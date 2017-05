CDU-Wahlsieger Die neuen Milden

Sie war die erste Bastion der Union gegen die vom Schulz-Hype berauschte SPD - und sie hielt stand. Am Wahlabend Ende März ließ sich Saarlands Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer herzen und bejubeln. In Umfragen waren die Sozialdemokraten, mit denen die CDU regiert, aufgerückt. Doch im am Ende siegte die Union deutlich.

Klar, die Angst vor einem Linksbündnis an der Saar hatte den Konservativen in die Karten gespielt. Der Triumph war aber vor allem auch ihr Erfolg. Die 54-Jährige erreicht in Umfragen herausragende Beliebtheitswerte. Und das obwohl sie ein bisschen wie Merkel regiert: ruhig, sachlich, eher blass.

Doch Kramp-Karrenbauer hat ihrer engen Vertrauten sogar etwas voraus. Sie beherrscht den Spagat zwischen Sacharbeit und Volksnähe. Als Regierungschefin ließ sie das Jamaika-Bündnis platzen, als es nicht mehr ging. Die Große Koalition steuerte sie daraufhin erfolgreich durch Flüchtlingskrise und Verhandlungen zum Länderfinanzausgleich. Dann wieder steht Kramp-Karrenbauer regelmäßig an Fastnacht auf der Bühne: als TV-Putzfrau Gretel mit breitem Dialekt.

Kramp-Karrenbauers Vorteil: Sie spricht mehrere Flügel der Union an. In Sozialfragen gehört sie eher zum linken Lager, beim Thema Homoehe ist sie wertkonservativ. Immer wieder wurde sie als potenzielle Merkel-Nachfolgerin gehandelt. Kramp-Karrenbauer hat das stets von sich gewiesen. Bislang.