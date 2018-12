Medienbericht Kramp-Karrenbauer und Merz vereinbaren offenbar Zusammenarbeit

Sie war die Siegerin, er der Verlierer der Stichwahl um den CDU-Vorsitz. Dennoch will Annegret Kramp-Karrenbauer ihren Kontrahenten Friedrich Merz offenbar weiter mitreden lassen. Der will aber in der Wirtschaft bleiben.