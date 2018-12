Kramp-Karrenbauer beerbt Merkel an CDU-Spitze Der Balanceakt

Man kennt das Bild aus den vergangenen Wochen: Annegret Kramp-Karrenbauer inmitten zwei Hünen, ein jubelnder Saal, eine sich selbst feiernde CDU.

Aber an diesem späten Freitagnachmittag stehen hier nicht mehr drei Kontrahenten nebeneinander, sondern eine Siegerin und zwei Unterlegene. Ein paar Minuten zuvor ist in den Hamburger Messehallen A das Ergebnis des zweiten Wahlgangs um den CDU-Vorsitz verkündet worden. Viel knapper hätte die Stichwahl zwischen Kramp-Karrenbauer und Friedrich Merz nicht ausgehen können, nachdem Jens Spahn als Drittplatzierter des ersten Durchgangs ausgeschieden war: 517 zu 482.

35 Stimmen Vorsprung.

Man muss sich die neue CDU-Chefin in diesem Moment als ziemlich aufgelöste Person vorstellen. Halb weint sie, halb lacht sie, steht auf, winkt unbeholfen. Kramp-Karrenbauer scheint es noch nicht ganz glauben zu können, dass sie jetzt tatsächlich Angela Merkel als Parteivorsitzende nachfolgen wird. (Lesen Sie hier den Kommentar zur Wahl: Die Merkel-Dynastie)

Natürlich war das der Plan. Nur deshalb bot Kramp-Karrenbauer vor einem knappen Jahr Angela Merkel an, ihr Ministerpräsidentenamt im Saarland aufzugeben, um CDU-Generalsekretärin zu werden - und sich und die Partei damit in Ruhe aneinander zu gewöhnen. Merkel hielt das für eine prima Idee. Aber Pläne werden in der Politik ja oft von der Realität überholt. In diesem Fall war es der unerwartet rasante Autoritätsverlust Merkels, der schließlich nach der Hessen-Wahl Ende Oktober in ihrer Ankündigung mündete, doch nicht wieder für den Parteivorsitz zu kandidieren.

Ein wochenlanger Ritt

Kramp-Karrenbauer musste plötzlich viel rascher springen - und sie sprang. Und weil Friedrich Merz da schon aus dem politischen Off aufgetaucht war und seine überraschende Bewerbung für den Parteivorsitz erklärt hatte und Jens Spahn ebenfalls seine Kandidatur ankündigte, war es plötzlich ein Dreikampf um die Merkel-Nachfolge.

Es folgte ein wochenlanger Ritt, wie ihn die CDU noch nicht erlebt hat, acht Regionalkonferenzen in allen Ecken der Republik, ein Interview-Feuerwerk der Kandidaten, keine Talkshow war vor ihnen sicher. Und während die Bewerber für sich warben, wusste die Partei mitunter gar nicht mehr, wohin mit der plötzlichen Energie. Selten hat man CDU-Mitglieder so euphorisiert erlebt wie in dieser Zeit.

Und jetzt ist es vorbei.

Die Luft steht in der Hamburger Messehalle, in der viele der 1001 Delegierten von ihren Plätzen aufspringen, als sie das Ergebnis der Stichwahl erfahren. So schwierig das knappe Votum für die Partei zu verarbeiten sein wird, so groß ist offenbar die Erleichterung, dass es nun endlich eine Entscheidung gibt. "Das war großes, großes Kino", sagt die stellvertretende Parteichefin und Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner. Aber es war ein Krimi, der die Nerven der Beteiligten am Ende bis aufs äußerste strapaziert hat.

Eine knappe Stunde zuvor ist das Ergebnis des ersten Wahlgangs bekannt gegeben worden: 450 Stimmen für Kramp-Karrenbauer, 392 für den früheren Unionsfraktionschef Merz, 157 für Spahn. Der Bundesgesundheitsminister ist damit wie erwartet aus dem Rennen, hat allerdings mit knapp16 Prozent deutlich besser abgeschnitten als von vielen erwartet. Und die entscheidende Frage für die Stichwahl ist nun: Wem werden die Spahn-Wähler ihre Stimmen geben?

Krimi-Zeit auf der Hamburger Messe.

Dabei hatte der Tag so entspannt begonnen für die Kandidaten und viele Delegierte, im Hamburger Michel mit dem traditionellen ökumenischen Gottesdienst zum Auftakt eines Bundesparteitags. Aber dass es ein paar Stunden später sehr spannend werden würde, dürfte da der eine oder andere schon geahnt haben.

Erst mal allerdings verabschiedet sich Angela Merkel von ihrer Partei. Sie tut das so knapp wie möglich, nur eine gute halbe Stunde spricht die scheidende Vorsitzende, die weiter Kanzlerin bleibt. Auch zum Abschied bleibt sich Merkel treu: Ihre Rede ist in Teilen sehr selbstironisch, beispielsweise wenn sie grinsend und mit den Worten "typisch Merkel: knochentrocken" an die Kommentierung einer früheren Rede erinnert, in ihrer letzten Rede als Parteichefin noch mal die großen Linien der vergangenen Jahre nachzieht - in dieser Offenheit überraschend ist allenfalls die Anerkennung dessen, dass sie es der CDU auch nicht immer leicht gemacht habe.

