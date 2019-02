Gemeinsames Interview Kramp-Karrenbauer und Göring-Eckardt offen für Schwarz-Grün

CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer und die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt haben sich in einem gemeinsamen Interview offen für ein schwarz-grünes Bündnis gezeigt.

"Wir können ganz gut miteinander. Wir leben in einer Zeit, in der es keine natürlichen Koalitionspartner mehr gibt. Da müssen wir gesprächsfähig sein", sagt Kramp-Karrenbauer der "Bild am Sonntag".

Göring-Eckardt sieht in einem Bündnis von Grünen und Union eine große Chance für Deutschland: "Dass Grüne und Union im Parteienspektrum weiter auseinanderliegen als SPD und Union, könnte dem Land guttun, weil es zu mehr Zusammenhalt führt. Weil die Bürger sehen: Wenn die sich auf etwas verständigen können, kann unser Land besser funktionieren."

CDU-Chefin für Frauenquote in der Politik

Kramp-Karrenbauer sagte, dass für sie eine Frage entscheidend sei: "Können unterschiedliche Partner sich in einer Regierung auf ein gemeinsames Projekt verständigen. Ich sehe das sehr pragmatisch." Sie selbst habe im Saarland schon "mit absoluter Mehrheit, den Grünen, der FDP und der SPD" regiert.

Außerdem sprach sich Kramp-Karrenbauer erneut für eine Frauenquote in der Politik aus. "Es braucht auf alle Fälle eine Frauenquote in der CDU, die wirkt", sagte sie. Allerdings gebe es auch Grenzen: "Viele Mandate werden über Direktwahlkreise gewonnen, da nützt dann eine quotierte Liste nichts."

In der CDU denke man deshalb darüber nach, auch den Frauenanteil in den Direktwahlkreisen sowie bei den Parteimitgliedern zu erhöhen, sagte Kramp-Karrenbauer: "Da sind nur 27 Prozent Frauen, das wollen wir steigern." Göring-Eckart sagte dazu: "Ohne Quote geht es nicht. Wenn der Bundestag die Menschen repräsentieren soll, müssen auch dort die Hälfte Frauen sein."

