Neue Bundesregierung Göring-Eckardt fordert mehr Geld für Kampf gegen Armut

In der seit Wochen anhaltenden Armutsdebatte hat Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt einen "Fahrplan zur Armutsbekämpfung" vorgelegt. In Deutschland lebten 13 Millionen Menschen in Armut, dies entspreche einer Armutsquote von 15 Prozent. "Hier stimmt was grundsätzlich nicht", heißt es in dem Papier, das dem SPIEGEL vorliegt.

Die Armutsbekämpfung dürfe nicht weiter an Ehrenamtliche ausgelagert werden, heißt es weiter. Göring-Eckardt fordert eine Erhöhung der Mittel gegen Kinderarmut auf 3,5 Milliarden Euro. So viel möchte die künftige schwarz-rote Regierung laut Koalitionsvertrag auch in die Erhöhung des Kindergelds und des Kinderfreibetrags investieren. Zudem verlangt Göring-Eckardt eine Entbürokratisierung der Hilfen. Der Kinderzuschlag müsse automatisch ausgezahlt werden.

Außerdem möchte die Grünen-Fraktionsvorsitzende die Regelsätze für Hartz IV und die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung anheben. Es brauche auch eine Garantierente, so dass Menschen, die ihr ganzes Leben in die Rentenversicherung eingezahlt hätten, nicht auf die Grundsicherung angewiesen seien.

Göring-Eckardt fordert eine Erhöhung des Wohngelds und ein eigenes Förderprogramm in Höhe von 3,5 Milliarden Euro für Schulen in besonders schwierigen Stadtteilen und in abgehängten Regionen.

DPA Katrin Göring-Eckardt

Seit einigen Wochen debattiert die Republik über Armut in Deutschland. Hartz IV soll das Existenzminimum absichern - und die Teilhabe an der Gesellschaft ermöglichen. Eine Essener Tafel hatte Anfang März beschlossen, keine ausländischen Neukunden mehr aufzunehmen, weil sie überlastet sei. Das hatte die Debatte über Armut in Deutschland neu entfacht.

Zuletzt hatte der künftige Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in einem Interview gesagt, auch ohne die Tafeln müsse hierzulande niemand hungern.Hartz IV bedeute nicht Armut, sondern sei die Antwort der Solidargemeinschaft auf Armut. Die Äußerungen waren scharf kritisiert worden.

Göring-Eckardt sagte dem SPIEGEL: "Wenn für ein Kind pro Tag 2,70 Euro für Frühstück, Mittag und Abendbrot zur Verfügung steht, dann fällt es mir schwer, das als etwas anderes zu bezeichnen, als Armut. Klar und bitter."

Die Bundesregierung starte mit einem Haushaltsüberschuss von 36 Millionen Euro. Doch wenn sie sich davor drücke, den Kindern aus Hartz-IV-Familien oder von Altersarmut bedrohten Menschen zu helfen, sollten sie "das Wort Zusammenhalt gleich ganz aus der Überschrift ihres Koalitionsvertrages streichen".