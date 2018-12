Neue CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer Wem diese Wahl hilft - und wem sie schadet

Die Wahl von Annegret Kramp-Karrenbauer zur CDU-Chefin ist mehr als nur eine Personalentscheidung, es geht um die politische Richtung der stärksten Volkspartei in Deutschland. Zudem hat die Saarländerin als Vorsitzende gute Chancen, die kommende Kanzlerkandidatin von CDU und CSU zu werden.

Das Votum des Hamburger CDU-Parteitags ist eine historische Entscheidung. Kramp-Karrenbauer - kurz AKK genannt - wird im sozialpolitischen Flügel verortet, hat im Saarland politische Erfahrungen in mehreren Ministerämtern und als Regierungschefin gesammelt.

Kramp-Karrenbauer weiß um die Etiketten, die ihr anhaften. In ihrer Bewerbungsrede in Hamburg hatte sie das Thema von sich aus angesprochen. Sie habe viel gelesen, was sie oder wie sie sei - "eine Kopie" oder "ein einfaches Weiter-so". Sie stehe hier, so die 56-Jährige, "wie ich bin, so wie mich das Leben geformt hat".

Ihre Wahl wird Auswirkungen auf das Binnenverhältnis von CDU und CSU haben, aber auch auf die politische Konkurrenz:

Die Grünen setzen auf AKK

Die Grünen respektieren Merkel nicht nur, sie bewundern sie. Kramp-Karrenbauer bevorzugen sie allein deshalb, weil sie Merkels Favoritin war. Kurz nach ihrer Wahl schrieben die Grünen-Chefs Annalena Baerbock und Robert Habeck, sie freuten sich "auf einen spannenden politischen Wettbewerb um die besten Ideen für unser Land und Europa".

Die Spannung vor der Stichwahl packte etwa Bayerns-Grünen-Chefin Katharina Schulze: Sie hatte eine Busstation verpasst, wie sie mitteilte. Öffentlich nannten die Grünen zwar vor der Wahl keine Namen, aber Merz passte nicht in ihre schwarz-grünen Vorstellungen.

Zwar gilt AKK als konservativer als Merkel, weil sie sich beispielsweise gegen die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare ausgesprochen hat. Dennoch dürften mit ihr mögliche Koalitionsverhandlungen für die Grünen einfacher werden als mit Merz. Viele aktuelle Spitzenpolitiker der Grünen kennen Merz zudem gar nicht oder kaum.

Kramp-Karrenbauer saß im vergangenen Herbst, als Union, FDP und Grüne Jamaika auf Bundesebene sondierten, mit am Verhandlungstisch.

Gespaltene Lage bei der SPD

Die SPD dürfte nach der Wahl von Kramp-Karrenbauer zur Parteivorsitzenden in einer zwiespältigen Lage sein. Merz als Kanzler im Wartestand hätte die Arbeit der Großen Koalition sicher nicht einfacher gemacht. AKK und Merkel aber pflegen ein gutes Verhältnis. Es ist unwahrscheinlich, dass sie versuchen würde, Merkels Autorität als Kanzlerin zu untergraben oder sie gar zu stürzen.

Zudem hat Kramp-Karrenbauer im Saarland erfolgreich eine Große Koalition geleitet - mit dem heutigen Außenminister Heiko Maas.

Es gibt aber auch Stimmen in der SPD, die einen klar konservativen Kandidaten wie Merz bevorzugt hätten. Vor allem der linke Flügel erhoffte sich schärfere Konturen und Angriffsflächen.

Der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert etwa sagte, auf diese Weise würde der Kontrast zwischen CDU und SPD deutlicher, Kramp-Karrenbauer aber stehe in der Tradition von Merkel. Spätestens im nächsten Wahlkampf könnte sich die SPD also durchaus nach einem Friedrich Merz sehnen.

Bei der AfD bleibt alles wie gehabt

Für die AfD als größte Oppositionspartei passt die Wahl von Kramp-Karrenbauer in ein Schema. Sie habe die Politik der Kanzlerin bisher mitgemacht, sagte Partei- und Fraktionschef Alexander Gauland. Co-Fraktionschefin Alice Weidel erklärte, mit ihr "würde sich die bleierne Zeit der Merkel-Jahre auf unbestimmte Zeit verlängern". Da die AfD die Kanzlerin vor allem in der Migrationspolitik attackiert, wird sie versuchen, diese Linie auch bei AKK fortzuführen.

Allerdings: Sollte Merkel eines Tages nicht mehr Kanzlerin sein, entfällt das personifizierte Feindbild der AfD. Ob eine Übertragung der Anti-Merkel-Strategie schon jetzt auf ihre Nachfolgerin im Parteiamt gelingt, wird eine spannende Frage sein.

Merz hatte versprochen, er traue sich zu, die Ergebnisse der AfD "zu halbieren". In den kommenden drei Landtagswahlen im Osten setzt die AfD darauf, eine in ein AKK- und Merz-Lager gespaltene CDU angreifen zu können, wie aus der Parteispitze zu hören ist. "Die CDU ist die neue SPD, auf dem Weg nach unten", unkte AfD-Vizechef Georg Pazderski.

Doppeltes Signal für die FDP

Ein FDP-Bundestagsabgeordneter sagte es jüngst in einem Gespräch mit dem SPIEGEL so: "Merz sorgt für gute Koalitionsgespräche, AKK für gute Wahlergebnisse." Konkret heißt das: Die links der Mitte angesiedelte AKK verschafft der FDP Platz bei Wahlkämpfen - sie setzt auf Enttäuschte beim Mittelstandsflügel der Union.

Der FDP-Abgeordnete Frank Schäffler twitterte: "Jetzt muss sich die FDP allein um die Erneuerung der Marktwirtschaft kümmern." Merz hatte in seiner Bewerbungsrede neben der SPD und den Grünen auch die FDP als wichtigsten Gegner der CDU bezeichnet.

Tatsächlich wäre er als Finanzexperte eine Gefahr für wirtschaftsliberal eingestellte Wähler gewesen, die zwischen CDU und FDP schwanken. FDP-Chef Christian Lindner gratulierte AKK, merkte aber an, eine Mehrheit des Parteitags habe "eher Kontinuität gewählt". Die FDP freue sich "auf fairen Wettbewerb und gute Zusammenarbeit".

Was Lindner nicht sagte: AKK wiederum ist bei manchen Liberalen in unguter Erinnerung: 2012 ließ sie im Saarland die Jamaika-Koalition aus CDU, FDP und Grünen platzen - wegen der Liberalen.

Die Linke reagiert verhalten

Die Linken haben traditionell wenig Schnittmengen mit der CDU. Doch ähnlich wie manche in der SPD vermissen sie das Links-rechts-Schema. Auch, weil es sie um ihre Regierungsoptionen bringt.

Mit einer deutlich nach rechts gerückten CDU hätte Rot-Rot-Grün auch für die Grünen wieder interessanter werden können. So aber bleibt den Linken die Außenseiterrolle.

Für sie wird vor allem spannend, wie Kramp-Karrenbauer sich in Zukunft zu möglichen Koalitionen zwischen Linken und CDU in den Ost-Ländern positioniert. Im April hatte sie zu solchen Überlegungen aus der CDU erklärt, eine Koalition mit der Linken lehne sie "entschieden ab".

Linken-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht schrieb nach der Wahl, es sei zwar gut, dass die Union "den Blackrock-Lobbyisten Merz" nicht an ihre Spitze gewählt habe, aber AKK stehe "für ein Weiter-so der Merkel-Politik, die mit ihrem Kurs die sozialen Gräben vertieft" habe.