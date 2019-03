CDU-Chefin in Demmin Kramp-Karrenbauer lässt es krachen

An den Bierbänken, eingedeckt in den Deutschland-Farben und denen des Landes Mecklenburg-Vorpommern, können sie sich gar nicht einkriegen. Diese Kramp-Karrenbauer, Donnerlittchen! Dass sie aus dem Saarland kommt, katholisch ist und die Amtszeit ihrer Angela Merkel als CDU-Chefin beendet hat - das ist nach dieser Rede in der Tennishalle von Demmin fast schon vergessen. Klar, Merkel war politisch eine von hier, aber ihre Aschermittwochs-Auftritte glichen zunehmend Politikseminar-Vorträgen. Trotz Blaskapelle.

Annegret Kramp-Karrenbauer dagegen hat nur wenige Sätze gesagt an diesem Abend, da ist der Saal schon am Feiern. Sie bringt wieder Leben in die Bude. Dass da ab und an ein Tusch vom Band kommt, merkt schon keiner mehr.

Kurzer Rückblick: Der politische Aschermittwoch im ostmecklenburgischen Demmin war Merkels Veranstaltung. 21 Mal trat sie als Hauptrednerin auf, zunächst als Generalsekretärin, dann fast zwei Jahrzehnte als CDU-Vorsitzende. Nur wegen der Bundestagsabgeordneten des nahen Wahlkreises Vorpommern-Rügen-Greifswald schaute die Republik einmal im Jahr auf das kleine Städtchen, reisten die bundespolitischen Berichterstatter pflichtschuldig an. Merkel importierte zu Fischbrötchen, Würstchen und Bier den Aschermittwoch in den hohen Nordosten.

Tradition in der Tennishalle

Aber nun ist es im wahrsten Wortsinn die Show von Kramp-Karrenbauer, genannt AKK. Zunächst berichtet sie, wie Merkel ihr ans Herz legte - da war Kramp-Karrenbauer in Hamburg vergangenen Dezember gerade zur neuen Vorsitzenden gewählt -, sie möge doch die Demminer Tradition fortsetzen. Die Zusage erfolgte offenbar sogleich. Das gibt schon mal den ersten Beifall in der Tennishalle. "Und ich bedanke mich ganz besonders, dass ihr aus der Bierdusche keine Tradition gemacht habt", sagt die Vorsitzende in Anspielung auf das Malheur Merkels, die vor einigen Jahren versehentlich den Inhalt gleich mehrerer Gläser abbekam. Großes Gelächter im Saal.

Jetzt geht es erst richtig los. Kramp-Karrenbauer, dunkler Hosenanzug, orange Bluse, hat sich offenbar vorgenommen, an diesem Abend ihren Kritikern mal so richtig zu zeigen, was eine Harke ist. Natürlich im Wissen - AKK kennt ihre Partei auch in diesen Gefilden gut genug -, wie viel Zustimmung sie hier dafür erfährt.

Zum ersten Mal äußert sie sich zu der Kritik an ihrer Rede vor dem Stockacher Narrengericht - und geht ihrerseits zur Attacke über. Kramp-Karrenbauer hatte vergangenen Donnerstag zu der Einführung von Toiletten für das dritte Geschlecht gesagt: "Das ist für die Männer, die noch nicht wissen, ob sie noch stehen dürfen beim Pinkeln oder schon sitzen müssen. Dafür, dazwischen, ist die Toilette."

"Das verkrampfteste Volk der Welt"

Über Vieles habe sie in dieser Diskussion nur den Kopf schütteln können, sagt die CDU-Chefin nun. Sie sei vor dem Narrengericht der Entmannung ihrer Partei angeklagt gewesen - bei ihrer Erwiderung sei es nicht um ein drittes Geschlecht, "sondern um die Frage von Emanzen, von Machos, vom Verhältnis von Mann und Frau" gegangen. Ihren Parteifreunden ruft sie zu: "Manchmal muss man einfach auch genau hinschauen, bevor man sich über irgend etwas künstlich aufregt."

Das Problem ist nur: Selbst wenn man das in diesem Fall tut, kann man ihren Spruch als verstörend empfinden - auch ohne politisches Kalkül.

Das wiederum haben viele ihrer Kritiker aus anderen Parteien, die ihre Aschermittwochs-Veranstaltungen auch prompt für erneute AKK-Schelte nutzten. Und das ärgert Kramp-Karrenbauer. Ist Deutschland allerdings deshalb wirklich "das verkrampfteste Volk, das überhaupt je auf der Welt rumläuft", wie sie aus der Debatte folgert? "Das kann doch so nicht weitergehen", sagt die CDU-Chefin.

