CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer hat Bundeskanzlerin Angela Merkel für ihr Verhalten im Streit um Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen gelobt. Die Kanzlerin habe "in aller Deutlichkeit gesagt", dass die erste Entscheidung in dem Koalitionskonflikt ein Fehler gewesen sei, sagte Kramp-Karrenbauer am Montagabend in den ARD-"Tagesthemen". "Ich glaube, das ist auch ein Zeichen von Stärke, auch von Führungsstärke."

Merkel habe "die Revision einer nicht vertretbaren und vermittelbaren Entscheidung sehr aktiv mit begleitet und hat dazu beitragen, dass es jetzt eine vernünftige Regelung gibt", sagte die ehemalige saarländische Ministerpräsidentin weiter.

Merkel hatte am Montag Fehler im Umgang mit der Maaßen-Personalie eingeräumt. Sie habe bei der ursprünglichen Entscheidung "zu wenig an das gedacht, was die Menschen zurecht bewegt, wenn sie von einer Beförderung hören", sagte die CDU-Vorsitzende. Kramp-Karrenbauer nannte das ein "bemerkenswertes Statement".

Video: Merkel bedauert Fehler im Fall Maaßen

Video REUTERS

Merkel, SPD-Chefin Andrea Nahles sowie der CSU-Vorsitzende und Bundesinnenminister Horst Seehofer hatten zunächst vereinbart, dass Maaßen zum Staatssekretär im Innenministerium befördert werden sollte. Daran hatte es massive Kritik gegeben. Daraufhin trafen sich die Spitzen der Großen Koalition am Sonntag erneut. Dabei beschlossen sie, dass Maaßen nun stattdessen - bei gleicher Bezahlung wie bisher - als Sonderbeauftragter für europäische und internationale Fragen ins Bundesinnenministerium wechseln soll.

Nach den Querelen forderte CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen nun einen Neustart. Das erste Jahr der Großen Koalition sei ein "verlorenes Jahr" gewesen, sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags der "Passauer Neuen Presse". "Wir müssen jetzt den Reset-Knopf drücken."

Videoanalyse: "Ein Scheitern der GroKo ist angelegt"

Video AP

Wer steckt hinter Civey?

An dieser Stelle haben Leser in der App und auf der mobilen/stationären Website die Möglichkeit, an einer repräsentativen Civey-Umfrage teilzunehmen. Civey ist ein Online-Meinungsforschungsinstitut mit Sitz in Berlin. Das Start-up arbeitet mit unterschiedlichen Partnern zusammen, darunter sind neben SPIEGEL ONLINE auch der "Tagesspiegel", "Cicero", der "Freitag" und Change.org. Civey wird durch das Förderprogramm ProFit der Investitionsbank Berlin und durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung finanziert.