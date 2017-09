Merkel trifft auf Schulz Sonntagabend, Tatort Wahlkampf

Mit bis zu 20 Millionen Zuschauern rechnen die vier übertragenden Sender am Sonntagabend beim TV-Duell. 350 Journalisten aus aller Welt werden in einem angrenzenden Gebäude dabei sein, wenn Angela Merkel und Martin Schulz im Studio B in Berlin-Adlershof zum ersten und einzigen Mal vor der Bundestagswahl am 24. September direkt aufeinandertreffen.

Es ist der Höhepunkt des bisherigen Bundestagswahlkampfes - und für beide steht eine Menge auf dem Spiel.

Bis zu 50 Prozent der Wähler haben sich Umfragen zufolge noch nicht entschieden, wem sie in drei Wochen ihre Stimme geben werden. Die Demoskopen sagen aber auch: Stand jetzt liegt die Union klar vor der SPD, die Kanzlerin und CDU-Chefin im direkten Vergleich deutlich vor Schulz. Um das noch zu drehen, muss dem SPD-Vorsitzenden am Sonntagabend schon ein kleines Wunder gelingen. Er muss dringend punkten - Merkel kann dagegen auf Halten spielen.

95 Minuten sind für das Duell zur besten Sendezeit angesetzt, das auf ARD, ZDF, SAT1 und RTL sowie dem öffentlich-rechtlichen Spartensender Phoenix (hier auch mit Gebärdendolmetscher) übertragen wird. Wer moderiert? Welche Regeln gibt es? Um welche Themen soll es gehen? Und warum gab es diesmal schon im Vorfeld so viel Aufregung?

Der SPIEGEL-ONLINE-Überblick zum TV-Duell:

Die Moderatoren

Zwei Frauen und zwei Männer befragen am Sonntag ab 20.15 Uhr in jeweils gemischten Teams die Kanzlerin und ihren Herausforderer: ZDF-Frau Maybritt Illner und ihr Partner Peter Kloeppel von RTL sind gewissermaßen die Veteranen des TV-Duells - sie waren schon bei der Premiere 2002 zwischen dem damaligen SPD-Amtsinhaber Gerhard Schröder und Unions-Kanzlerkandidat Edmund Stoiber von der CSU dabei. Das zweite Duo bilden ARD-Talkerin Sandra Maischberger und Sat1-Mann Claus Strunz. Für beide ist es das erste TV-Duell, Maischberger ist allerdings eine sehr erfahrene Fernseh-Moderatorin, Strunz kommt vom Zeitungsjournalismus, hat aber in den vergangenen Jahren auch viel TV gemacht.

Das Setting

Im Studio B haben sich die vier übertragenden Sender auf 635 Quadratmetern einen Diskussionsraum ganz in türkisfarbenen Tönen aufbauen lassen, die TV-Macher sprechen von "peacock blue", also pfauenblau. Das soll sich beruhigend absetzen von der sonst oft grellen Optik im Fernsehen. Die Pulte der beiden Duellanten haben, weil ganz in weiß gehalten, etwas altmodisch Kühlschrank-haftes - statt dem Marken-Logo ist allerdings ein schwarz-rot-goldenes Bändchen auf den Vorderseiten angebracht. Achtung - es geht um Deutschland!

Merkel und Schulz werden nur etwa einen Meter voneinander entfernt stehen, sie kommen sich in dem TV-Studio körperlich also in jedem Fall ziemlich nahe. Um die Interaktion der beiden zu befördern, sind die Pulte auch mehr zueinander gedreht als in der Vergangenheit.

