Als zweiter der drei Kandidaten für den CDU-Vorsitz hat Friedrich Merz betont, wie notwendig eine Bekämpfung der AfD sei. Er bestreite niemandem den guten Willen, an die Rechtspopulisten verlorene Wähler zurückzuholen. "Aber es gelingt uns augenscheinlich nicht", sagte er in seiner Bewerbungsrede auf dem Parteitag in Hamburg.

Die AfD sei mittlerweile in 16 Landesparlamenten. Dieser Zustand sei für ihn "einfach unerträglich". Notwendig sei bei der CDU ein Strategiewandel im Umgang mit Themen und dem politischen Wettbewerber und vor allem in der Kommunikation mit den Menschen im Land.

Die CDU könne als "Volkspartei der Mitte" wieder 40 Prozent der Menschen im Land erreichen. Das setze eine Erweiterung des politischen Angebots voraus. Christlich, soziale, liberale und wertkonservative Frauen und Männer aus allen sozialen Schichten müssten dazu in der Partei ihren Platz finden. Die CDU brauche eine vernünftige Streitkultur über Sachfragen.

Merz forderte eine "Agenda für die Fleißigen" im Land. Diese müsse sich an diejenigen wenden, die mit Arbeit und Fleiß das Land stark machten und nicht zuerst nach dem Staat riefen. Er sprach sich zudem für einen starken Staat aus und sagte im Hinblick auf die Einwanderungspolitik: "Es gibt auch Grenzen unserer Möglichkeiten."

"Wir lassen immer noch zu viele Menschen allein, Bürger haben abends Angst", sagte der frühere Unions-Fraktionschef. "Das Vertrauen in die Sicherheit im Land ist verlorengegangen."

Kramp-Karrenbauer wirbt mit ihren Erfolgen im Saarland

Zuvor hatte Annegret Kramp-Karrenbauer ihre Partei aufgerufen, den "Mut" für die Aufgaben der Zukunft zu haben. Die CDU müsse den Mut haben, "nicht den Schwarzmalern hinterherzulaufen", sagte die Generalsekretärin am Freitag auf dem CDU-Parteitag in Hamburg. Die CDU müsse die Digitalisierung vorantreiben, einen starken und konsequenten Staat durchsetzen und Verantwortung für das Gemeinwohl auch mit einem Gesellschaftsjahr schaffen.

CLEMENS BILAN/EPA-EFE/REX Annegret Kramp-Karrenbauer in Hamburg

Die CDU müsse mit ihren Ideen eine Strahlkraft entwickeln und daraus ihre Stärke ziehen und nicht, weil sie den stärksten Angriff auf den politischen Gegner fahre, sagte Kramp-Karrenbauer. "Das reicht mir für eine Volkspartei wie die CDU nicht aus." Die Partei müsse stark sein und "unzweideutig" zu ihrem Wertekompass stehen. "Wir sind als Volkspartei das letzte Einhorn in Europa", sagte sie.

Kramp-Karrenbauer warb mit ihren 18 Jahren Regierungserfahrung im Saarland für sich. Auch wisse sie als Mutter von zwei Kindern, wie schwer es sei, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen. Zudem habe sie die Parteireform im Februar begonnen.

"Keiner der drei Kandidaten wird der Untergang der Partei sein", sagte die frühere Ministerpräsidentin unter lauten Applaus der Delegierten. Sie dankte zudem ausdrücklich der scheidenden Parteichefin Angela Merkel.

AFP Jens Spahn

Spahn: "Freiheit gegen alle Feinde der Freiheit verteidigen"

Als letzter Bewerber trat dann Jens Spahn ans Rednerpult. Er will nach eigenen Worten kein "Weiter So" und "kein Zurück in die Vergangenheit". Notwendig sei eine Vision für die Zukunft. "Ich will, dass wir unsere Freiheit verteidigen, gegen alle Feinde der Freiheit heute und in Zukunft jeden Tag." Er selbst laufe nicht weg, wenn es eng werde, und er sei auch bereit gegen den Strom zu schwimmen. Die CDU müsse unterschiedliche Positionen aushalten.

Er wolle sich im Falle einer Wahl um mehr junge Mitlieder bemühen, sagte der Gesundheitsminister. Zurzeit gebe es mehr Mitglieder über 75 als unter 40. Wenn man die Zukunft dieses Landes gestalten wolle, würden mehr Jüngere gebraucht. Die CDU müsse zudem debattierfreudiger werden. Die Wahl eines neuen Vorsitzenden müsse hierzu ein Startpunkt sein.