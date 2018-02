Aschermittwoch der SPD Scholz stichelt gegen Seehofer und Merkel

Olaf Scholz hat bei den SPD-Mitgliedern eindringlich um Zustimmung zum Koalitionsvertrag mit der Union geworben. "Das ist ein Programm, dem man zustimmen kann, liebe Genossinnen und Genossen", sagte er am Mittwoch beim politischen Aschermittwoch seiner Partei im niederbayerischen Vilshofen. Es war sein erster Auftritt als kommissarischer Vorsitzender der Sozialdemokraten.

Die SPD habe zwei Drittel ihres Wahlprogramms durchsetzen können, außerdem habe sie bei der Verteilung der Ministerien sehr gut verhandelt. "Man muss sich nur die Diskussionen in der CDU anschauen, um zu wissen, dass wir es wohl irgendwie richtig hinbekommen haben", sagte Scholz.

LUKAS BARTH/ EPA-EFE/ REX/ Shutterstock Scholz in Vilshofen

Scholz stichelte in seiner Rede gegen Horst Seehofer und Angela Merkel: "Nicht nur ein bayerischer Politiker hat wohl den Zenit seiner politischen Karriere überschritten, sondern wohl auch eine Frau aus dem Norden", spielte der Hamburger Bürgermeister auf den CSU-Chef und die Kanzlerin an.

Auch die vereinbarte Reform in der Europapolitik sei ein Grund, dem Koalitionsvertrag mit der Union zuzustimmen. "Denn jetzt ist das Zeitfenster und nicht in fünf Jahren und in zehn Jahren. Vielleicht gibt es dann keines mehr. Und jetzt müssen wir handeln, liebe Genossinnen und Genossen."

Auf einem Sonderparteitag im April soll Fraktionschefin Andrea Nahles zur neuen Parteichefin gewählt werden. Sie wurde am Dienstagabend von den Spitzengremien der Partei einstimmig nominiert. Sie muss dort aber mit inzwischen zwei Konkurrenten rechnen: Nach der Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange hat auch Dirk Diedrich aus dem schleswig-holsteinischen Dithmarschen seinen Hut in den Ring geworfen. Er ist stellvertretender SPD-Kreisvorsitzender und Mitglied im Landesvorstand.