Video AFP

Vor allem aber ist es auch deshalb eine typische Merkel-Rede, weil sie selbst ihren Abschied nach 18 Jahren nüchtern-protestantisch vollzieht. "Es war mir eine große Freude, es war mir eine Ehre - danke", sagt Merkel zum Schluss. Emotionaler wird es nicht. Fast zehn Minuten Applaus bekommt sie dennoch - und als CDU-Abschiedsgeschenkt den Dirigierstab von Kent Nagano, mit dem er im Juli 2017 das G20-Galakonzert in der Hamburger Elbphilharmonie leitete.

Die Rede ihres Lebens

Für die Emotionen sind andere zuständig in der Hamburger Messehalle. Das geht schon los mit den Bewerbungsreden der drei Kandidaten. Nach dem Alphabet darf Annegret Kramp-Karrenbauer beginnen, die am Rednerpult einen beeindruckenden Auftritt hinlegt. Es geht viel um Mut in ihrem Vortrag: Vor allem den Mut und das Selbstbewusstsein, die sich von ihrer Partei wünscht, um die schwierigen vor ihr liegenden Aufgaben zu lösen.

Video HAYOUNG JEON/EPA-EFE/REX

Kramp-Karrenbauer ist ihren Konkurrenten rhetorisch unterlegen, aber an diesem Nachmittag hält sie möglicherweise die Rede ihres Lebens. Dramaturgisch gut gebaut, souverän vorgetragen, immer wieder das Herz der Partei ansprechend. "Es kommt mehr auf die innere Stärke als auf die äußere Lautstärke an", sagt sie zum Schluss.

Dann ist Friedrich Merz an der Reihe. Merz, der die vergangenen Jahre als Wirtschaftsanwalt tätig war, scheint sich seiner Sache ziemlich sicher zu sein - mancher Unterstützer verbreitete am Vorabend schon die Gewissheit, dass es für ihn sicher reichen würde im Rennen um den Vorsitz.

Vielleicht ist Merz sogar ein bisschen zu siegesgewiss.

Jedenfalls macht sein Auftritt anders als bei Kramp-Karrenbauer nicht den Eindruck, als habe er alles Herzblut in diese Rede gelegt. Die ersten Minuten seines Vortrags plätschern dahin, obwohl doch Merz als begeisternder Redner bekannt ist. Erst mit seinen Attacken gegen die AfD, seinem Appell nach klarer Abgrenzung zur SPD und anderen schon aus den Regionalkonferenzen bekannten Merz-Rennern nimmt er Fahrt auf.

Aber am Ende bleibt stehen: Kramp-Karrenbauer hat die Erwartungen mit ihrer Rede übertroffen, bei Merz gilt eher das Gegenteil. Ob es daran liegt, dass er schon im ersten Wahlgang hinter seiner Kontrahentin liegt und ihm schließlich in der Stichwahl die entscheidenden Stimmen fehlen, wird sich wohl nie klären lassen. Aber die Vermutung liegt nahe.

Jens Spahn als letzter Redner tritt wiederum so auf wie einer, der nichts mehr zu verlieren hat: Weil er um seine Chancenlosigkeit weiß. "Ja, auch ich lese Umfragen. Aber ich kann Ihnen sagen, es fühlt sich richtig gut an, hier zu stehen", sagt er. Das kommt gut an im Saal, genau wie sein Appell, die wiedergewonnene Debattenfreude dürfe mit diesem Parteitag zu enden, sondern müsse ein Startpunkt sein: "Lasst uns diesen gemeinsamen Geist, diese Freude an der Debatte" fortführen.

Dass Kramp-Karrenbauer am Ende nur knapp vor Merz liegt, dürfte dafür sprechen, dass die CDU das genauso sieht. Sie will weiter offen debattieren, auch über sehr kontroverse Themen, wie beispielsweise den Uno-Migrationspakt. Der steht an diesem Freitagabend auf der Tagesordnung, als nach der Vorsitzenden auch alle weiteren Positionen im Präsidium und dem Bundesvorstand gewählt worden sind. Die Delegierten stimmen schließlich einem Antrag zu, der identisch mit dem gemeinsam von den Unions- und SPD-Bundestagsabgeordneten Papier im Bundestag ist.

Videoanalyse: "Die Gefahr einer Spaltung der Partei ist real"

Video SPIEGEL ONLINE

Aber bereit für einen echten Kurswechsel, für den Merz jedenfalls aus Sicht seiner eingefleischten Fans gestanden hätte, ist die Partei offenbar nicht. Mit der Wahl von Kramp-Karrenbauer zeigt sie ein bisschen Mut zu Veränderung, aber eben auch den Wunsch, dass nicht alles auf den Kopf gestellt wird.

Diese Balance zu finden, stellt die neue Parteichefin vor eine echte Herausforderung. Am Ende steht sie auch deshalb noch mal mit den beiden Unterlegenen auf der Bühne, weil Kramp-Karrenbauer so die Einheit der CDU demonstrieren will. "Ich will die gemeinsame Volkspartei erhalten", sagt sie. Die Enttäuschung im Lager der Merz-Fans ist groß, Kramp-Karrenbauer wird sich mächtig anstrengen müssen, diese Enttäuschten wieder einzufangen. Schon die Benennung ihres neuen Generalsekretärs könnte ein Versöhnungssignal an das Merz-Lager sein.

Am Samstag will sie die Personalie bekannt geben.