Anschlag in Berlin Alle zwölf Todesopfer identifiziert

Die zwölf Todesopfer des Attentats in Berlin sind identifiziert. Nach SPIEGEL-Informationen handelt es sich um sechs Männer und sechs Frauen. Aus Sicherheitskreisen heißt es, darunter seien je eine Frau aus Tschechien, Italien und Israel sowie ein Pole - der getötete Lkw-Fahrer Lukasz U. Bei den übrigen acht Todesopfern handelt es sich um Deutsche.

Unter den 45 Verletzten befinden sich demnach Staatsbürger aus Israel, Spanien, Großbritannien, Ungarn, Finnland und dem Libanon. Einige von ihnen kämpften auch am Freitag weiter um ihr Leben. Es seien 14 Menschen sehr schwer verletzt worden, sagte Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD).

Der Terrorverdächtige Anis Amri war am Freitagmorgen nahe Mailandvon einem Polizisten erschossen worden. Amri wurde von zwei Beamten nach seinen Papieren gefragt, woraufhin er eine Waffe gezogen und geschossen haben soll. Die Polizisten feuerten zurück, einer von ihnen wurde verletzt.

Die Bundesregierung bestätigte den Tod Amris zunächst nicht offiziell, dankte aber den italienischen Behörden. Nach dem 24-Jährigen war mit deutschem Haftbefehl gefahndet worden. Es bestanden kaum noch Zweifel, dass Amri für den Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt verantwortlich ist.

Auf Amris Spur waren die Ermittler gekommen, als sie in dem Lastwagen seine Duldungspapiere fanden. Das geschah aber erst am Dienstag, weil die Fahrerkabine zunächst versiegelt worden war. Amri, der 2015 über Freiburg nach Deutschland einreiste, war Medienberichten zufolge in Italien und Tunesien zu langen Haftstrafen verurteilt worden.

Das Bundeskriminalamt hat inzwischen eine Sonderkommission, die "Besondere Aufbauorganisation (BAO) City", eingerichtet, die zu den Hintergründen des Anschlags ermittelt.