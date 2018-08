Nach Nahles-Kritik an Grünen Hofreiter nennt SPD "hilflos und orientierungslos"

SPD-Chefin Andrea Nahles attackiert die Grünen. Der Gegenangriff lässt nicht lange auf sich warten: Nahles' Kritik zeige, "wie hilflos und orientierungslos die SPD inzwischen um sich schlägt", sagte Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter. Die Sozialdemokraten bremsten seit Jahren bei der Kohle und verpassten so die Gestaltung des notwendigen Strukturwandels.

"Wohin sowas führt, kann man leider in Teilen des Ruhrgebiets sehen", sagte er. "Statt die Menschen in der Lausitz, Mitteldeutschland und im Rheinischen Revier zu verunsichern, sollte Frau Nahles gerne mit uns gemeinsam an Konzepten für den Umbau arbeiten."

Nahles wirft den Grünen im aktuellen SPIEGEL vor, mit einer rücksichtslosen Klimaschutzpolitik ganze Regionen in Deutschland allein zu lassen. "Die Grünen betreiben Klimaschutz durch das staatlich angeordnete Abschalten von Kohlekraftwerken, ohne sich um die Menschen vor Ort zu kümmern", kritisiert die SPD-Vorsitzende. "Die Verengung der Klimaproblematik auf die Braunkohle ist für uns nicht akzeptabel."

Niemand bestreite, dass Deutschland aus der Kohle aussteigen müsse, so Nahles. "Aber für eine Blutgrätsche gegen die Braunkohle steht die SPD nicht zur Verfügung. Wir können diese Technologie nicht einfach abknipsen. An der Kohle hängen Lebensläufe und ganze Regionen."

Die SPD-Vorsitzende kündigte an, in der Umweltpolitik künftig vor allem die Folgen für die Beschäftigten in den Abbaugebieten in den Fokus rücken zu wollen. Strukturwandel müsse neue Ideen nutzen um Klimaschutz und Arbeitsplätze zu verbinden, zum Beispiel mit Co2-freien Speicherkraftwerken, fordert die Sozialdemokratin. "Wir müssen diese Regionen wirklich ernst nehmen."