+++ Newsblog +++ Terrorverdächtiger könnte sich in Aalborg aufhalten - dänische Polizei

Der Terrorverdächtige Anis Amri ist einem Bericht des rbb zufolge Stunden nach dem Anschlag in Berlin an einem Berliner Moschee-Verein gesehen worden. Hunderte Polizisten fahnden in Berlin nach dem Verdächtigen. Derweil fordert der Bruder des mutmaßlichen Attentäters Anis Amri auf, sich der Polizei zu stellen. "Stelle Dich, dann ist es für Deine Familie einfacher", sagte Abdelkader Amri.

10.15 Uhr

Nach Angaben der dänischen Polizei ist in der Stadt Aalborg ein Mann gesehen worden, der starke Ähnlichkeiten mit dem Terrorverdächtigen Anis Amri aufweisen soll. Das meldet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf die Polizei.

10.06 Uhr

Sahra Wagenknecht hat der Bundesregierung wegen des Einsatzes der Bundeswehr in Afghanistan eine Mitverantwortung für Terror in Deutschland gegeben. "Aufgrund der vielen zivilen Toten stärken Kriegseinsätze in der muslimischen Welt letztlich den Terror statt ihn zu schwächen", sagte sie der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

DPA

Deutschland sei noch nie am Hindukusch verteidigt worden, "aber die Sicherheit der Menschen in Deutschland wird auch durch die deutsche Kriegsbeteiligung am Hindukusch in Gefahr gebracht", sagte die Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag.

09.20 Uhr

"Warum haben sie ihn nicht nach Tunesien geschickt? Warum wurde er nicht verurteilt? Warum wurde er nicht verhaftet?" Die Mutter des Terrorverdächtigen Anis Amri hat die europäischen Sicherheitsbehörden stark kritisiert. "Die Sicherheitsleute in Italien und in Deutschland tragen die Verantwortung mit. Sie haben ihn schon zweimal oder dreimal erwischt", sagte Nour Alhoda Hassani in einem Interview mit der Deutschen Welle.

REUTERS Nour Alhoda Hassani

Der Familie im tunesischen Oueslatia, 140 Kilometer von der Hauptstadt entfernt, war bekannt, dass Amri sich seit seiner Abreise nach Europa verändert hatte. Konfrontiert mit dem Fahndungsfoto des BKA sagt Amris Mutter: "Das tut weh, sehr weh. Wie konnte so etwas passieren? Mir tun die Unschuldigen sehr leid. Und mein Sohn tut mir auch leid. Warum hat er so etwas gemacht? Er trägt die Verantwortung."

Sein ältester Bruder Walid Amri hatte noch Tage vor dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt Kontakt zu seinem Bruder Anis, will aber von dessen Plänen nichts gewusst haben: "Was er in Deutschland gemacht hat, darüber wussten wir nichts."

08.52 Uhr

Die Hamburger Polizei prüft derzeit, ob der Terrorverdächtige Anis Amri für den Mord an einem 16-Jährigen an der Alster verantwortlich sein könnte. Das berichten die Zeitungen der Funke-Gruppe. Die Mordkommission habe demnach Ähnlichkeiten zwischen dem Terrorverdächtigen Amri und dem Phantombild in dem Hamburger Mordfall vom Oktober festgestellt. Ein Polizeisprecher bestätigte den Bericht: "Das ist eine weitere Spur, der wir nachgehen. Nach derzeitigem Stand gibt es da aber keine Hinweise. "Ein Unbekannter hatte am 16. Oktober in Hamburg einen 16-Jährigen mit mehreren Messerstichen getötet. Anfang November hatte die Polizei ein Phantombild eines etwa 23 bis 25 Jahre alten Mann veröffentlicht. Eine Verbindung zur Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) hält die Polizei weiter für unwahrscheinlich. Das IS-Sprachrohr "Amak" hatte die Tat aber für sich reklamiert.

08.40 Uhr

Die Festnahmen von zwei Männern in Duisburg stehen nach Polizeiangaben nicht in Verbindung zur Fahndung nach dem Terrorverdächtigen Anis Amri. "Es gibt keinen Zusammenhang mit dem Fall Amri außer dem terroristischen Hintergrund", sagte ein Sprecher der zuständigen Polizei in Essen. Die Polizei hatte die Männer in Gewahrsam genommen, weil sie im Verdacht stehen, einen Anschlag auf ein Einkaufszentrum in Oberhausen vorbereitet zu haben.

