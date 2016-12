Pakistaner Navid B. "Sie begannen, mich zu schlagen"

Kurz nachdem der Lkw auf den Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Breitscheidplatz raste und zwölf Menschen tötete, konnte die Polizei einen Verdächtigen vorweisen. Der Pakistaner Navid B. wurde in der Nähe des Tatorts festgenommen. Doch schon Stunden später stand fest: Die Ermittler hatten den Falschen, B. wurde wieder auf freien Fuß gesetzt - aber in sein altes Leben kann er nicht ohne weiteres zurück.

In einem Gespräch mit dem britischen "Guardian" schildert B. nun ausführlich die Umstände seiner Festnahme, die Stunden in Polizeigewahrsam und die Folgen, die der falsche Verdacht für ihn hat. Demnach war B. auf dem Weg zur Bahn, als er von der Polizei aufgegriffen wurde.

Man habe ihm die Hände hinter dem Rücken gefesselt und ihn zur Polizeistation gebracht. Später am Abend seien ihm die Augen verbunden worden und man habe ihn an einen anderen Ort transportiert, berichtet B. dem "Guardian". Er erinnert sich, dass zwei Polizeibeamte "die Hacken ihrer Schuhe gegen meine Füße gedrückt" hätten, ein weiterer Mann habe "großen Druck mit der Hand auf meinen Nacken ausgeübt".

"Ich kann gar nicht fahren"

Den Schilderung zufolge wurde B. entkleidet und fotografiert. "Als ich versuchte, mich zu wehren, begannen sie mich zu schlagen," wird er vom "Guardian" zitiert. Im Verhör beteuerte B. immer wieder seine Unschuld.

"Ich habe den Polizisten ruhig erklärt, dass ich gar nicht fahren kann. Ich kann ein Fahrzeug nicht mal starten. Ich sagte ihnen, in meinem Land herrsche Krieg und Tod. Das ist auch der Grund, warum ich geflohen bin und Hilfe suche. Ihr in Deutschland versorgt uns mit Nahrung, medizinischer Hilfe und Sicherheit. Ihr seid wie meine Mutter. Sollte ich diese Dinge getan haben, dann solltet ihr mir keinen leichten Tod ermöglichen, sondern mich langsam aufschneiden", sagte B. demnach.

Zwei Tage und eine Nacht verbrachte B. in Polizeigewahrsam. Man habe ihm nur Tee und Kekse gegeben, und er habe auf einem Holzbett schlafen müssen, berichtet er. Dann häuften sich jedoch die Zweifel an seiner Schuld - B. wurde wieder freigelassen. Zu diesem Zeitpunkt hatte die internationale Presse bereits detailliert über B. berichtet. Bundesinnenminister Thomas de Maizière hatte in einer Pressekonferenz Informationen über den bis dato einzigen Verdächtigen bekanntgegeben.

B. jedoch war nicht am Breitscheidplatz, als er gefasst wurde, befand er sich gerade im Eilschritt auf dem Weg zur Bahn. Er wollte zurück in seine Flüchtlingsunterkunft. Dorthin kann er auch nach seiner Freilassung nicht mehr. B. wurde mittlerweile in einem Hotel untergebracht und darf dieses nur verlassen, wenn er die Polizei zuvor informiert, heißt es beim "Guardian". Er stehe zwar nicht länger unter Verdacht, doch mit einer Rückkehr zur Asylunterkunft könnte er sein Leben gefährden, teilten ihm die Beamten demnach mit.

Angst um Angehörige in Pakistan

Auch B. selbst fürchtet um sein Leben und macht sich vor allem Sorgen um seine Angehörigen in Pakistan. Vor seiner Festnahme wusste niemand in seiner Heimat von der Flucht nach Deutschland. "Jetzt wissen alle, dass ich nach Deutschland geflohen bin und hier Asyl beantragt habe. Das bringt meine Familie in Gefahr, und ich kann nichts tun, um sie zu schützen," sagt B. im "Guardian".

B. hat Pakistan vor etwa einem Jahr verlassen. Er gehört einer Bewegung an, die Unabhängigkeit für die Region Belutschistan fordert. Mit seinem Engagement machte er sich viele Feinde, erhielt Todesdrohungen und verließ deshalb schließlich sein Heimatland. Seit seiner Festnahme könnte seine Familie ins Visier der pakistanischen Behörden rücken, fürchtet B.

Dem Gespräch mit dem "Guardian" hat er nach eigenen Aussagen zugestimmt, da er hofft, so Aufmerksamkeit und damit auch Sicherheit für sich und seine Angehörigen zu schaffen. Sein Asylverfahren in Deutschland läuft weiterhin.