Eine Frage des Maßes

Aber nun macht sie die ganz große Verbots-Nummer auf: Die Hamburger Kita, die gerade Indianer-Kostüme für unerwünscht erklärt hat, die Debatte um Feinstaub beim Silvester-Böllern, Fleischesser vs. Vegetarier/Veganer - "das ist doch alles ein Wahnsinn, was wir hier erleben". Für die CDU gelte nach wie vor: "Jeder soll nach seiner Facon glücklich werden." Das Maß, findet Kramp-Karrenbauer, "stimmt nicht mehr".

In der Demminer Tennishalle ist die Stimmung jetzt auf dem Höhepunkt. Die CDU-Chefin drückt offenbar aus, was viele hier denken. Aber draußen im Land? Der Ton Kramp-Karrenbauers, die Frage des Maßes, könnte hier schon ein Problem sein. Die Merkel-Nachfolgerin an der CDU-Spitze zeigt immer mehr, wie anders sie ist. Die bisherige Vorsitzende und Noch-Kanzlerin hat bis zur Beliebigkeit auf die politische Mitte gesetzt. Kramp-Karrenbauer ist kampfeslustig, sie setzt sich zur Wehr - und will die CDU offenbar auch wieder entsprechend ausrichten.

Wie differenziert sie dabei über andere Dinge spricht, könnte dabei leicht überdeckt werden. So wie an diesem Abend in Demmin. Europapolitik, Klimaschutz, Digitalisierung, Grundrente, Urheberrecht: Natürlich formuliert sie das eine oder zugespitzt, attackiert auch mal SPD-Finanzminister Olaf Scholz oder Justizministerin Katarina Barley - aber sowas gehörte selbst bei Merkel am Aschermittwoch dazu. Da ist es im Saal allerdings auch schon deutlich unruhiger geworden. Hängen bleibt auch hier ihre klare Ansage: Ich habe nichts zurückzunehmen - und kriegt Euch mal alle wieder ein.

Nach 45 Minuten ist Schluss, die Blaskapelle spielt wie zu ihrem Einzug nochmal das Steigerlied, Kramp-Karrenbauer singt lauthals mit. Sie macht einen sehr zufriedenen Eindruck.

Wie funktioniert die Civey-Methodik? Das Meinungsforschungsinstitut Civey arbeitet mit einem mehrstufigen vollautomatisierten Verfahren. Alle repräsentativen Echtzeitumfragen werden in einem deutschlandweiten Netzwerk aus mehr als 20.000 Websites ausgespielt ("Riversampling"), es werden also nicht nur Nutzer von SPIEGEL ONLINE befragt. Jeder kann online an den Befragungen teilnehmen und wird mit seinen Antworten im repräsentativen Ergebnis berücksichtigt, sofern er sich registriert hat. Aus diesen Nutzern zieht Civey eine quotierte Stichprobe, die sicherstellt, dass sie beispielsweise in den Merkmalen Alter, Geschlecht und Bevölkerungsdichte der Grundgesamtheit entspricht. In einem dritten Schritt werden die Ergebnisse schließlich nach weiteren soziodemografischen Faktoren und Wertehaltungen der Abstimmenden gewichtet, um Verzerrungen zu korrigieren und Manipulationen zu verhindern. Weitere Informationen hierzu finden Sie auch in den Civey FAQ. Warum ist eine Registrierung nötig? Die Registrierung hilft dabei, die Antworten zu gewichten, und ermöglicht so ein Ergebnis für die Umfragen, das für die Wahlbevölkerung in Deutschland repräsentativ ist. Jeder Teilnehmer wird dabei nach seinem Geschlecht, Geburtsjahr und Wohnort gefragt. Danach kann jeder seine Meinung auch in weiteren Umfragen zu unterschiedlichen Themen abgeben. Wie werden die Ergebnisse repräsentativ? Die Antwort jedes Teilnehmers wird so gewichtet, dass das Resultat einer Umfrage für die Grundgesamtheit repräsentativ ist. Bei der Sonntagsfrage und beim Regierungsmonitor umfasst diese Grundgesamtheit die wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland. Die Gewichtung geschieht vollautomatisiert auf Basis der persönlichen Angaben bei der Registrierung sowie der Historie früherer Antworten eines Nutzers. Weitere Details zur Methodik stehen im Civey-Whitepaper. Erreicht man online überhaupt genügend Teilnehmer? Meinungsumfragen werden in der Regel telefonisch oder online durchgeführt. Für die Aussagekraft der Ergebnisse ist entscheidend, wie viele Menschen erreicht werden können und wie viele sich tatsächlich an einer Umfrage beteiligen, wenn sie angesprochen werden. Internetanschlüsse und Festnetzanschlüsse sind in Deutschland derzeit etwa gleich weit verbreitet - bei jeweils rund 90 Prozent der Haushalte, Mobiltelefone bei sogar 95 Prozent. Die Teilnahmebereitschaft liegt bei allen Methoden im einstelligen Prozentbereich, besonders niedrig schätzen Experten sie für Telefonumfragen ein.

