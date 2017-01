Sicherheitsgipfel nach Berlin-Anschlag Merkels Minister müssen liefern

Die Kanzlerin verspricht Großes: Nach dem Berliner Terroranschlag vor drei Wochen sei es erforderlich, "schnell zu handeln, richtig zu handeln, nicht nur in Ankündigungen steckenzubleiben", sagte Angela Merkel am Montag.

Das Signal ist klar. Wenn sich Innenminister Thomas de Maizière (CDU) und Justizminister Heiko Maas (SPD) am Dienstag zum Sicherheitsgipfel treffen, sollen bereits möglichst konkrete Instrumente zur Terrorbekämpfung herauskommen.

Die Entschlossenheit soll eine Blamage in den Hintergrund rücken: Ermittler waren dem Islamisten Anis Amri über Monate deutschlandweit auf der Spur gewesen, wussten um seine Besuche in Salafisten-Moscheen und kannten ihn unter mindestens 14 verschiedenen Namen. Trotzdem konnte der Tunesier untertauchen und am 19. Dezember mit einem Lkw in den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz rasen.

Die weitestgehende Konsequenz aus dem Terrorfall, der von de Maizière angeregte Umbau der Sicherheitsbehörden, wird für den Moment außen vor gelassen. Zu heftig ist der Widerstand aus den Bundesländern. Doch an anderen Stelle zeichnen sich erste Beschlüsse ab.

Was steckt hinter den Vorschlägen in der Sicherheitsdebatte, wie sinnvoll sind sie?

Abschiebehaft und Gefährder

picture alliance / dpa Häftling in Justizvollzugsanstalt

Die Abschiebehaft, auch Sicherungshaft genannt, muss möglichst kurz sein und ist an bestimmte Voraussetzungen geknüpft - etwa, dass sich der betroffene Ausländer seiner Abschiebung entzieht. Sie ist allerdings ausgeschlossen, wenn der Betroffene nicht innerhalb von drei Monaten abgeschoben werden kann - und dies nicht selbst zu verantworten hat.

Genau das war das Problem im Fall Amri. Er saß zwei Tage in Abschiebehaft, musste dann aber freigelassen werden, weil Tunesien ihn zunächst nicht aufnehmen wollte.

CDU und CSU, neuerdings auch die SPD, wollen nun die Hürden für den Weg in die Abschiebehaft senken, insbesondere für hierzulande lebende ausländische, sogenannte Gefährder. Dem Bundeskriminalamt sind derzeit rund 550 Gefährder bekannt, von denen sich aber nicht alle in Deutschland aufhalten. 62 sind aktuell ausreisepflichtig. Außerdem ist ein neuer Haftgrund "Gefährdung der öffentlichen Sicherheit" im Gespräch, der ins Aufenthaltsgesetz geschrieben werden soll.

Der Kölner Experte für Terrorismusstrafrecht, Nikolaos Gazeas, meint: Im Fall Amri hätte es zwar Maßnahmen gegeben, den ständig pendelnden Gefährder unter Kontrolle zu halten: durch eine Abschiebungsanordnung mit strengen Meldeauflagen. "Warum die Behörden davon abgesehen haben, ist nicht nachvollziehbar", sagte Gazeas im SPIEGEL. Eine Reform der Abschiebehaft für Gefährder hält der Experte trotzdem für "absolut sinnvoll".

Fazit: Eine Gesetzesverschärfung ist machbar und überfällig - auch, damit entsprechende Haftbefehle bei Gerichten künftig leichter durchzusetzen sind. Das allein wird aber nicht reichen. Nötig sind bundesweit einheitliche Kriterien, die festlegen, wer als Gefährder gilt und wer nicht.

Herkunftsstaaten

DPA Thomas de Maizière (in Algerien)

Deutschlandweit gibt es 205.000 sogenannte vollziehbar ausreisepflichtige Personen. 153.000 von ihnen werden geduldet - etwa, weil sie keine Papiere besitzen. Ohne Dokumente wollen die Herkunftsländer die Flüchtlinge meist nicht zurücknehmen, wie im Fall Amri.

Deshalb will die Bundesregierung den Druck auf betroffene Länder wie die Maghreb-Staaten verstärken, Rücknahmeabkommen abzuschließen oder bestehende neu zu verhandeln. Mit Marokko und Algerien hat die Bundesregierung Abkommen vereinbart, mit Tunesien bislang nicht.

Insgesamt hat Deutschland 13 solcher Verträge geschlossen, darunter mit Albanien, Bosnien-Herzegowina, Serbien, Mazedonien und dem Kosovo. Daneben gibt es auch EU-Abkommen mit einzelnen Staaten, etwa mit der afghanischen Regierung. Ein Problem ist, dass die Absprachen in der Praxis häufig nicht konsequent umgesetzt werden.

