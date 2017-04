Podcast "Stimmenfang" Merkels härtester Wahlkampf

Präsidial und unaufgeregt - so waren Angela Merkels Wahlkämpfe bislang. Jetzt kündigt sie etwas "anderes" an? Kann sie das? Philipp Wittrock und Ralf Neukirch analysieren ihre Taktik in unserer neuen Podcast-Folge.