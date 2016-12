+++ Newsblog Anschlag in Berlin +++ Fingerabdrücke von Amri am Lastwagen gefunden

Die Fahndung nach Anis Amri läuft europaweit. Der 24-jährige Tunesier wird verdächtigt, der Attentäter des Anschlags vom Berliner Weihnachtsmarkt zu sein. Bis zu 100.000 Euro wurden bei der Fahndung als Belohnung ausgesetzt. Die aktuellen Entwicklungen:

13.17 Uhr

Bei dem Anschlag in Berlin ist auch eine Frau aus Italien ums Leben gekommen. Das bestätigte die Regierung in Rom. "Das Land schließt sich tief bewegt dem Schmerz der Familie an", schrieb Ministerpräsident Paolo Gentiloni auf Twitter. Außenminister Angelino Alfano erklärte, dass die deutschen Behörden die Identifizierung der 31-Jährigen abgeschlossen hätten. "Ich bin von Herzen der Familie und ihren Liebsten nahe und teile den enormen Schmerz", sagte Alfano. Zuvor war ebenfalls bekannt geworden, dass eine Frau aus Israel bei dem Anschlag ums Leben gekommen war. Ihr Mann, ebenfalls israelischer Staatsbürger, wurde bei der Attacke schwer verletzt.

13.00 Uhr

Die Bundespolizei hat bei der Suche nach Anis Amri ihre Kontrollen an den nordrhein-westfälischen Grenzübergängen zu Belgien und den Niederlanden verstärkt. Das teilte ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Aachen mit. Zwei von der Staatsanwaltschaft gesuchte Männer griff die Polizei dabei auf, sie haben aber nichts mit dem Anschlag in Berlin zu tun.

12.45 Uhr

Deutsche und Polen wollen der Familie des beim Anschlag getöteten polnischen Lkw-Fahrers helfen. "Wir kriegen Unmengen an Anfragen, wie man die Familie unseres Kollegen Lukasz finanziell unterstützen kann", schrieb Ariel Zurawski, Speditionsbesitzer und Cousin des Opfers, auf der Facebookseite des Unternehmens bei Stettin. Der 37 Jahre alte Fahrer hinterlässt seine Frau und einen 17 Jahre alten Sohn. "Wir danken für jedes gute Wort, jeden Rat und jede Hilfe", schrieb Zurawski. "Es ist unglaublich, was für eine Kraft in Menschen steckt."

12.15 Uhr

An der Fahrertür des beim Anschlag eingesetzten Lastwagens wurden Fingerabdrücke des gesuchten Anis Amri gefunden. Das berichten "Süddeutsche Zeitung", NDR und WDR. Damit verstärken sich die Hinweise auf eine Täterschaft des gesuchten Tunesiers.

12.10 Uhr

Die Geldbörse, die auf die Spur von Anis Amri geführt hat, ist nach Angaben der Berliner Polizei erst am Tag nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche entdeckt worden. Die Fahrerkabine des Lastwagens, wo Ermittler die Hinweise auf den Tunesier entdeckt hatten, sei erst nach der Bergung am Dienstag untersucht worden, sagte Polizeisprecher Winfrid Wenzel der Deutschen Presse-Agentur. "Wir können mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass es am Montag keinen Anhaltspunkt für den tunesischen Verdächtigen gab", sagte Wenzel.

12.00 Uhr

Der nach dem Anschlag von Berlin europaweit gesuchte terrorverdächtige Tunesier Anis Amri soll schon als Schüler in Italien als Gewalttäter aufgefallen sein. "Er schuf in der Klasse ein Klima des Schreckens", berichtet die Zeitung "La Stampa" über die kurze Zeit des Tunesiers an einer Schule in Catania auf Sizilien 2011. Der junge Mann habe dort Eigentumsdelikte, Drohungen und Körperverletzung begangen. Als man versuchte, ihn zur Raison zu bringen, habe Amri rebelliert. "Seine Geschichte als guter Migrant endete mit dem Versuch, die Schule anzuzünden", schrieb das Blatt unter Berufung auf seine Strafakte.

11.29 Uhr

Drei Tage nach dem Anschlag ist der Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz in Berlin wieder teilweise geöffnet. Die Polizei hat den Markt zusätzlich mit Betonquadern gesichert. Der Teil, an dem das Attentat verübt wurde, bleibt bis auf Weiteres geschlossen.

Unsere Kolleg. sichern zzt. zusätzlich den Weihnachtsmarkt am #Breitscheidplatz mit Betonquadern. pic.twitter.com/EdwPiJl3Dt — PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) 22. Dezember 2016

10.28 Uhr

Bei einem möglichen Anti-Terror-Einsatz in Dortmund stürmten Berichten zufolge Beamte eine Wohnung und nahmen vier Menschen fest. Die Dortmunder Polizei wollte sich auf Anfrage nicht zu dem Einsatz äußern, über den mehrere Medien berichteten. Gegenüber SPIEGEL ONLINE dementierte die Generalbundesanwaltschaft die Festnahmen.

