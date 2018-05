Merkel zum Haushaltsplan "Es geht nicht um Aufrüstung, sondern um Ausrüstung"

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die deutliche Aufstockung des Wehretats in den kommenden Jahren verteidigt. "Es geht nicht um Aufrüstung, sondern ganz einfach um Ausrüstung", sagte die CDU-Politikerin bei den Haushaltsberatungen im Bundestag (Verfolgen Sie die Debatte im Livestream).

Die Bundeswehr müsse den heutigen Anforderungen gerecht werden. Das heißt: Die Soldaten sollten so ausgestattet werden, dass sie Auslandseinsätze gut absolvieren, aber gleichzeitig die wachsenden Aufgaben rund um die Landes- und Bündnisverteidigung bewerkstelligen könnten.

Merkel forderte eine ruhige Diskussion über den Wehretat und die Ausrüstung der Truppe. Die Regierung müsse helfen, dass auch der Wehrbeauftragte wieder positive Berichte schreiben könne.

Der Wehretat ist schon jetzt der zweitgrößte Posten im Bundeshaushalt. Für das laufende Jahr sind bislang 38,5 Milliarden Euro vorgesehen, für das kommende 41,5 Milliarden Euro. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hält für die kommenden Jahre jedoch einige Milliarden mehr für erforderlich. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) hat den Forderungen eine Absage erteilt.

Entschieden stellte Merkel sich hinter das Iran-Abkommen. Die iranische Regierung erfülle die Verpflichtungen aus der Vereinbarung, sagte Merkel. Der Ausstieg der USA sei falsch. Dies gelte, obwohl die Vereinbarung nicht ideal sei und das iranische Raketenprogramm eine Bedrohung Israels darstelle. Die Bundesregierung glaube aber, dass man besser mit Teheran über diese Themen sprechen könne, wenn man im Abkommen bleibe.

Ausgeglichener Haushalt "alles andere als selbstverständlich"

Trotz aller Meinungsverschiedenheiten mit den USA blieben die transatlantischen Beziehungen jedoch von herausragender Bedeutung für Deutschland, betonte Merkel. Das bilaterale Verhältnis müsse derartige Differenzen aushalten können. Europa müsse sein Schicksal künftig aber mehr als bisher in die eigene Hand nehmen. Deshalb sei die engere militärische Zusammenarbeit in der EU richtig.

Merkel hob die Anstrengungen der Regierung hervor, auf neue Schulden im Haushalt zu verzichten. "Das ist alles andere als selbstverständlich", sagte sie. Deutschland werde außerdem im nächsten Jahr erstmals seit 2002 wieder die Euro-Schuldenobergrenze von 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts einhalten. Dies stehe für einen Kurs der Gerechtigkeit für kommende Generationen.

Die große Koalition aus Union und SPD plant für 2018 mit Ausgaben von 341 Milliarden Euro. Der Haushalt soll nach den Beratungen im Parlament bis Anfang Juli beschlossen werden.

Schäuble rügt AfD-Fraktionschefin Weidel

Die AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel hatte zuvor Protest aus den anderen Fraktionen provoziert und sich eine Rüge von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) eingehandelt. Weidel griff die Einwanderungs- und Asylpolitik der Bundesregierung scharf an und sagte: "Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse werden unseren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozialstaat nicht sichern."

Schäuble sagte dazu, damit diskriminiere sie alle Frauen, die ein Kopftuch trügen. "Dafür rufe ich Sie zur Ordnung." Aus dem Plenum waren für die Einlassungen Weidels Buh- und Pfui-Rufe zu hören.

