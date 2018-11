Merkel-Nachfolge Kramp-Karrenbauer warnt vor "ruinösem Wettbewerb"

Zu ihrer eigenen Kandidatur für den CDU-Vorsitz will sich Annegret Kramp-Karrenbauer erst am Mittwoch äußern. Auf einem Parteitreffen in Berlin nannte die Generalsekretärin mögliche Risiken beim Kampf um die Merkel-Nachfolge.