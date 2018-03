Äußerungen zum Islam Merkel widerspricht Seehofer

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat in einer Pressekonferenz der Aussage von CSU-Chef Horst Seehofer, der Islam gehöre nicht zu Deutschland, widersprochen. Inzwischen lebten vier Millionen Muslime im Land. "Und diese Muslime gehören auch zu Deutschland. Und genauso gehört ihre Religion damit zu Deutschland. Also auch der Islam", sagte sie.

Seehofer hatte der "Bild"-Zeitung gesagt: "Der Islam gehört nicht zu Deutschland. Deutschland ist durch das Christentum geprägt." Zwar gehörten die im Land lebenden Muslime zu Deutschland. "Das bedeutet natürlich nicht, dass wir deswegen aus falscher Rücksichtnahme unsere landestypischen Traditionen und Gebräuche aufgeben", sagte er.

Seehofer selbst hatte sich am Freitag nach heftiger Kritik an seinen Äußerungen verteidigt. "Unser Land Deutschland ist über Jahrhunderte geprägt worden vom Christentum kulturell", sagte Seehofer am Freitag in München. "Und deshalb ist der Satz, der Islam gehöre zu Deutschland, in dieser Form falsch. Das habe ich immer vertreten über lange Zeit in den letzten Jahren."

Er betonte: "Natürlich haben wir die Toleranz und den Respekt vor anderen Religionsgemeinschaften." Und natürlich gehörten die hierzulande lebenden Muslime zu Deutschland. Er habe auch "ausdrücklich" gesagt, "dass wir und ich persönlich sehr für den Dialog eintreten, für die Islam-Konferenz, damit wir hier eine Gemeinschaft bilden, miteinander leben und nicht nebeneinander her", fügte der CSU-Politiker hinzu.

Auch Politiker der SPD kritisierten Seehofer

Zuvor hatte unter anderem die CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer seiner Aussage widersprochen. "Religionsfreiheit auf dem Boden des Grundgesetzes gehört unstreitig zu Deutschland, genau, wie auch die Muslime in Deutschland mit ihrem Glauben, dem Islam, zu unserem Land gehören", sagte sie der Nachrichtenagentur dpa.

Auch Politiker des Koalitionspartners SPD kritisierten Seehofers Aussage. Der Bundestagsvizepräsident und SPD-Abgeordnete Thomas Oppermann twitterte:

Der #Islam hat Deutschland historisch nicht geprägt, erst seit den 60er Jahren bringen muslimische Einwanderer ihre Religion mit. Der Heimatminister sollte wissen: Viele von ihnen haben bei uns ihre Heimat gefunden und mit Ihnen gehört ihr Glaube, der Islam, auch zu Deutschland. — Thomas Oppermann (@ThomasOppermann) 16. März 2018

"Die in Deutschland lebenden Muslime gehören zu Deutschland, das gilt selbstverständlich auch für ihren Glauben", sagte auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD).