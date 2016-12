Rekonstruktion des Anschlags  Was am Breitscheidplatz geschah

Anfangs wusste niemand, ob es ein tragischer Unfall oder ein brutaler Anschlag war. Doch inzwischen gibt es kaum noch Zweifel: Am Abend des 19. Dezember wurde ein Lastwagen absichtlich auf einen Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz gelenkt, um möglichst viele Menschen zu töten.

SPIEGEL ONLINE hat die tragischen Ereignisse des Abends soweit wie bislang möglich rekonstruiert. Diese Übersicht wird weiter aktualisiert.

9:00 Uhr: Der Scania-Lastwagen einer polnischen Spedition trifft in Berlin ein. Er hat 25 Tonnen Stahlteile aus Italien geladen, die am Dienstagmorgen in Berlin ausgeladen werden sollen. Der Fahrer, Cousin des Speditionsinhabers Ariel Z., stellt den Lkw vor der ThyssenKrupp Schulte Niederlassung am Friedrich-Krause-Ufer im Berliner Stadtteil Moabit ab.

15.00 Uhr: Der Fahrer telefoniert mit seiner Frau. Es ist das letzte bekannte Lebenszeichen von ihm. "Er war ein guter Fahrer, einer der letzten guten auf dem Markt", sagte Z.

15.45 Uhr: Nach Angaben der Spedition zeigen die GPS-Daten, dass der Lkw zu diesem Zeitpunkt bewegt wurde - mehrmals vor und zurück. "Es sah aus, als wenn jemand geübt hätte, den Wagen zu fahren", sagte Z.

16.52 Uhr und 17.37 Uhr: Der Lastwagen wird zwei weitere Male gestartet - von wem, ist bislang unklar. Dies berichtet der leitende Speditionsmitarbeiter Lukasz W. dem Internetportal money.pl.

19.34 Uhr: Der Lkw wird nochmals angelassen und verlässt seinen Abstellplatz. Dies berichtet die polnische Spedition unter Berufung auf die GPS-Daten.

20.00 Uhr: Der Lkw nähert sich von Westen kommend dem Breitscheidplatz, auf dem sich der gut besuchte Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche befindet. Einige Zeugen behaupten, der Lkw sei ohne Licht gefahren, bestätigt ist das aber nicht. Auf dem Beifahrersitz befindet sich der offenbar zuvor erschossene Fahrer aus Polen. Die Identität des Fahrers ist bislang nicht endgültig geklärt.

Kurz nach 20.00 Uhr: Der Lastwagen verlässt die Fahrbahn der Budapester Straße nach rechts. Er fährt durch einen Zugang für Fußgänger auf den Weihnachtsmarkt und steuert nach wenigen Metern nach links, um der Gasse zwischen den Ständen zu folgen. Dutzende Menschen werden teils schwer verletzt, zwölf Menschen sterben. Nach etwa 30, 40 Metern lenkt der Fahrer nach links. Der Lkw fährt offenbar direkt durch einen Stand des Weihnachtsmarkts und den dahinter befindlichen Zaun zurück auf die Fahrbahn der Budapester Straße. Dort bleibt der Lastwagen schließlich stehen, der Fahrer flüchtet. Der Beifahrer bleibt regungslos auf seinem Sitz.

SPIEGEL ONLINE

20.04 Uhr: Erste Notrufe gehen bei der Berliner Feuerwehr ein. Kurz darauf ist sie laut dpa mit 130 Feuerwehrleuten im Einsatz. Notärzte und Sanitäter versorgen die Verletzten. Die Polizei sperrt den Breitscheidplatz weiträumig ab.

21.12 Uhr: Die Polizei berichtet via Twitter von neun Toten und vielen Verletzten. Die Zahl der Todesopfer erhöht sich später auf zwölf.

21.34 Uhr: Die Berliner Polizei ruft die Bürger auf, zu Hause zu bleiben. "Bitte helfen Sie uns", twittert die Polizei. "Verbreiten Sie keine Gerüchte."

AP Blick auf den Markt am 20.12.

21.59 Uhr: Die Polizei informiert über die Festnahme eines Verdächtigen nahe der Siegessäule. Ein Zeuge war ihm vom Breitscheidplatz gefolgt und hatte die Polizei eingeschaltet. Der Festgenommene, ein junger Man aus Pakistan, bestreitet jedoch bei einer späteren Vernehmung die Tat. Auch die Polizei äußert am 20. Dezember Zweifel, ob es sich bei ihm um den gesuchten Täter handelt.