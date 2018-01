Angebliche Einigung über Klimapolitik Laschet verteidigt sich

SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles nannte es "sehr ärgerlich", dass es "Durchstechereien" von Zwischenergebnissen bei den Sondierungsgesprächen gebe. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet hatte zuvor eine Einigung bei der Klima- und Energiepolitik verkündet.

Der CDU-Politiker rechtfertigte sich jetzt für sein Statement. "Dass ich berichte, das wir uns gut verstehen und dass es inhaltliche Übereinstimmungen gibt, empfinde ich als koalitions-und sondierungsfreundlich", sagte er. "Es gibt viele weitere Themen, wo Fortschritte gemacht worden sind. Und wenn es gut läuft, sollte man das auch sagen."

Einem Ergebnispapier der Fach-Sondierungsgruppe zufolge wollen sich Union und SPD von dem nur noch schwer erreichbaren deutschen Klimaziel für 2020 verabschieden. Dies hatte breite Kritik ausgelöst. Unionsfraktionschef Volker Kauder(CDU) hatte nach Laschets Aussage betont: "Alles ist erst verhandelt, wenn alles verhandelt ist." Die Sondierungen sollen am Donnerstag zum Abschluss gebracht werden.

Diese 39 sondieren die Große Koalition CDU Angela Merkel, Volker Kauder, Peter Altmaier, Michael Grosse-Brömer, Volker Bouffier, Julia Klöckner, Armin Laschet, Ursula von der Leyen, Thomas Strobl, Annegret Kramp-Karrenbauer, Reiner Haseloff, Jens Spahn, Helge Braun CSU Horst Seehofer, Alexander Dobrindt, Andreas Scheuer, Gerd Müller, Christian Schmidt, Markus Söder, Thomas Kreuzer, Joachim Herrmann, Barbara Stamm, Manfred Weber, Angelika Niebler, Kurt Gribl, Stefan Müller SPD Martin Schulz, Andrea Nahles, Lars Klingbeil, Olaf Scholz, Malu Dreyer, Manuela Schwesig, Ralf Stegner, Natascha Kohnen, Thorsten Schäfer-Gümbel, Stefan Weil, Anke Rehlinger, Michael Groschek, Carsten Schneider

Laschet sagte am Mittwoch mit Blick auf die Energie- und Industriepolitik: "Auch am heutigen Tage gibt es immer noch viel Übereinstimmung." Er fügte hinzu: "Ich bin froh, dass wir zu einer realistischen Industrie- und Energiepolitik kommen. Deutschland braucht den Einstieg in das Zeitalter der erneuerbaren Energien, wir brauchen mehr Elektromobilität, aber wir brauchen auch in Zukunft Chemie, Stahlindustrie, Aluminiumindustrie, und die brauchen halt viel Energie."