10 Uhr

Die Nachricht, dass Anis Amri wegen des Anschlags auf den Berliner Weihnachtsmarkt gesucht wird, hat seine Familie in Tunesien angeblich erschüttert. Einer der Brüder des gesuchten 24-Jährigen hat ihn jetzt aufgefordert, mit der Polizei in Kontakt zu treten. "Ich bitte ihn, sich bei der Polizei zu melden", wird der Bruder von der Nachrichtenagentur AP zitiert. Wenn erwiesen sei, dass Anis Amri in den Anschlag verwickelt sei, distanziere sich die Familie davon.

9.45 Uhr

SPD-Vize Ralf Stegner lehnt Unionsforderungen nach einer härteren Asylpolitik ab. "Zu glauben, man kann mit ein bisschen Härte und Stammtischgeschwätz etwas bewirken, das ist wirklich großer Unsinn", sagte er im ZDF-"Morgenmagazin". Zuvor hatte CDU-Innenexperte Wolfgang Bosbach der SPD vorgeworfen, die Einführung von Transitzonen zu blockieren. Transitzonen seien mit dem deutschen Asylrecht nicht vereinbar, konterte Stegner.

9.40 Uhr

Der ehemalige FPÖ-Präsidentschaftskandidat Norbert Hofer hat sich von den Anti-Merkel-Attacken anderer europäischer Rechtspopulisten distanziert. "Ich möchte Angela Merkel nicht für den Terror verantwortlich machen. Und schon gar nicht sagen, sie ist jetzt schuld, dass in Berlin Menschen zu Tode gekommen sind", sagte Hofer der österreichischen Nachrichtenagentur APA. Allerdings sei auch klar, dass die von Merkel initiierte Willkommenspolitik viele ins Land gelockt habe, "die gar keine echten Flüchtlinge sind".

9.25 Uhr

Der künftige US-Präsident Donald Trump sieht seine Pläne für ein Einreiseverbot für Muslime aus gewissen Staaten durch den Anschlag in Berlin bestätigt. "Es zeigt sich, dass ich recht hatte, 100 Prozent recht", zitiert ihn die "New York Times". Ein Trump-Berater führt später dazu aus, gemeint seien Trumps Pläne, Einreisen aus Staaten mit "hohen Terrorismus-Raten" auszusetzen.

9 Uhr

Der CSU-Innenpolitiker Stephan Mayer hat nach dem Berliner Terroranschlag Konsequenzen für die Asylpolitik gefordert. Der Fall zeige "wie unter einem Brennglas", wo die Defizite liegen, sagte Mayer am Donnerstag im RBB-Inforadio. Das Aufenthaltsrecht und die Sicherheitsgesetze müssten verschärft werden.

Mayer forderte etwa eine Verlängerung der Abschiebehaft und begründete dies mit Blick auf den gesuchten Tatverdächtigen aus Tunesien: "Er konnte nicht abgeschoben werden. Er war sogar in Abschiebehaft, musste nach einem Tag wieder entlassen werden. Also, wir müssen deshalb die Dauer der Abschiebehaft verlängern." Außerdem müsse Tunesien zum sicheren Herkunftsland ernannt werden. Dies hatten die Grünen im Bundesrat bisher verhindert.

8.35 Uhr

Rund 100 Beamte sind am Morgen im Einsatz als eine Flüchtlingsunterkunft im nordrhein-westfälischen Emmerich durchsucht wird. Die Aktion, an der schätzungsweise 100 Beamte beteiligt waren, darunter Spezialeinsatzkräfte, war nach etwa einer Stunde beendet. Über das Ergebnis war zunächst nichts bekannt. Bereits am Mittwoch hatten in der Nähe des Heims Polizisten Position bezogen. Ein Sprecher der Polizei wollte sich zu der Durchsuchungsaktion nicht näher äußern und verwies auf den Generalbundesanwalt. Aus Karlsruhe war zunächst keine Stellungnahme zu bekommen.

8 Uhr

Der nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt zunächst festgenommene und später wieder freigelassene Pakistaner ist für seine Familie anscheinend nicht mehr erreichbar. Der Vater des 23-jährigen Flüchtlings sagte der pakistanischen Zeitung "Dawn", sein Sohn habe ihn nach der Freilassung am Dienstag nicht kontaktiert. Ein in Berlin lebender pakistanischer Aktivist namens Wajid Baloch aus Baluchistan, der Heimat des jungen Mannes, sagte der Zeitung, der junge Mann sei auch nicht in seine Flüchtlingsunterkunft zurückgekehrt.

7.05 Uhr

Die "New York Times" berichtet über einen direkten Kontakt von Amri zum Terrornetzwerk IS. Der Tunesier habe sich zudem im Internet über den Bau von Sprengsätzen informiert. In Tunesien verhörten Ermittler nach einem Bericht der Zeitung "Al-Chourouk" Verwandte des 24-Jährigen in der nordöstlichen Provinz Kairouan, einer Salafisten-Hochburg.