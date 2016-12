Anschlag in Berlin "Wir können Weihnachtsmärkte nicht zu Burgen umbauen"

Zwölf Menschen starben und mindestens 48 wurden verletzt, als am Montagabend ein Unbekannter einen Lastwagen in einen Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche steuerte.

Generalbundesanwalt Peter Frank geht inzwischen von einem terroristischen Hintergrund aus. Unklar ist aber bisher, ob der "Islamische Staat" oder ein anderes extremistisches Netzwerk als Drahtzieher infrage kommt. "Wir haben noch kein Bekennervideo", betonte Frank. Aus dem gewählten Ziel und dem Vorgehen des Täters könne man aber auf ein islamistisches Motiv schließen.

Frank verglich den Hergang mit dem Anschlag im französischen Nizza, wo im Juli 2016 ein Attentäter ebenfalls einen Lkw in eine Menge lenkte und mindestens 86 Menschen tötete sowie Hunderte verletzte.

"Erhebliches weiteres Attentats-Risiko"

"Wir sind hochalarmiert und ermitteln in alle Richtungen", sagte der Präsident des Bundeskriminalamts (BKA), Holger Münch. An der Gefährdungseinschätzung des BKA habe sich nichts geändert - es herrsche eine ernstzunehmende Bedrohungslage. Seine Behörde sei stets davon ausgegangen, dass Weihnachtsmärkte einer höheren Gefährdung unterliegen. "Das Ereignis hat sich leider nahtlos einfügt in die Einschätzung, die wir hatten."

Münch warnt vor möglichen Folge-Anschlägen. In zeitlicher Nähe zu einem solchen Anschlag sei mit einem "erheblichen weiteren Attentats-Risiko" zu rechnen, erklärt Münch.

BKA-Chef Holger Münch

Auf die Frage von Journalisten, warum der Markt an der Gedächtniskirche nicht schon im Vorfeld mit Betonbegrenzungen gesichert worden war, sagte der Berliner Polizeipräsident Klaus Kandt: "Wir können Weihnachtsmärkte nicht zu Burgen ausbauen. Es gibt so viele Möglichkeiten mit einem Lkw Menschen zu töten. Es wird immer ein Restrisiko bleiben."

Sechs der Opfer sollen bisher identifiziert sein. Unklar sei, ob es sich um einen Einzeltäter oder mehrere handele.

Zwar konnte schnell ein erster Tatverdächtiger festgenommen werden. Doch der Mann bestreitet, an dem Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz beteiligt gewesen zu sein. Inzwischen mehren sich Zweifel an seiner Täterschaft.

"Wir müssen uns mit dem Gedanken vertraut machen, dass er nicht der Täter ist oder zur Tätergruppe gehörte", so der Generalbundesanwalt.

Berlins Polizeipräsident Klaus Kandt sagte, es sei unsicher, ob der festgenommene, mutmaßlich aus Pakistan stammende junge Mann tatsächlich am Steuer saß. "Der Fahrer des Lkw ist nach meinen aktuellen Informationen flüchtig", zitierte der Südwestrundfunk Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU). "Die Welt" zitierte einen namentlich nicht genannten ranghohen Polizeiführer mit den Worten: "Wir haben den falschen Mann."

Neben dem Fahrer des Lastwagens saß zum Tatzeitpunkt ein polnischer Staatsangehöriger. "Der Mann ist erschossen worden", hieß es im Brandenburger Innenministerium. Die Leiche wird derzeit obduziert. Bisher sei keine Tatwaffe gefunden worden, sagte Münch.

Laut SPIEGEL-Informationen wurden bei dem festgenommenen Tatverdächtigen aber keine typischen Schmauchspuren am Körper gefunden, die auf eine Schussabgabe schließen lassen.

Im Führerhaus des Lastwagens war nach Angaben aus Sicherheitskreisen blutverschmierte Kleidung gefunden worden. Bei dem später in einiger Entfernung vom Tatort festgenommenen Tatverdächtigen sei dagegen keine mit Blut befleckte Kleidung gefunden worden. Ob dies darauf hindeuten könnte, dass der Mann noch im Lkw die Kleidung gewechselt haben könnte, war unklar.

Attentäter auf freiem Fuß?

Für die Ermittler bedeutet dies: Sollte der Festgenommene nicht der Täter sein, ist der Attentäter noch auf freiem Fuß. Die Berliner Polizei warnte via Twitter: "Gehen Sie verdächtigen Beobachtungen zu Ihrer eigenen Sicherheit bitte nicht selbst nach - dafür sind wir da."

Der Schwerlaster war am Montag um 20.02 Uhr in eine Budengasse des Weihnachtsmarktes an der Gedächtniskirche gefahren. Der Fahrer flüchtete nach der Tat. Kurz darauf wurde der Verdächtige gefasst, bei dem es sich laut Sicherheitskreisen um einen 23-Jährigen aus Pakistan handelt. De Maiziere zufolge war er am 31. Dezember 2015 eingereist und registriert worden. Im Februar sei er in Berlin aufgetaucht, wo er in einer Flüchtlingsunterkunft lebte.

Nach dem Terroranschlag in Berlin zeigt die Bundespolizei in der Region Berlin und Brandenburg deutlich mehr Präsenz. Die Zahl der Einsatzkräfte an Bahnhöfen sowie an den beiden Flughäfen Tegel und Schönefeld sei verstärkt worden, sagte ein Sprecher am Dienstag in Berlin. Zudem wurde die Fahndung in einem 30 Kilometer breiten Streifen an der Grenze zu Polen intensiviert. Die Beamten seien teils mit Maschinenpistolen und Schutzwesten ausgerüstet und zeigten diese auch offen.

