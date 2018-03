Heimatmuseum GroKo Die Zukunft bleibt aufgeschoben

Manchmal sagen Politiker tatsächlich die reine Wahrheit. Nicht, dass sie meistens lügen würden, das soll hier keineswegs unterstellt werden, doch was wir gemeinhin und tagtäglich von ihnen zu hören bekommen, ist kaum mal eine unverblümte Momentaufnahme ihres Bewusstseins, sondern meist eine sorgsam vorbereitete Version dessen, was die sprechende Person denkt - gerade richtig dosiert fürs Publikum und auf den Zeitpunkt abgestimmt. Das sind mal bewusst gesetzte Provokationen, mal wohlfeile Sonntagsreden, mal schmallippige Statements, und all diesen Äußerungen gemein ist die ihrer Berechenbarkeit geschuldete überraschungsfreie Langeweile.

Die heute beginnende vierte Amtszeit Angela Merkels und ihrer dritten Großen Koalition wird uns wieder jede Menge davon bescheren. Und das ist auch gut so: Kontrollierte Kommunikation bedeutet Stabilität der inneren und äußeren Beziehungen. Wir können froh sein, dass unsere Regierenden nicht so hemmungslos daherplappern wie zum Beispiel das Staatsoberhaupt unseres größten Verbündeten.

Manchmal jedoch rutscht er ihnen auch in Deutschland ungefiltert heraus: ein insgeheimer Gedanke. Unerwartet tritt dann ihre unverstellte Sicht auf die politische Realität zutage. Alle lachen, als sei es ein lustiger Versprecher gewesen. Tatsächlich aber war es eine Freudsche Fehlleistung: eine eigentlich nicht zur Verkündung gedachte Wahrheit bricht sich Bahn.

Video SPIEGEL ONLINE;DPA

"Ich habe das Heimatmuseum, ....das Heimatministerium, das Heimatministerium in Bayern gegründet", versprach und korrigierte sich der künftige Innenminister Horst Seehofer (CSU) am Montag bei einer Pressekonferenz der drei Koalitionsparteichefs, große Heiterkeit bei den Journalisten, ein echtes Seehofer-Schmankerl. Tatsächlich hat Seehofer jedoch nichts anderes abgeliefert als eine ehrliche und akkurate Beschreibung dessen, was von dieser Großen Koalition zu erwarten ist: Politik als Heimatmuseum.

Bloß nicht zuviel Aufbruch, das könnte verunsichern

Diese neuerliche Große Koalition, darüber können auch keine Bärs und Spahns und Giffeys hinwegtäuschen, ist kein Zukunftsprojekt. Sie weist zurück in die Vergangenheit, in eine Zeit, in der die Welt noch in Ordnung schien.

Als Angela Merkel noch unumstrittene Anführerin der Konservativen war und noch keine von vielen eigenen Leuten zunehmend unverstandene Flüchtlingskanzlerin. Als Horst Seehofer noch kraftvolle bayerische Wucht verkörperte und noch kein von den eigenen Leuten aus der Heimat Vertriebener auf der letzten Station seines politischen Lebenslaufs war. Und als die SPD noch eine Volkspartei war.

Im Heimatmuseum kann man bestaunen, wie es früher einmal war, als es noch eine kleine Welt gab und ein einfaches Leben. Keine Flüchtlinge gibt es im Heimatmuseum, keine Digitalisierung, keinen Terror, keine Globalisierung, keinen Trump, keinen Putin. Nostalgie ist der Schmerz einer alten Wunde, die Sehnsucht nach Vergangenem, es soll alles wieder so sein, wie es einmal war - obwohl wir doch wissen, dass es nie wieder so sein kann. Die Deutschen haben sich eine nostalgische Regierung gegeben.

Die Grenzen wieder dicht, die Flüchtlinge wieder daheim, Europa wieder eine Union, die Arbeitslosen wieder in Arbeit und das deutsche Auto weltweit führend, so war es, und so soll es wieder werden. Es ist kein Wunder, dass sich im Koalitionsvertrag kein ehrgeiziges Klimaziel findet, dass die Energiewende ein unbeliebtes Wort bleibt und kein tatsächlicher Umbruch, dass die Digitalisierung kein Ministerium bekommen hat, sondern eine Twitter-Prominente: Bloß nicht zu viel Aufbruch, das könnte verunsichern.

Dabei ist allen klar, dass es so nicht weitergehen wird, mit den USA nicht, in Europa nicht, noch nicht einmal mit dem Personal dieser Regierung. Alle wissen es, aber heute tun wir noch einmal so, als wäre nichts gewesen. Heute startet die neue Große Koalition. Die Zukunft bleibt aufgeschoben.

