Merkel nach Gipfel mit Trump "Die Zeiten, in denen wir uns auf andere völlig verlassen konnten, sind ein Stück vorbei"

Der enttäuschende G7-Gipfel hat bei Angela Merkel offenbar Spuren hinterlassen. Bei einem Wahlkampfauftritt in Bayern sagte die Kanzlerin mit Bezug auf die USA: "Die Zeiten, in denen wir uns auf andere völlig verlassen konnten, die sind ein Stück vorbei. Das habe ich in den letzten Tagen erlebt." Merkel sprach bei einem Wahlkampfauftritt mit CSU-Chef Horst Seehofer in München-Trudering.

Merkel bezog sich mit ihren Worten auf die neue US-Regierung von Donald Trump, sie bezog aber auch den bevorstehenden Brexit Großbritanniens mit ein. Es müsse natürlich bei der Freundschaft zu den USA und Großbritannien bleiben. Aber: "Wir Europäer müssen unser Schicksal wirklich in unsere eigene Hand nehmen." Dabei gab sie einem guten Verhältnis zu Frankreich unter dem neuen Präsidenten Emmanuel Macron eine besondere Bedeutung.

Diese Passage von Merkels Rede wurde von den Zuhörern mit minutenlangem Applaus bedacht. Bei dem Wahlkampfauftritt in einem Bierzelt waren rund 2500 Personen anwesend.

US-Präsident Donald Trump hatte die Gruppe der sieben großen Industrienationen (G7) mit seinem Konfrontationskurs in der Klimapolitik in eine schwere Krise gestürzt. Massive Differenzen gab es auch beim Umgang mit Flüchtlingen. Der Gesichtswahrung dienende Formulierungen fanden die G7 in letzter Minute zum Thema Handel.

Als aktueller G7-Präsident zog Italiens Regierungschef Paolo Gentiloni ein ernüchterndes Fazit der zwei Tage auf Sizilien: Die Differenzen mit den USA seien "in unseren Diskussionen sehr klar geworden". Trump sei die Wahl des amerikanischen Volkes und mit dieser werde man nun umgehen. "Amerika ist und bleibt unser wichtigster Verbündeter."

Mit ihrer Bierzeltrede am Sonntag holte Merkel einen eigentlich für Dienstagabend geplanten Termin mit CSU-Chef Horst Seehofer nach; der Termin war wegen des Anschlags von Manchester kurzfristig abgesagt worden. Trotz Hitze war das Festzelt bis auf den letzten Platz besetzt, mehrere Hundert Menschen hörten von draußen aus zu.