Anis A. Was wir über den mutmaßlichen Täter wissen

Nach dem Anschlag in Berlin mit einem Lkw gibt es einen neuen Verdächtigen. Nach Informationen von SPIEGEL und SPIEGEL TV ist er tunesischer Staatsbürger, sein Name lautet Anis A. Geboren wurde er 1992 in der Stadt Tataouine.

Die Ermittler wurden auf ihn aufmerksam, weil ein Ausweisdokument mit seinem Namen unter dem Fahrersitz des Tatfahrzeugs gefunden wurde. Es wird bundesweit nach ihm gefahndet.

Gemeldet war der Mann in einer Asylunterkunft in Emmerich am Niederrhein. Allerdings wechselte er offenbar mehrfach seinen Aufenthaltsort. Zudem benutzte er mehrere Aliasnamen: Ahmad Z. oder Mohamed H. aus Ägypten. Ein anderes Mal gab er an, aus dem Libanon zu stammen.

Vertraulichen Unterlagen zufolge sollte Anis A. im Sommer abgeschoben werden. Er soll am 30. Juli in Ravensburg in Abschiebehaft gekommen sein. Ob er Deutschland überhaupt verlassen hat oder womöglich erneut einreiste, ist unklar.

Der nordrhein-westfälische Innenminister Ralf Jäger kündigte "aus aktuellem Anlass" für den Nachmittag eine Stellungnahme in Düsseldorf an.

Nach SPIEGEL-Informationen stand der Verdächtige im Visier der Behörden. Er soll der Polizei als Gefährder bekannt gewesen sein - womöglich mit Bezug zur Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS). Es sollen "Intensive Kontrollen der Person" angeordnet gewesen sein.

Die Bundesanwaltschaft will sich derzeit nicht zum aktuellen Ermittlungsstand äußern.