dem Libanon gekümmert.

Video DPA

Abschiebungen: Jeder Einzelfall müsste geprüft werden, Gefährder und strafffällig gewordene Flüchtlinge müssten rasch abgeschoben werden, sagte Schulz. "Die fliegen raus aus Deutschland." In der Sache kein wahrnehmbarer Unterschied zu Merkels Linie. Immer wieder kritisierte Schulz das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf), das zu langsam arbeite. Merkel hielt dem entgegen, dass beim Bamf die Bearbeitungsfrist für Asylsuchende zum Teil auf zwei Monate gesunken sei.

Türkei-Politik: Hier hat der SPD-Kanzlerkandidat eine härtere Linie versprochen - sollte er die Wahlen gewinnen: "Wenn ich Kanzler bin, werde ich (...) die Beitrittsverhandlungen mit der EU abbrechen", sagte Schulz. Sollte er Kanzler werden, würde er nach seinem Amtsantritt dies dem Europäischen Rat vorschlagen. Kanzlerin Merkel verwies darauf, dass die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei von den EU-Staaten nur einstimmig beendet werden könnten. Sie werde aber mit ihren "Kollegen (in der EU) noch einmal reden, ob wir zu einer gemeinsamen Position kommen können und diese Beitrittsverhandlungen auch beenden können". Merkel betonte, dass sie am Freitag mit Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) noch einig gewesen sei, keinen Abbruch zu fordern.

Zuwanderung : Schulz sprach sich für ein europäisches Einwanderungsgesetz aus, das auch europäisch finanziert werde. Damit könnten auch die Migrations- und Flüchtlingsbewegungen gesteuert werden. Merkel sprach sich für ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz aus, bei dem nach den Wünschen und Bedürfnissen der Bundesrepublik Zuwanderer ausgewählt würden.

Diesel-Krise: Merkel warf der Autobranche in Zusammenhang mit zu hohen Abgaswerten "Vertrauensbruch" vor. "Ich bin stocksauer." Die Industrie müsse den Schaden wiedergutmachen. Die 800.000 Arbeitsplätze müssten aber sicher bleiben. Der Diesel werde weiter gebraucht, um die Klimaziele zu erfüllen, sagte die Kanzlerin. Schulz sagte, Fahrverbote für Diesel-Fahrzeuge müssten vermieden werden, sie würden unter anderem Handwerker treffen.