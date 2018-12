Abstimmung über Parteivorsitz Laschet warnt vor Spaltung der CDU

Wenige Tage vor der Abstimmung kämpfen die drei aussichtsreichen Kandidaten für den CDU-Vorsitz um Unterstützung in ihrer Partei. Im Zusammenhang mit dem Wettbewerb hat der nordrhein-westfälische Ministerpräsident und Parteivize Armin Laschet nun vor einer Spaltung der CDU gewarnt.

"Wir müssen auch alles tun, dass es dazu nicht kommt. Entscheidend für den Zusammenhalt der CDU ist die Zeit nach der Vorsitzendenwahl", sagte Laschet dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Dafür müsse der oder die neue Vorsitzende klare Signale in die Partei senden, forderte Laschet.

Eine Versöhnungsmöglichkeit für die unterlegenen Lager biete das Amt des Generalsekretärs. "Ich kann mir gut vorstellen, dass auch im Personalvorschlag für den Generalsekretärsposten die Breite unserer Volkspartei sichtbar wird", sagte Laschet.

Merz will alle Anhänger zusammenführen

Friedrich Merz, einer der drei Kandidaten auf den Parteivorsitz, versicherte, nach der Abstimmung auf dem Parteitag die Anhänger der drei Konkurrenten zusammenführen zu wollen. Er empfinde den Wettstreit "als eine notwendige Diskussion darüber, wie die Union wieder erfolgreich werden kann", sagte er der "Bild"-Zeitung. Es seien keine Gräben in der CDU entstanden.

Es müsse unterschiedliche Meinungen geben, "sonst funktioniert eine Volkspartei nicht", sagte der Kandidat. Merz betonte, nach dem Hamburger Parteitag "werden wir gemeinsam nach vorne schauen und an einem Strang ziehen".

HAYOUNG JEON/EPA-EFE/REX Friedrich Merz, Annegret Kramp-Karrenbauer, Jens Spahn (v.l.)

Zuletzt bekundeten mehrere prominente CDU-Vertreter ihre Unterstützung für Merz oder Kramp-Karrenbauer. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble bezeichnete Merz als die beste Wahl für das Land. Ex-Sozialminister Norbert Blüm sprach sich für Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer aus. Gesundheitsminister Jens Spahn werden deutlich geringere Chancen eingeräumt als den anderen beiden Kandidaten.

"Wir brauchen eine 'Agenda der Fleißigen'"

CDU-Politiker Wolfgang Bosbach merkte allerdings an, dass die Unterstützung prominenter Politiker nicht zu überschätzen sei. Schäuble habe in der Partei zwar ein "überragend hohes Ansehen", er sei für Merz also "eine wichtige Hilfe". "Ich würde das allerdings nicht überbewerten, denn die Delegierten entscheiden nicht danach, welcher Partei-Promi sich auf wessen Seite schlägt", sagte Bosbach dem "Münchner Merkur".

DPA Wolfgang Bosbach

Laschet äußerte sich auch zu seinen Vorstellungen für die inhaltliche Arbeit der Partei nach der Abstimmung. Forderungen nach einer schärferen Profilierung der CDU erteilte er eine klare Absage: "Das scharfe Konturieren und das Streiten in der Union hat leider das Jahr 2018 geprägt", sagte Laschet dem RND: "Das Streitkonto ist für lange Zeit überzogen. Jetzt gilt es, das Konto mit guter Arbeit und Erfolgen auszugleichen."

Merz, ein einstiger Rivale von Bundeskanzlerin Angela Merkel, die nicht mehr für den Parteivorsitz kandidiert, legte einige Pläne bereits dar. Er wolle im Falle seiner Wahl eine politische Offensive für die gesellschaftliche Mitte ins Leben rufen. "Wir brauchen eine 'Agenda für die Fleißigen'", sagte Merz der "Bild"-Zeitung. Es gebe "so viele Menschen in unserem Land, die ein Leben lang hart arbeiten, sich jeden Tag abmühen und ihren Beitrag zum Wohl aller leisten". Darum müssten Steuern und Abgaben gezielt gesenkt werden, forderte der Wirtschaftsanwalt.