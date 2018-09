Nach Nahles-Vorstoß Merkel will Lösung im Fall Maaßen noch am Wochenende

Kanzlerin Angela Merkel will noch an diesem Wochenende eine neue Lösung im Streit um die Beförderung von Hans-Georg Maaßen finden. Zusammen mit SPD CDU-Chefin Andrea Nahles und Innenminister Horst Seehofer (CSU) sei sie zu der Erkenntnis gelangt, dass die Lage neu bewertet werden müsse. Eine Nachverhandlung über den künftigen Posten des Verfassungsschutzchefs sei "richtig und notwendig".

Angesichts der vielen außen- und innenpolitischen Herausforderungen sei eine volle Konzentration auf das Regierungshandeln nötig. "Wir wollen eine gemeinsame und tragfähige Lösung finden im Laufe des Wochenendes", sagte sie in München.

Zuvor hatte SPD-Chefin Andrea Nahles in einem Brief an Merkel und Seehofer gefordert, den Maaßen-Deal vom vergangenen Dienstag noch einmal zu überdenken. "Die durchweg negativen Reaktionen aus der Bevölkerung zeigen, dass wir uns geirrt haben. Wir haben Vertrauen verloren, statt es wiederherzustellen. Das sollte Anlass für uns gemeinsam sein, innezuhalten und die Verabredung zu überdenken", schreibt Nahles in dem Brief, der dem SPIEGEL vorliegt (lesen Sie hier den Brief im Wortlaut).

Seehofer schloss neue Beratungen nicht aus. "Ich denke, eine erneute Beratung macht dann Sinn, wenn eine konsensuale Lösung möglich ist. Darüber wird jetzt nachgedacht", sagte Seehofer der Nachrichtenagentur dpa.

Die SPD hatte wegen seiner Äußerungen zu den fremdenfeindlichen Ausschreitungen in Chemnitz Maaßens Ablösung als Behördenchef gefordert, Seehofer stellte sich hinter ihn. Am Dienstag einigten sich Merkel, Seehofer und Nahles dann darauf, dass er seinen Posten räumen muss, dafür aber als Staatssekretär ins Innenministerium wechselt.

"Angemessene Position" für SPD-Mann Adler

Seehofer will dafür, so der bisherige Stand, Staatssekretär Gunther Adler, einen SPD-Mann und Experten für Wohnen und Bauen, in den einstweiligen Ruhestand versetzen. In der SPD sorgte das für zusätzlichen Unmut.

Merkel hatte schon am Mittwochabend am Rande eines EU-Gipfels in Salzburg angedeutet, dass auch sie mit dem Ergebnis der Absprache zwischen den drei Parteivorsitzenden der Koalition nicht zufrieden ist. Sie kündigte an, dass Adler eine neue Aufgabe bekommen solle. Sie schätze die Arbeit der SPD-Mannes sehr. Alle Seiten hätten sich darauf verständigt, dass dieser "sehr schnell" eine "angemessene Position" bekommen solle.