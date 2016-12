Streit über Wahlkampfstrategie CDU-Vize Laschet warnt vor Rechtsruck

Nach ihrem Parteitag in Essen streitet die CDU über den richtigen Umgang mit der AfD. In Nordrhein-Westfalen umwerbe die AfD vor allem frühere Linke- und SPD-Wähler im Ruhrgebiet, sagte CDU-Landeschef Armin Laschet dem SPIEGEL. "Wer glaubt, die CDU könne die durch einen Rechtsruck gewinnen, irrt. Die Union gewinnt Wahlen nur, wenn sie die Sorgen der Mitte erkennt, Probleme löst und an ihrem Markenkern des C festhält." Laschet ist Spitzenkandidat der NRW-CDU für die Landtagswahlen im Mai.

Dagegen begrüßte der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesinnenminister, Günter Krings, die vom Parteitag beschlossene konservative Linie. "Es war wichtig, dass die CDU auf dem Parteitag wieder ihren programmatischen Kern freigelegt hat", sagte Krings. "Damit können wir am überzeugendsten belegen, dass es für bürgerliche und konservative Positionen der AfD schlicht keinen Bedarf gibt." Krings kommt wie Laschet aus dem CDU-Landesverband NRW, er ist dort Mitglied des Vorstandes.

Die Delegierten hatten in Essen unter anderem gegen den Willen von Kanzlerin Angela Merkel mit knapper Mehrheit beschlossen, den Koalitionskompromiss mit der SPD zur doppelten Staatsbürgerschaft aufzukündigen.

Unmut in der CDU über Merkel

Dass Merkel sich öffentlich gegen den Parteitagsbeschluss positioniert hat, sorgt in der CDU für Unmut. Er kenne "keinen Kreisvorsitzenden, der den Beschluss des eigenen Kreisparteitags anschließend als falsch bezeichnet", sagte Innenexperte Armin Schuster der "Rheinischen Post". "Was Angela Merkel da gemacht hat, wird viele Delegierte provozieren."

Mehrere Unionspolitiker sprachen sich inzwischen dafür aus, die Ablehnung des Doppelpasses zum Wahlkampfthema zu machen. Der schleswig-holsteinische CDU-Landesvorsitzende Daniel Günther sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe mit Blick auf den Beschluss des Parteitags: "Natürlich wird er im Bundestagswahlkampf eine Rolle spielen." Die Optionspflicht gehöre ins Wahlprogramm.

Auch CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer sprach sich dafür aus. Er will das Nein von Merkel nicht hinnehmen: "Wir können nicht mit Verweis auf den Koalitionsvertrag achselzuckend sagen: Wir bleiben jetzt halt dabei", sagte er der "Welt".

Die früher geltende Optionspflicht sah vor, dass sich in Deutschland geborene Zuwandererkinder bis zum 21. Geburtstag für eine von beiden Staatsbürgerschaften entscheiden mussten. Im Vertrag über die Große Koalition war auf Druck der SPD vereinbart worden, diesen Entscheidungszwang abzuschaffen und den dauerhaften Behalt beider Staatsbürgerschaften zu ermöglichen - was zum Dezember 2014 umgesetzt wurde.