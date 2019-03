Mit ihren Äußerungen vor dem Stockacher Narrengericht zu Toiletten für das dritte Geschlecht hatte Annegret Kramp-Karrenbauer scharfe Kritik auf sich gezogen. Am politischen Aschermittwoch hat die CDU-Vorsitzende ihre Aussagen in einer kämpferischen Rede nun verteidigt. Man dürfe "nicht alles auf die Goldwaage legen".

Für die große Aufregung zeigte Kramp-Karrenbauer keinerlei Verständnis. Im Gegenteil kritisierte sie die Empörung selbst: "Wenn wir da so verkrampfen, wie wir es die letzten Tage getan haben, dann geht ein Stück Kultur in Deutschland verloren. Und das sollten wir nicht zulassen", sagte sie. "Wir sind das verkrampfteste Volk der Welt."

Die CDU-Chefin hatte vergangene Woche im baden-württembergischen Stockach in einer Karnevalsrede die Einführung von Toiletten für das dritte Geschlecht thematisiert: "Das ist für die Männer, die noch nicht wissen, ob sie noch stehen dürfen beim Pinkeln oder schon sitzen müssen. Dafür, dazwischen, ist die Toilette." Dafür wurde Kramp-Karrenbauer umfassend kritisiert - auch von Mitgliedern der Union.

Tagelang über "Blödsinn" diskutiert

Sie bezog sich auch auf eine Debatte darüber, ob Kinder sich zu Karneval noch als Indianer oder als Scheich verkleiden dürften oder ob das kulturell unangebracht sei und Vorurteile bediene. "Ich habe den Eindruck, wir haben keine wirklichen Probleme mehr in unserem Land", sagte Kramp-Karrenbauer nun. Tagelang sei "über so einen Blödsinn" diskutiert worden.

Grünen-Chef Robert Habeck sagte noch in seiner eigenen Rede zum politischen Aschermittwoch, dass sich Kramp-Karrenbauer für ihren Scherz hätte entschuldigen sollen. (Lesen Sie hier die Aussagen von Habeck, Jörg Meuthen (AfD), Markus Söder (CSU) und weiteren Spitzenpolitikern im Minutenprotokoll)

Aufruf zu engagiertem Europawahlkampf

Kramp-Karrenbauer rief ihre Partei auch zu einem engagierten Europawahlkampf auf: "Das ist keine Europawahl wie sie sonst immer war", sagte sie. Diesmal gehe es um die entscheidende Frage, ob man mit den eigenen Werten in der Welt noch eine Rolle spielen wolle oder nicht.

Kramp-Karrenbauer forderte die Europäische Union auf, sich "nicht um jede Kleinigkeit" zu kümmern, sondern um die wichtigen Themen: "Die große Frage ist der Schutz der Außengrenze, das ist unsere Aufgabe, das müssen wir gewährleisten."

Außerdem sei eine gemeinsame Verteidigungs- und Sicherheitspolitik erforderlich. Im Streit zwischen Russland und den USA um den INF-Abrüstungsvertrag erlebe Europa gerade, "wie wir auf einmal Spielball wieder werden", sagte die CDU-Vorsitzende. "Und das wollen wir nicht. Und deswegen müssen wir uns hier in Europa auch selbst aufstellen."