Es gibt also bei beiden Methoden eine Gruppe von Personen, die nicht erreicht werden kann, weil sie entweder keinen Anschluss an das jeweilige Netz hat oder sich nicht an der Umfrage beteiligen möchte. Deshalb müssen für ein aussagekräftiges Ergebnis immer sehr viele Menschen angesprochen werden. Civey-Umfragen sind derzeit neben SPIEGEL ONLINE in mehr als 20.000 andere Webseiten eingebunden, darunter auch unterschiedliche Medien. So wird gewährleistet, dass möglichst alle Bevölkerungsgruppen gut erreicht werden können. Woran erkenne ich die Güte eines Ergebnisses? Bis das Ergebnis einer Umfrage repräsentativ wird, müssen ausreichend viele unterschiedliche Menschen daran teilnehmen. Ob das bereits gelungen ist, macht Civey transparent, indem zu jedem Umfrageergebnis eine statistische Fehlerwahrscheinlichkeit angegeben wird. Auch die Zahl der Teilnehmer und die Befragungszeit werden für jede Umfrage veröffentlicht. Was bedeutet es, wenn sich die farbigen Bereiche in den Grafiken überschneiden? In unseren Grafiken ist der statistische Fehler als farbiges Intervall dargestellt. Dieses Intervall zeigt jeweils, mit welcher Unsicherheit ein Umfragewert verbunden ist. Zum Beispiel kann man bei der Sonntagsfrage nicht exakt sagen, wie viel Prozent eine Partei bei einer Wahl bekommen würde, jedoch aber ein Intervall angeben, in dem das Ergebnis mit hoher Wahrscheinlichkeit liegen wird. Überschneiden sich die Intervalle von zwei Umfragewerten, dann können streng genommen keine Aussagen über die Differenz getroffen werden. Bei der Sonntagsfrage heißt das: Liegen die Umfragewerte zweier Parteien so nah beieinander, dass sich ihre Fehlerintervalle überlappen, lässt sich daraus nicht ableiten, welche von beiden aktuell bei der Wahl besser abschneiden würde. Was passiert mit meinen Daten? Die persönlichen Daten der Nutzer werden verschlüsselt auf deutschen Servern gespeichert und bleiben geheim. Mitarbeiter von Civey arbeiten für die Auswertungen lediglich mit User-IDs und können die Nutzer nicht mit ihrer Abstimmung in Verbindung bringen. Die persönlichen Angaben der Nutzer dienen vor allem dazu, die Antworten zu gewichten und sicherzustellen, dass die Umfragen nicht manipuliert werden. Um dies zu verhindern, nutzt Civey statistische wie auch technische Methoden. Darüber hinaus arbeitet Civey mit externen Partnern zusammen, die Zielgruppen für Werbetreibende erstellen. Nur wenn Nutzer die Datenschutzerklärung sowohl von Civey als auch von einem externen Partner akzeptiert haben, dürfen Ihre Antworten vom Partner zur Modellierung dieser Zielgruppen genutzt werden. Ein Partner erhält aber keine Informationen zu Ihren politischen und religiösen Einstellungen sowie solche, mit denen Sie identifiziert werden können. Civey-Nutzer werden auch nicht auf Basis ihrer Antworten mit Werbung bespielt. Der Weitergabe an Partner können Sie als eingeloggter Nutzer jederzeit hier widersprechen. Mehr Informationen zum Datenschutz bei Civey finden Sie hier.

Wer steckt hinter Civey?

An dieser Stelle haben Leser in der App und auf der mobilen/stationären Website die Möglichkeit, an einer repräsentativen Civey-Umfrage teilzunehmen. Civey ist ein Online-Meinungsforschungsinstitut mit Sitz in Berlin. Das Start-up arbeitet mit unterschiedlichen Partnern zusammen, darunter sind neben SPIEGEL ONLINE auch der "Tagesspiegel", "Cicero", der "Freitag" und Change.org. Civey wird durch das Förderprogramm ProFit der Investitionsbank Berlin und durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung finanziert.