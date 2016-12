Anschlag in Berlin Es reicht!

Terroranschlag in Berlin auf die, "die schon länger hier leben" - und einige von ihnen leben nun nicht mehr. (1) Wir müssen konstatieren: Wir sind in einem Kriegszustand, obwohl das einige Leute, die immer nur das Gute sehen, nicht sehen möchten. (2) Wann schlägt der deutsche Rechtsstaat zurück? Wann hört diese verfluchte Heuchelei endlich auf? Es sind Merkels Tote! (3) In einer Situation, wo jeder Bürger nach Orientierung, Selbstvergewisserung, Klarheit und Zuversicht schreit, räumt die Regierungschefin ein, dass sie keine Antwort hat. Ist sie dann die richtige Person für ein solches Amt? (4)

Spätestens seit den Übergriffen in der Silvesternacht in Köln kommen selbst grüne Professoren zu mir, die sagen: Ich habe zwei blonde Töchter, ich sorge mich, wenn jetzt 60 arabische Männer in 200 Meter Entfernung wohnen.(5)

Ein Satz aus der Chronologie des laufenden Schwachsinns lässt mir seit Tagen keine Ruhe (...), nämlich Katrin Göring-Eckardts Diktum: "Wir kriegen jetzt plötzlich Menschen geschenkt." (6) Wir bekommen die Krätze geschenkt. Die Milben sind da. (7)

Wer von außerhalb Deutschland verfolgt, kann nur zum Schluss kommen, dass es sich um einen failed state handelt. (8)

Heute sind wir tolerant und morgen fremd im eigenen Land. (9)

Zurzeit gehört es zum guten Ton, empört zu sein. Empört über Pegida. Die seien fremdenfeindlich, undemokratisch, rechts! heißt es. (...) Aber gilt das auch für die 49 Prozent der Bevölkerung, die laut Umfrage der "Zeit" "voll und ganz" oder "eher ja" hinter dem Pegida-Protest stehen? Und für die weiteren 26 Prozent, die Pegida "teilweise" recht geben? Sollte die Politik das Unbehagen dieser überwältigenden Mehrheit nicht ernst nehmen, statt es weiterhin zu ignorieren, abzustrafen, ja zu dämonisieren? (...) Es ist das berechtigte Unbehagen an dieser neuen Form des Faschismus. (10)

Was soll man denn von diesen ganzen 'Deutschland-ist-bunt'-Kampagnen halten? Bunt ist auch ein Komposthaufen. Wir müssen Deutschland dafür buchstäblich zurückerobern. Wir müssen den Menschen Stolz und Identität zurückgeben. Wir müssen dafür den Zeitgeist zurückdrehen. (11) Es gibt keine moralische Pflicht zur Selbstzerstörung. (12)

Wurde das Volk hinreichend gefragt, ob es der Exekutive unter Merkel das Mandat geben will für die "Umstrukturierung der Bevölkerung Deutschlands"? Sind wir Zeuge einer demokratisch nicht gedeckten, fundamentalen Veränderung des Staatsvolkes? Treibt Merkel diese offensiv voran? Und wer hätte das Recht und die Pflicht, ihr in die Speichen zu greifen? (13)

Wir sind es den Opfern, den Betroffenen und der gesamten Bevölkerung schuldig, dass wir unsere gesamte Zuwanderungs- und Sicherheitspolitik überdenken und neu justieren. Wir sind nicht das Sozialamt für die ganze Welt. Wir werden uns gegen Zuwanderung in deutsche Sozialsysteme wehren - bis zur letzten Patrone. (14)

Anmerkung: Die Zitate stammen von (1) Matthias Matussek, Journalist; (2) Klaus Bouillon, Innenminister Saarland; (3) Marcus Pretzell, Chef der AfD in Nordrhein-Westfalen; (4) Rudolf Adam, ehemaliger Vizepräsident des BND im Magazin Cicero; (5) Boris Palmer, Grüner Oberbürgermeister von Tübingen; (6) Alexander Wendt, Redakteur des "Focus" auf dem Netz-Blog "Achse des Guten"; (7) Henryk M. Broder, Kolumnist der "Welt" auf dem Netz-Blog "Achse des Guten"; (8) Roland Tichy, Journalist, Vorsitzender der Ludwig- Erhard-Stiftung, auf dem Kurznachrichtendienst Twitter; (9) Alexander Gauland, stellvertretender Sprecher der AfD; (10) Alice Schwarzer, Publizistin, auf ihrer Netz-Seite; (11) Frauke Petry, Bundessprecherin der AfD; (12) Peter Sloterdijk, Philosoph, im Magazin "Cicero"; (13) Alexander Kissler, Journalist, im Magazin "Cicero"; (14) Horst Seehofer, bayerischer Ministerpräsident und CSU-Chef.

Noch eine Anmerkung: Der Terrorismus ist eine verachtenswerte Form der Kriminalität. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wie er Deutschland verändern oder gar gefährden könnte. Das rechte Ressentiment, das längst viel weiter reicht, als der Wirkkreis der AfD misst, hat diese Macht. Wenn ich an Deutschland denke, dann fürchte ich die Rechten mehr als die Terroristen.