08.10 Uhr

"Ich kann mir nicht vorstellen, wie sich seine Familie jetzt fühlen muss in dieser schrecklichen Situation." David Duncan ist nach eigenen Angaben Lkw-Fahrer in Großbritannien. Das Attentat in Berlin hat ihn geschockt - vor allem der Tod von Lukasz U. berührt ihn. Dabei habe er den Mann nie persönlich getroffen. Lukasz U. war tot in der Fahrerkabine des Lkw gefunden worden, den der Verdächtige Anis Amri in den Weihnachtsmarkt in Berlin gelenkt haben soll. Um die Familie seines verstorbenen Kollegen zu unterstützen, rief der Brite eine Spendenseite ins Leben. Inzwischen hat der Lkw-Fahrer mehr als 100.000 Euro gesammelt (rund 86.000 Pfund). Bisher haben 5700 Menschen auf der Crowdfunding-Seite GoFundMe gespendet.

07.51 Uhr

Wegen des Anschlags in Berlin wird der Reiseverkehr zu Weihnachten schwer bewacht. An Flughäfen und Bahnhöfen ist die Bundespolizei verstärkt präsent, teilte das Bundespolizeipräsidium in Potsdam mit. Mit Maschinenpistolen und schusssicheren Westen ausgerüstete Beamte gehen auf Streife. An den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld wurde die Präsenz bereits nach den Anschlägen von Paris und Brüssel erhöht. Auch am größten deutschen Flughafen in Frankfurt hatte die Bundespolizei gleich nach dem Anschlag die Fahndung intensiviert. Außerhalb der Bundeshauptstadt hat die Bundespolizei vor allem die Grenzen im Blick. Bundesweit darf sie in einem Streifen von 30 Kilometern zur jeweiligen Grenze kontrollieren.

07.25 Uhr

Neue Hinweise zum mutmaßlichen Attentäter Anis Amri könnten darauf hindeuten, dass der Tunesier nach dem Anschlag Unterschlupf in Berlin gesucht haben könnte. Der rbb veröffentlichte Überwachungsbilder, die den Verdächtigen knapp acht Stunden nach dem Lkw-Anschlag vor einem Berliner Moschee-Verein zeigen sollen. Nach Informationen des "Tagesspiegels" gehen die Ermittler davon aus, dass sich Amri noch in Berlin versteckt hält. Ein Zeuge habe ihn nach dem Anschlag mit Verletzungen im Gesicht fliehen sehen. Verschiedene Wohnungsdurchsuchungen blieben erfolglos. Nach rbb-Informationen soll Amri zudem auf der Flucht nicht nur seine Geldbörse mit diversen Dokumenten im Lkw-Fahrerhaus liegen gelassen, sondern auch sein Handy verloren haben. Die Bundesanwaltschaft kommentierte die Angaben noch nicht.



07.00 Uhr

Grünen-Chef Cem Özdemir macht den tunesischen Behörden wegen der gescheiterten Abschiebung des Terrorverdächtigen Anis Amri Vorwürfe. Das Verhalten der tunesischen Stellen in dieser Sache sei "ärgerlich", sagte der Grünen-Politiker der "Bild"-Zeitung. "Es kann nicht sein, dass manche Länder über Unterstützung dankbar sind, aber sich weigern, Verbrecher aus ihren Ländern wieder aufzunehmen."

DPA

Migranten wie Amri, die als sogenannte Gefährder identifiziert worden seien, müssten künftig schneller abgeschoben werden, forderte Özdemir. "Wenn eine kürzlich eingereiste Person hierzulande gegen den Westen und seine Werte Anschläge verüben kann und damit das Leben meiner Mitbürger gefährden kann, sehe ich wenig Argumente, warum so eine Person bei uns bleiben soll."

05.30 Uhr

Ein Foto zweier Polizeibeamtinnen auf einem Kölner Weihnachtsmarkt hat für Irritation gesorgt. Sie tragen Maschinenpistolen - jedoch ohne Magazine. Das Bild der Polizistinnen, die mit Schutzwesten und Maschinenpistolen ausgestattet am Weihnachtsmarkt am Rudolfplatz stehen, war im "Kölner Stadt-Anzeiger" erschienen.

Das Foto verbreitete sich in den sozialen Netzwerken, auch innerhalb der Kölner Polizeibehörde. Das Problem: Die Beamtinnen hatten die Magazine nicht in die MP5 eingeführt, sondern trugen sie in den Innentaschen ihrer Westen. Ein Polizeisprecher sagte gegenüber der "Rheinischen Post": Die Trageweise entspreche nicht den Vorgaben. Die Waffen müsse einsatzbereit mitgeführt werden. Das Magazin in der Westentasche reiche dafür nicht aus. Nun soll es ein Gespräch mit den Vorgesetzten geben.