Einstimmung auf TV-Duell am Sonntag: Moderatoren sehen schon gut aus, zur Erinnerung das Plakat von 2002, SAT1-Schminkraum und Medienbereich pic.twitter.com/6mqTyc2uxK — Florian Gathmann (@FlorianGathmann) 1. September 2017

Die Amtsinhaberin wird traditionell links - von den Moderatoren aus gesehen - stehen, Herausforderer Schulz rechts. Die zwei Pulte der Duos Illner/Kloeppel und Maischberger/Strunz sind anders geformt, ein bisschen breiter und setzen sich farblich ab. Außerdem ist, um die Sache noch ein bisschen offizieller aussehen zu lassen, je ein Bundesadler auf ihnen zu sehen. Acht bemannte Kameras sind im Einsatz, wie gewohnt ist kein Publikum im Studio.

Journalisten, Mitarbeiter sowie Parteifreunde und sonstige Unterstützer der beiden Kandidaten dürfen in Studio G auf 2500 Quadratmetern das Duell verfolgen. Schon währenddessen dürfte es darum gehen, entsprechende Spins zu setzen - vor allem aber nach den 95 Minuten: Wer war bei welchem Punkt besser? Wer hat gewonnen?

Der Ablauf

Merkel und Schulz werden abwechselnd befragt von den Moderatoren-Duos - die erste Frage wird nach einem bereits erfolgten Losentscheid an den Herausforderer gehen, dafür soll die Kanzlerin gegen 21.50 Uhr das letzte Wort haben. Die Redezeiten der Duellanten werden jeweils gestoppt, sie sind für Merkel und Schulz, die Moderatoren sowie die Zuschauer jederzeit sichtbar. Unterschiedliche lange Redeanteile gleichen sich bestenfalls von selbst aus, ansonsten werden die Moderatoren sich korrigierend einschalten. Die Antworten sollen nach Möglichkeit zwischen 60 und 90 Sekunden lang sein, für das Schlussstatement haben beide jeweils eine Minute zur Verfügung.

Wie sehr die Kontrahenten direkt miteinander ins Gespräch kommen, hängt zum einen an der Kanzlerin und ihrem Herausforderer selbst - wobei vor allem Schulz daran ein Interesse haben dürfte. Aber auch die Moderatoren wollen die Duellanten zu so viel Interaktion wie möglich bringen. Ansonsten hofft man das auf das Unerwartete: "Fernsehen lebt von Überraschung", sagt ZDF-Chefredakteur Peter Frey.

Der inhaltliche Rahmen

Die Verantwortlichen der TV-Sender haben sich mit den Leuten von Merkel und Schulz auf vier grobe inhaltliche Blöcke geeinigt: Migration, Außenpolitik, Soziale Gerechtigkeit und Innere Sicherheit. Diese Blöcke sollen aber wohl nur einen weiten inhaltlichen Rahmen liefern, das wichtige Thema Bildung beispielsweise dürfte ebenfalls breiten Raum bekommen. Zudem können Merkel und Schulz natürlich selbst versuchen, Themen anzusprechen und zu setzen.

Die Kontroverse im Vorfeld

Eigentlich wollten die TV-Sender diesmal das TV-Duell reformieren: Am besten zwei Runden - das hätte auch dem angriffslustigen Schulz gefallen: Doch die Kanzlerin lehnte ab. Dann wenigstens das Format auflockern und die Sache lebendiger machen, schlugen die Sender vor, zwei Blöcke je 45 Minuten jeweils mit einem Moderatoren-Duo - auch das hätte dem Herausforderer gut gepasst: Doch Merkel sagte abermals nein.

Am Ende standen die Sender vor der Wahl: Entweder ein TV-Duell zu den Regeln Merkels, also den bisherigen - oder gar keins. Lange habe man darüber diskutiert, so ZDF-Chefredakteur Frey, aber am Ende nach dem Motto gehandelt: "Ein Duell ist besser als kein Duell."

Sein Amtsvorgänger Nikolaus Brender nannte das im SPIEGEL eine "Erpressung" vonseiten Merkels, auch bei der SPD war man empört, ARD-Moderatorin Maischberger sprach gegenüber der "Süddeutschen Zeitung" von "problematischen Vorgaben".

Bei der Pressekonferenz am Freitagmittag war davon keine Rede mehr. Der Tenor: Machen wir das Beste draus.