Sollte man notfalls die Entwicklungshilfe kürzen, wenn sich ein Staat querstellt? Bislang ist das keine offizielle Regierungslinie. Das könnte sich aber ändern, SPD-Chef Sigmar Gabriel forderte im SPIEGEL eine "klare Ansage" an die betroffenen Länder: "Wer nicht ausreichend kooperiert, kann nicht auf unsere Entwicklungshilfe hoffen".

Über die gesamte Legislaturperiode hinweg investiert die Regierung nach eigenen Angaben zwölf Milliarden Euro in die Bekämpfung von Fluchtursachen. Außerdem fördert die Bundesregierung die Infrastruktur in Flüchtlingsgebieten im Nahen Osten, Nordafrika, Westafrika und der Ukraine mit 1,7 Milliarden Euro.

Fazit: Es ist richtig, die Ursachen fehlender Abschiebemöglichkeiten anzugehen. Allerdings mangelt es in der Debatte an detaillierten Vorschlägen, wie zum Beispiel neue Abkommen konkret aussehen müssten, damit sie greifen. Wirtschaftssanktionen könnten ein Druckmittel sein, um einige Länder zur Einsicht zu bewegen. Diese könnten aber am Ende auch die Bevölkerung vor Ort betreffen, und ihnen damit einen weiteren Grund liefern, die Reise nach Europa anzutreten.

Videoüberwachung und Fußfesseln

DPA Videokameras an einem Gebäude in Frankfurt

Nach dem Amoklauf von München und dem Selbstmordattentat von Ansbach wurde die Überwachung von öffentlich zugänglichen Orten wie Einkaufszentren und Stadien ausgeweitet. Lücken gibt es immer noch: Der Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche in Berlin wurde nicht per Video überwacht, nach dem Anschlag bat die Polizei Bürger, Bilder und Videos zur Verfügung zu stellen. Öffentlich überwiegt der Wunsch nach stärkerer Videoüberwachung.

Insgesamt ist die Video- und Kameraüberwachung aber problematisch. Denn es existiert kein einheitliches Gesetz, das die Überwachung auf Bundes- und Landesebene regelt. So können sich die Bundesländer teilweise gegen die Kameraüberwachung sperren - wie der Senat in Berlin, der eine Ausweitung ablehnt. De Maizière und Maas werden allenfalls einen Appell starten, aber nichts konkretes anstoßen können.

Fußfesseln für verurteilte Extremisten, also erst nach der Haft, sind schon länger im Gespräch und gehen auf Vorschläge der Union zurück. Justizminister Maas will noch weiter gehen: Auch Gefährder, bei denen noch kein Verfahren oder eine Verurteilung stattgefunden hat, könnten künftig eine Fußfessel angelegt bekommen. Das soll die Überwachung von Gefährdern und damit die Arbeit der Sicherheitsbehörden "deutlich vereinfachen". De Maizière sprach von einem "guten Vorschlag" des Justizministers.

Fazit: Kameraüberwachung bringt eine gefühlte Sicherheit und kann bei der Aufklärung von Straftaten helfen. Allerdings gibt es kaum Studien, die belegen, dass die Kriminalität durch Kameraüberwachung zurückgeht. Kritiker bemängeln Datenschutzprobleme. Bei den Fußfesseln ist unklar, ob der Bund überhaupt die gesetzgeberische Kompetenz für eine Regelung in diesem Bereich hat. Eine saubere rechtliche Lösung scheint schwierig.

Während in Berlin SPD und CDU um die Zukunft der Sicherheitspolitik ringen, setzt das CSU-regierte Bayern seine eigenen Schwerpunkte: "Freiheit und Sicherheit durch Recht und Ordnung", so lautet eine Vorlage für das Kabinett von Horst Seehofer, das am Dienstag tagen wird. Das Papier, das SPIEGEL ONLINE vorliegt, enthält zahlreiche Forderungen, "um die objektive Sicherheit weiter zu gewähren und das subjektive Sicherheitsgefühl zu stärken".

So macht sich die Seehofer-Regierung für einen Ausbau der rechtlichen und technischen Möglichkeiten zur Gesichtserkennung stark. Zudem sollen deutsche Doppelstaatler, die im Ausland an Kampfhandlungen einer Terrororganisation teilnehmen, die deutsche Staatsangehörigkeit verlieren.

Bayern plädiert außerdem dafür, dass die Bundeswehr auch im Fall terroristischer Bedrohungen im Innern eingesetzt werden kann. Das Grundgesetz erlaubt ein solches Engagement nur in Ausnahmefällen. Seit Jahren gibt es darüber Streit - der dürfte spätestens im Bundestagswahlkampf wieder aufflammen.