Arbeitsverbot gegen Journalisten in der Türkei Bundesregierung verurteilt Umgang mit deutschen Korrespondenten

Die Bundesregierung hat mit Unverständnis auf die Entscheidung der Türkei reagiert, mehreren deutschen Korrespondenten die Arbeitserlaubnis zu entziehen (mehr dazu lesen Sie hier). Die EU-Kommission fordert das Land auf, die Arbeit der Journalisten nicht zu behindern. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer stellte fest, die Türkei entferne sich von den Werten der Europäischen Union.

"Für uns ist diese Verweigerung der Akkreditierungen nicht nachvollziehbar", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Man nehme es mit Bedauern und Unverständnis zur Kenntnis, dass zwei Journalisten ausreisen mussten. Die Angelegenheit sei mit der Ausreise nicht erledigt. "Wir werden deren Interessen weiter vertreten", sagte Seibert darauf.

ZDF-Korrespondent Jörg Brase und "Tagesspiegel"-Reporter Thomas Seibert mussten am Sonntag die Türkei verlassen. Das Presseamt in Ankara hatte ihnen und einem nicht ständig in der Türkei lebenden NDR-Reporter vor rund einer Woche mitgeteilt, dass ihr Antrag auf eine neue Pressekarte nicht bewilligt worden sei. Gründe nannten die Beamten nicht.

Die Pressekarten ausländischer Korrespondenten laufen jedes Jahr Ende Dezember ab und müssen dann neu beantragt werden. Die Karten gelten als Arbeitserlaubnis, sind aber auch Grundlage für die Ausstellung einer Aufenthaltsgenehmigung.

Regierungssprecher Seibert betonte, die Meinungs- und Pressefreiheit sei ein hohes Gut. "Das heißt, dass Journalisten ganz grundsätzlich in der Türkei die freie Ausübung ihrer Tätigkeit ermöglicht wird." Dazu sei man weiterhin mit der türkischen Regierung in engem Kontakt.

Medienfreiheit als Grundlage für funktionierende Demokratie

Die EU-Kommission forderte die türkische Regierung auf, die Arbeit ausländischer Journalisten nicht zu behindern. "Wir erwarten von den türkischen Behörden, dass sie dafür sorgen, dass die Pressefreiheit geachtet wird", sagte eine Sprecherin des EU-Erweiterungskommissars. Medienfreiheit sei Grundlage für eine funktionierende Demokratie. Man verfolge die Vorgänge genau.

Die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer indes sieht wenig Chancen für eine weitere Annäherung der Türkei mit der Europäischen Union . "Wir haben immer gesagt, wir sehen eine besondere Partnerschaft mit der Türkei", sagte sie bei welt.de. Man müsse überprüfen, ob es Sinn mache, einen Prozess voranzutreiben, "von dem ein Partner ganz deutliche Signale setzt, dass er in keinster Weise mehr oder kaum noch die entsprechenden Werte, die wir in Europa hochhalten, teilt."

Der Bundestagsabgeordnete Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen) riet von Reisen in das Land ab. "Keiner ist in der Türkei sicher, weder Deutsche noch Nichtdeutsche. Das ist ein Willkürstaat", sagte er im Deutschlandfunk. Am Wochenende hatte bereits das Auswärtige Amt seine Reisehinweise für die Türkei verschärft und vor Verhaftungen gewarnt.